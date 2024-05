Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de mayo de 2024

Escorpio

Si no tienes nada que decir es mejor cerrar la boca y no decir nada porque la seguirás regando una y otra vez. Vienen días de mucha incertidumbre en los cuales no sabrás ni pa donde hacerte. En los amores andarás en un tono muy fuerte al punto que podrías enredarte con una amistad y terminar durmiendo en la misma cama. En tus amistades existe un enemigo que solo anda llevando y trayendo información, ten mucho cuidado pues podría meterte en problemas graves un día de estos, no sueltes toda la sopa y pela bien el ojo que no todos merecen saber tus secretos. La vida se hizo pa gozarla y disfrutarla, deja de rendir cuentas a quien no te las pide. Si tienes pareja ten cuidado pues andará de cola suelta en próximas fechas y eso traerá discusiones y enfrentamientos. Palabra necias oídos sordos, deja de pensar que tienes el control de las demás personas pues por querer cambiarlos lo único que ganas son enemigos. Cambios muy buenos se aproximan, en la cuestión de los dineros te van a llegar unos centavos que te van a caer de perlas. La vida te va sorprender con muchos cambios los cuales te dejarán grandes cosas.

Libra

No te permitas caer al suelo por nadie, aprende a soltar y dejar ir, días buenos vienen en camino y otros con algunos problemas pues recordarás lo que se te fue de las manos y te lamentarás por eso. Ten cuidado con quien te enredas pues estarás con tus defensas bajas y podrías contraers alguna enfermedad infecciosa. Ten cuidado con dudas existenciales que se te presentarán pues podrías terminar deprimiéndote de la nada. Trata de no tomar en cuenta comentarios tontos de quienes te rodean pues dichos comentarios son con el afán de lastimarte o hacerte sentir más miserable de lo que te sientes. Vienen compras que vas hacer y van a provocar que para finales de mes de mayo andes bien pobre. No temas a decir lo que sientes y suelta la sopa, algunas veces temes a que tu palabra afecte o dañe a quienes te rodean pero si no dices lo que sientes se convertirá en una bomba de tiempo que tarde o temprano estallará. Cambios importantes, madurarás demasiado y mandarás a la ñonga a todas esas personas que se han pasado de lanza contigo. Tu carácter nomas no te ayuda en nada, eres bien canijo o canija y te vale máuser todo mientras tú estés viviendo bien y plenamente.

Virgo

Cambios perros en tu sentido de humor pues andarás en modo bipolar activado al punto de hasta hacerte daño a ti mismo se te da mucho eso pues no logras controlarlo. Cuídate de cuestiones de salud y de persona de piel blanca que conocerás en próximos días pues te meterá en problemas graves. Podrías ser el triangulo amoroso, al final entenderás que fue lo mejor lo sucedido pues gracias a eso encontrarás una persona que te rellene digo que te llene en todos los sentidos. Días de cambios, pues una traición en una amistad te pondrá muy de malas. Si tienes pareja trata de no ser tan aprensivo o aprensiva con ella o de lo contrario solo lograrás cansarla y hartarla al punto que te mande al chorizo. Nunca dudes de tu capacidad de obtener lo que quieres, la vida es bella pero tú te amachas en tu macho y cuando te enojas mandas todo a la ñonga. Se vienen muchos días buenos de reflexión en los cuales aprenderás grandes lecciones, una amistad te va buscar o pa chisme o pa pedirte lo que viene siendo el consejo porque hasta eso tienes, se te da mucho dar consejos pero tu vida está de la fregada y no sabes cómo resolverla. Si sales con alguien date a desears y no aflojes tan rápido o de lo contrario solo te utilizarán. Si tienes ya una relación se presentará un pleito el cual resolverán por la intercesión de otras personas.

Leo

Pon mucha atención en tu trabajo o escuela pues podrías dejar pendientes sin resolver al punto que en pocos días se te junte el trabajo y no sepas por cuál puerta salir corriendo. En la salud viene una recaída por infecciones pero saldrás adelante, aprende a comer más sanamente, un multivitaminico podría ayudarte mucho. Una preocupación familiar pasará en estas semanas y verás cómo se solucionan las cosas poco a poco. Eres chantajisa pero lo haces como estrategia para conseguir lo que quieres y hasta el momento te ha funcionado. No te confundas en tus sentimientos y trata de ver la vida de la mejor forma, lo que no llegó a tu presente es porque no merecía estarlo, te cuesta trabajo aceptar la realidad y darte cuenta que nadie es indispensable en tu vida y todos somos reemplazables. Muchas sorpresas se harán presentes, la felicidad te ha de alcanzar donde sea que te encuentres, por fin encontrarás la estabilidad en tu relación en caso de tener y le callarás la boca a muchas personas que dudaban del amor de ti y tu pareja. Tú carácter es muy fuerte pero no te preocupes es bueno que te expreses como lo haces a quien no le guste es su problema.

Aries

Días de plenitud muy buenos y de reencontrarte con amistades del pasado. Cuidado con amores de una noche, podrías terminar bien enamorado o enamorada y al final sufrirás. El pasado podría retornar pero ya sabes lo que tienes qué hacer. Vienen días de cambios que serán buenos pero también de depresiones tontas y sin sentido, quieres cambiar la manera de pensar de medio mundo y por esa razón vienen los problemas y las frustraciones. Ya no la cajetes tanto en lo laboral, el que no habla Dios no lo escucha así que si quieres algo pídelo y exígelo siempre y cuando estés seguro que lo mereces. Vienen muchos viajes en los próximos meses y la llegada de oportunidad laboral. Deja de poner toda la carne en el asador por personas que no lo merecen. Una caída o golpe se aproxima y perdidas de objetos. No te permitas caer nuevamente y menos por amor, aprende a disfrutar a quienes lleguen pero no apuestes el corazón a la primera sino hasta tener la certeza que el amor que te profesan es leal y sincero. Te rodean muchas personas interesadas que solo buscarán sacarte algo de provecho para después desecharte y no volver a darte la cara. Ten cuidado con tus amistades falsas, pues estarás rodeada de ellas pero con el paso de estos días comenzarán a desaparecer de tu vida.

Tauro

Si tienes pareja no exijas más de lo que le puedes dar. La vida se hizo para vivirla y disfrutarla y no para estarse mortificando por tonterías que no te dejan nada de provecho. Es importante que cuides tu alimentación pero sobre todo hagas algo de deporte pues podrías desarrollar problemas por falta de movimientos. Dos personas de piel clara se acercarán a tu vida y provocarán grandes cambios muy importantes que deberás de tomar en cuenta pues te enseñarán a crecer más como ser humano. Recuerda que las apariencias engañan y antes de querer entablar una relación con alguien aprende a conocerle más al fondo o podrías llevarte grandes sorpresas. Si ya tienes pareja los celos te harán reclamar por algo que no existe ni es. Cambios laborales que te beneficiarán en lo económico, querrás hacer algún curso o algo por el estilo y en el siguiente mes podrían llegar ofertas laborales extras que te dejarán unos dineritos que no te hacen daño en tu economía. Oportunidades de crecimiento en el área laboral y un viaje a playa se comenzará a pensar y planear. Enojos familiares por malos entendidos y no llegar acuerdos y la posibilidad de reencuentros. Amores importantes están por venir entre ellos uno de piel aperlada que podría enseñarte el verdadero significado del amor.

Géminis

No tengas miedo de decir lo que sientes, si te nace hacerlo hazlo y que te valga mauser lo que las personas puedan decir o pensar, al final el corazón habla de lo que está hecho. Te enteras de rompimientos de una relación por parte de una amistad. Andas emocionado de okis, ni te emociones tanto con esa persona que está llegando a tu vida que te saldrá igual o pior que los o las anteriores, aprende a ser más desconfiado de las personas pues por esa razón te juegan el dedo en el hocico. Un viaje y la posibilidad de nuevas amistades que conocerás por parte de una familiar se presentarán en no más de un meses. Muchas nuevas oportunidades y cambios el amor se encuentra en su máxima expresión, te sentirás más completo y pleno que nunca. Mucha suerte en juegos se azar. Si tienes pareja aprende a controlar tus celos que podrían llevarte a grande enfrentamientos que lejos de ayudarlos podrían alejarlos. Deja de descuidar tu cuerpazo criminal, es momento de ponerte las pilas y dale con todo a tu propósito y metas que te pusiste. Deja que la vida se encargue de poner a cada quien en su lugar. Recuerda que nadie le roba nada a nadie y cada quien elige onde estars. Vienen momentos muy buenos en los cuales tu familia será tu prioridad y parte más importante.

Cancer

Momento de muchos cambios en cuestión de tus sentimientos pues te harás más maduro y fuerte y con justa razón. Cuidado con persona de piel morena o aperlada pues andará queriendo sacarte cierta información confidencial que solo a ti te corresponde. Un suceso inesperado tocará tu corazón. Días de muchos cambios, comenzarás a ver la vida de manera distinta, piensa un poquito en ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas. Momentos en los cuales debes empezar a quitar de tu camino esas amistades falsas que no te han aportado nada y que solo te causan conflictos. Amores del pasado retornan y te enteras de un embarazo dentro de tu familia. Cuidado con chismes laborales y con descuidar a tu familia pues podrías lamentarte al no estar ahí cuando te necesite. Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte. Si no tienes una relación actualmente ni te sientas mal y espera el momento oportuno por algo las cosas se han tornado de esa manera; todo comenzará a darse inesperadamente.

Sagitario

No des pie a chismes de vecindad, si más inteligente y date la oportunidad de cambiar tu sentido de humor y ser más agradable para quienes te rodean, te vienen días muy buenos y amores del pasado, pero sabrás mandarlos a la fregada rápido y sin escalas. Cuidado con lo que comes pues vienen infecciones y dolores en tu estómago. Probabilidad de embarazo en caso de no estar operada de la matriz. Deja de darle atole con el dedo a personas que no te interesan y no quieres en tu vida como pareja. Te viene un cambio en el área de los negocios, mejorarás mucho, pero debes no gastar en nada que no necesites. Vienen noticias muy favorables con cuestiones de trabajo o ingresos extras, oportunidades de conocer una amistad con la que podrías iniciar negocio o trabajo que te va a dejar buenas ganancias no te atontes que puede ser tu oportunidad, deja la huevonería y trabaja por salir de la necesidad estás en tu mejor momento. El amor te hará justicia y si antes te iba mal todo va a cambiar para tu beneficio. Cuidado con pérdidas de objetos materiales. Todo eso que no pensaste que sucediera comenzará a tornar forma y muchas de esas cuestiones se harán realidad. Cuidado con ex amores pues podrías recibir noticias y quizás amenazas de uno de ellos.

Capricornio

Cuidado con juegos de azar pues no se ve un panorama bueno y claro para llevarlos a cabo. Ten cuidado con ciertas personas que te rodean pues podrían meterte en problemas debido a chismes o envidias. Cuida mucho tu entorno familiar pues podrías estar envuelto en chismes fuera de lugar por ciertos comentarios que saldrán de tu boca. Sueños premonitorios que te indicarán situaciones que están por suceder en tu vida. Cuidado con gastos innecesarios, necesitas ahorrar un poco más pues lo necesitarás al finalizar el mes de mayo. Vienen muchos cambios en el amor si tienes pareja podrían existir ciertos conflictos por cuestión de celos y desconfianza. Sino logras consolidar una relacione porque eres demasiado seco y serio para la mayoría de las cosas. Cuidado con una noticia en el área de los dineros, no se ve buen momento para hacer gastos innecesarios. Una amistad te irá con chismes de expareja o de persona que anda hablando de tu persona. Es momento de visualizar cuestiones positivas si realmente quieres avanzar o lograr algo de lo contrario te quedarás más estancado que nunca. Chismes de vecindad en puerta y un cambio en tu forma de ver la vida. Te vienen grandes cambios y oportunidades muy buenas en las cuales comenzarás a entender muchas cosas, desde por qué no se dio hasta por qué debieron de ser, así las cosas.

Acuario

Tu carácter de la fregada muy cambiante que podría traerte ciertos problemas con quienes te rodean. No permitas que otras personas se metan en tus planes y sueños pues solo te corresponde a ti hacerlos realidad. Cuida mucho la monotonía en tu relación en caso de tener una, algunas veces te atontas y siempre haces las mismas cosas y eso es lo que arruina el momento, además se te da mucho eso de traer cosas del pasado, necesitas innovar y cambiar la manera en que tratas y convives con tu pareja. Dios te dará una nueva oportunidad, pero tendrás que ser muy inteligente para no volver a cometer los mismos errores. Vienen días de mucha incertidumbre y cambios que te ayudarán a mejorar en muchos terrenos de tu vida. Amores de una noche con amistades o vecinos en puerta. Cuidado con alimentos irritantes pues podrían traerte ciertos problemas de salud. El motivo por el que no consolidas una relación es porque te quieres tanto que algunas veces te falta amor para querer a otra persona. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. Te vienen oportunidad de crecimiento en el área laboral pues podrían cambiarte de puesto o de salario.

Piscis

Cuidado con amistad de piel blanca que andará hablando pestes de ti no lo permitas o de lo contrario después se te va a complicar mucho detener dichos chismes. Vienen días de mucha reflexión en los cuales podrías arrepentirte de muchas cosas y situaciones que realizaste. No te dejes influenciar por comentarios de personas que buscarán hacerte sentir mal de mil maneras. Cuidado con lo que quieres, deseas y buscas para ser feliz pues podrías estar buscando en el lugar equivocado. Si el amor no ha tocado tu puerta, espera un poco más, es mejor esperar al o la indicada que cometer equivocaciones de las cuales luego te lamentes. Cuidado con noticias que no serán ciertas y vienen por parte de familiares, solo te van a querer hacer sentir mal. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro solo tienen miércoles de frutas y verduras, fíjate bien a quien le llorar no cualquiera merece tus lágrimas, se te da mucho eso de extrañar a quien no lo merece. Comenzarás a planear un viaje y con el traerá mucha felicidad y diversos cambios de actitud. Cuidado con un amor del pasado que retorna y podría moverte el tapete aun así tengas pareja. No des pie a equivocaciones de personas tontas que buscarán afectarte mediante chismes noticias sobre tu familia.