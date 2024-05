“Chucky” Lozano habló sobre su futuro tras ganar la Eredivisie: “Tengo varios años de contrato”

Hirving “Chucky” Lozano quiere disfrutar el momento luego del título de la Eredivisie conseguido este domingo con el PSV Eindhoven antes de ponerse a pensar en lo que será su futuro, aunque al mismo tiempo aseguró que espera seguir y cumplir su contrato con el cuadro de Ámsterdam.

El atacante mexicano, quien estuvo en cancha durante poco más de media hora en la victoria ante el Sparta Rotterdam (4-2) que certificó su campeonato, es consciente de los rumores que lo sitúan en la MLS con el San Diego FC, equipo que hará su debut la próxima temporada.

“La verdad ahorita estoy aquí (en el PSV) feliz, vamos a disfrutar este momento. Tengo varios años de contrato aquí, entonces voy a disfrutar esto el mayor tiempo posible”, comentó el “Chucky” Lozano en una entrevista con Fox Sports México después de la celebración por el título en los Países Bajos.

Hirving “Chucky” lozano levanta el trofeo del máximo circuito del fútbol de los Países Bajos luego de la victoria conseguida por el PSV ante el Sparta Rotterdam en la jornada 32 del campeonato neerlandés. Crédito: /MAURICE VAN STEEN | EFE

Hirving “Chucky” Lozano, de 28 años, también habló sobre lo que significa para él sumar un título por segunda temporada consecutiva y el primero tras trus regreso al PSV en donde brilló en sus primeras temporada en el Viejo Continente antes de marcharse a la Serie A italiana.

“Estoy muy contento, muy feliz, gracias a Dios, el año pasado me tocó ser campeón con el Napoli y ahora otra vez regresar a PSV y ser campeón… la verdad es que es muy especial y muy bonito para mí”, aseguró Lozano quien esta temporada no ha tenido su mejor actuación lo que le generó algunas críticas.

El experimentado atacante azteca ha marcado apenas seis goles en 22 partidos disputados del campeonato neerlandés en el que además ha tenido que lidiar con algunos problemas físicos. A pesar de todo, el jugador cuenta con el respaldo del entrenador Peter Bosz.

El capitán del PSV Eindhoven, Luuk de Jong, celebrando con sus compañeros entre ellos Hirving Lozano luego de conquistar el título de la Eredivisie este domingo con una victoria contundente en casa. Crédito: OLAF KRAAK | EFE

“No cualquiera logra ser campeón seguido con dos equipos distintos. Gracias a Dios, a mi me tocó y la verdad, en mi carrera me ha tocado ser en varias ocasiones primero y, bueno, feliz, contento. Me ha costado mucho, he trabajado mucho y se demuestra en los títulos, en lo que se ve en cancha”, apuntó.

Ahora Hirving “Chucky” Lozano tendrá un poco de tiempo para descansar y celebrar el campeonato anticipado conseguido con el PSV Eindhoven cuando todavía faltan un par de fechas para terminar la temporada en los Países Bajos.

El próximo reto del jugador este año será la participación con la Selección de México en la Copa América de Estados Unidos que se llevará a cabo entre junio y julio próximos. El Tri se encuentra en el Grupo B del torneo en el que compartirá con Ecuador, Venezuela y Jamaica.

