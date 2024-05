Forester 2025, un veterano con nueva vida

El corazón del Montana de inmensos cielos azules, osos grizzlies y alces de trofeo en la pared fue el sitio perfecto para la prueba de manejo del nuevo Forester 2025 de Subaru. Caminos sin pavimento, algo de nieve y mucho barro nos mostraron la sexta versión de un utilitario que lleva casi 20 años como fiel compañero de los adoradores de la naturaleza, el camping y las fogatas bajo las estrellas.

Luego de su presentación inicial en la lujosa mansión Bellosguardo del barón del cobre William Clark en Santa Bárbara hacia finales de 2024, el Forester 2025 llega oficialmente a los dealers, más o menos como una novia a punto de casarse, vestida con algo viejo, algo prestado y algo nuevo para la buena suerte.

Su atributo favorito sigue siendo su tracción simétrica en las 4 ruedas estándard AWD (lo viejo) que le da una seguridad incondicional a la hora del camino y lo deja listo para los severos cambios en las condiciones climáticas que soportan millones de personas en este país. Su agarre al piso es notable incluso en superficies resbalosas en pendiente y su manejo es sólido. Eso sin hablar de su altura 8.7 pulgadas con la que embiste casi cualquier ruta sin miedo y de su su amplitud de carga (incluso en los asientos traseros), que siguen siendo notables para un modelo de su tamaño.

En su 2025, el Forester también trae una linea más perfilada y menos ‘boxy’ que se inspira en un cambio de tendencias de la época (lo prestado) pero conserva todavía ese aspecto áspero y tradicional que tanto gusta a sus aficionados. Su trompa es más agresiva y sus contornos en se hacen más dinámicos y actualizados.

Bill Stokes, gerente de planeación de línea en Subaru America define el cambio como una estrategia pensada en atraer clientes más jóvenes hacia una marca cuyos seguidores ya rondan los 60 años de edad, esto gracias a lo que llama “foco en el diseño”.

Pero es en su factura donde el Forester 2025 se destaca (lo nuevo): su chasis, hasta 10% más rígido y construido con más puntos de pegamento estructural para resistir mejor las inclemencias de las carreteras, trae novedades que le dan puntos adicionales en su mercado: viene con una puerta trasera para abrir y cerrar con deslizar el pie bajo la carrocería, asientos con mayor apoyo lumbar, un nuevo sistema de infotainment con una pantalla más grande (11.6 pulgadas), CarPlay o Android sin cable y un sistema de asistencia de parada de emergencia que puede detener el SUV si detecta que un conductor no responde, activar sus luces de emergencia y desbloquear las puertas para que sus sistemas conectados puedan pedir ayuda de emergencia.

Viene en varios modelos, desde el Básico hasta el Touring en un rango que va desde $26,695 hasta $47,218 y pasa por el Premium con asiento del conductor ajustable, techo corredizo eléctrico panorámico, puertos de carga traseros USB-A y USB-C, paquete para todo clima con asientos delanteros y espejos exterioes con calefacción y descongelador del limpiaparabrisas; el Deportivo, con llantas de aleación de 19 pulgadas y acabados en bronce, parrilla e insignias trasera y laterales cromadas con acabado en bronce, tapicería con costuras marrones y inserto en bronce en el volante; el Limited, con detección de punto ciego, asistente de cambio de carril y alerta de tráfico cruzado trasero y un paquete de opciones con audio premium Harman Kardon con 11 parlantes, y el rey de la línea, el Touring, con monitor de visión envolvente de 360 ​​grados, portaequipajes de techo de bajo perfil, espejo retrovisor inteligente, detalles en cuero perforado negro o marrón tapizado y sistemas de navegación multimedia y mitigación de distracción y frenado automático en reversa, entre otros.

Nos hubiera gustado algo más de potencia al acelerar, aunque los 2.5 L (para 180 caballos de fuerza y 178 libras por pie de torque) en el Limited que manejamos respondieron a cabalidad con las necesidades de nuestra ruta. Eso sí, detalles como sus ganchos para las lámparas en la puerta trasera animaron a más de un aficionado a los paseos al aire libre.

Lo cierto es que el Forester 2025 no decepciona y bien sigue el sabio refrán de no arreglar algo que no se ha dañado sino de construir hacia el futuro sobre una plataforma exitosa que ha vendido más de 2.7 millones de unidades desde su presentación en 1997.

Habrá que ver si la actualización en detalles como sus asientos bicolores y el color blanco con toques dorados de su modelo deportivo, por ejemplo, le darán a toda la línea un buen número de años por delante o por el contrario a sus seguidores les cueste adaptarse a este viejo amigo reinventado. Para tranquilidad de Subaru, otros del mismo segmento como la RAV4, la CX-5 o la CR-V no parecen rivales que enamoren a los mismos consumidores.