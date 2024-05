El “Piojo” Herrera define su despido de Xolos como el más amargo de los últimos tres proyectos que ha dirigido

Miguel Herrera está consciente de que todos los técnicos siempre deben tener la maleta lista para las decisiones de los altos mandos de los equipos. Pero aun con ese riesgo que asumen los estrategas de fútbol, el ex técnico de Xolos, no dudó en reconocer que su salida del equipo de Tijuana lo tomó por sorpresa y que por esa razón ha sido el más amargo de los tres proyectos que ha encabezado en los últimos cuatro años como ha sido en Tigres y América.

En charla con La Opinión, el llamado “Piojo” expuso que: me presenté con la idea de continuar, pero a la hora de aterrizar la idea de armar al equipo lo encontré con muchas dudas y creo que lo mejor fue hacerse a un lado. Porque para él habría sido complicado arrancar el proyecto y cortarlo a la mitad, que de pronto no iniciar con la pretemporada y tenerlo que dejar trabajar sobre la marcha no habría sido lo adecuado”.

Miguel Herrera insistió en que la decisión de la directiva de Xolos lo tomó por sorpresa, sobre todo porque la semana como se lo dijo a esta casa editorial ya había empezado a realizar el diseño del plantel para el próximo torneo Apertura 2024.

“Ya habíamos hablado como habíamos hablado para que la idea continuar y bueno, cuando a él se le cruzaron tantas disyuntivas en su cabeza, pues obviamente ya no logró funcionar, estoy decidimos dar un paso al costado”, argumentó.

Herrera aseguró que ha sido la peor época en casi 22 años de trayectoria como director técnico desde sus inicios con el Atlante, destacando que lo más sorprendente es que en el análisis que se realiza con las nuevas herramientas digitales, los Xolos aparecían en varios rubros entre los mejores colocados de los 17 equipos de la Liga MX.

“Realmente esto es el peor año de mi carrera, de todo lo que he hecho, es el peor año, porque muchos me preguntan Veracruz, y le respondo sí, pero yo entré de relevo y ahora con Xolos empecé el proyecto y desafortunadamente no pudimos levantarlo. Porque quedamos en el top tres de muchos rubros, entonces lo que pasó en Xolos no puedo explicarlo. Fuimos el equipo que más jugadas en el campo rival inicio, pero que no las pudo culminar, fuimos el que más balones quitó, pero también el que más perdió. Todo se conjuntó y al final se tomó la decisión que creyó prudente la directiva”, aseguró.

Sin resentimientos con el plantel

El ahora ex técnico de los Xolos se fue en paz con el plantel fronterizo, agradeciendo su actitud y profesionalismo en todo momento en busca de sacar adelante el proyecto.

“Agradecido con los chavos, desafortunadamente caímos en una malaria, mucha mala suerte, de errores muy puntuales, que no nos dejaron conseguir los objetivos, pero el trabajo en determinación, en exigencia. Por eso a los chavos no tengo nada que reprocharles, por el contrario, resaltó su entrega y colaboración para el equipo para poder trabajar a gusto”, destacó.

Se acabó la paciencia de la directiva de Xolos y a Miguel Herrera no le quedó otra que dar un paso al costado. Foto: Sebastian Laureano Miranda/Imago7.

El experimentado entrenador también reconoció que fue el despido más amargo de los últimos cuatro años donde ha encabezado los proyectos de América, Tigres y Xolos, “todos me han dolido, pero creo que esté último me sorprendió, sobre todo porque ya estábamos preparando el armado del nuevo plantel”.

José Zuñiga con el de la honra para @Xolos 🐕 pic.twitter.com/3cxpbLd6QI — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 28, 2024

