Lenny Kravitz explicó por qué entrena con pantalones de cuero y botas

Hace poco, Lenny Kravitz sorprendió a todos luego de que un video de él entrenando con pantalones de cuero y botas se hiciera viral. Ahora, el cantante explicó la razón de su peculiar vestimenta.

En una reciente entrevista con Variety, Kravitz habló sobre el video de él entrenando que se hizo viral por su vestimenta, que muchos consideraron incomoda.

“Siempre estoy haciendo ejercicio con pantalones de cuero o jeans y botas y lo que sea, si no estoy haciendo cardio. Si hago cardio, obviamente voy a usar sudaderas porque voy a estar sudando todo el tiempo por todo el lugar”, explica el músico. “Pero si levanto pesas, no sudo tanto”, agregó.

Kravitz explicó que no usa pantalones de cuero mientras hace ejercicio para impresionar, lo hace porque suele entrenar antes o después de una cita o cuando se desocupa de alguna reunión.

“Simplemente no me importa. Entraré, tengo 45 minutos, lo lograremos y correré hacia donde voy”, dijo. “Así que no lo hago para lograr un efecto. No lo hice para decir: ‘Oh, déjame ser tan diferente y usar pantalones de cuero y gafas’. No, solo soy yo caminando desde la calle”, aseguró.

Al cantante de 59 años de edad no le importan lo que piensen los demás sobre su rutina de entrenamiento o la ropa que usa.

“Sé lo que estoy haciendo. Y mi entrenador sabe lo que está haciendo. Y conozco mi cuerpo y lo que hace y lo que puede hacer y cómo se siente y todo está bien”, aseguró. “Entrené con atletas de élite, entrené con jugadores de fútbol americano, estrellas de la NFL y la NBA. Entrené con estrellas de la MLB, luchadores, boxeadores. He jugado con todos ellos. No mencionaré nombres, pero son personas que te dirán que entreno muy en serio”, añadió.

El estilo de vestir de Kravitz es tan particular que hasta su hija, Zoë Kravitz, bromeó sobre el sentido de la moda de su padre.

En marzo, el cantante Lenny Kravitz recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y durante la ceremonia estuvo acompañado por su amigo Denzel Washington y su hija Zöe Kravitz, quien ofreció un divertido discurso en el que se burló de algo que hacía su padre cuando era niña.

“Lenny Kravitz, he tenido el placer de conocerte desde hace mucho tiempo, y debo decir que ser tu hija ha sido una de las grandes aventuras de mi vida. Como eras tan joven cuando yo nací, en muchos sentidos, hemos crecido juntos”, dijo Zöe.

“Hemos pasado por mucho. Hemos visto mucho. He visto mucho. Te he visto cambiar de las maneras más hermosas. He visto la forma en que te has mantenido igual en las formas más hermosas. He visto la forma en que te presentas y cuidas a las personas que amas. He visto tu increíble dedicación a tu arte, pero sobre todo, he visto a través de tus camisas”, dijo en referencia a sus camisas transparentes.

“Según mi papá, si no expone tus pezones, no es una camisa. Y claro, solía avergonzarme cuando me recogías de la escuela cuando era niña, pero debo decir, en este punto, respeto eso”, agregó la actriz.

