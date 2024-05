Penélope Cruz celebró su cumpleaños 50 en un concierto de Bad Bunny

Penélope Cruz celebró su cumpleaños a lo grande en el concierto de Bad Bunny. El sábado, la actriz asistió junto a su esposo Javier Bardem al show que el puertorriqueño ofreció en Nueva York.

Tras el show, la actriz que cumplió 50 años de edad compartió un video en sus historias de Instagram en el que mostró lo mucho que se divirtió cantando y bailando las canciones de Bad Bunny.

En el video se puede ver a Penélope junto a Bardem y Residente en un palco VIP. La actriz también compartió una foto junto a Bad Bunny.

Luego del concierto, la actriz celebró en una gran fiesta a la que asistieron figuras como Rosalía, Pedro Almodóvar, Robert De Niro, Salma Hayek, Ricky Martin y Adam Driver.

“Gracias por tanto cariño. Salud para todos”, escribió en la publicación para acompañar las fotos junto a sus invitados.

No le tiene miedo a envejecer

En enero, la actriz aseguró en una entrevista con la revista Elle que no le tenía miedo a envejecer. “¿Sabes por qué no me preocupo por eso? Porque la gente me ha estado preguntando sobre la edad desde que tenía veintitantos”, dijo.

Cruz aseguró que se preocupaba más por envejecer cuando era más joven. “Me preocupaba más entonces que ahora”, dijo.

En ese momento, Penélope Cruz confesó que estaba ansiosa y entusiasmada por cumplir 50 años. “Ahora tiene más sentido hablar de cumplir 50 años. Es algo enorme y hermoso, y realmente quiero celebrarlo con todos mis amigos. Significa que estoy aquí y saludable y es un motivo para hacer una fiesta”, explicó.

La actriz también se sinceró sobre cómo mantiene su privacidad en Hollywood. “Cuando tenía 25 años, me hacían preguntas psicóticas, cosas que no creerías, y la única arma que tenía era no responder. Incluso ahora, en la alfombra roja, cuando gritan ‘Date la vuelta’, siempre hago como que no escuché lo que dijeron”, dijo.

