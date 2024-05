Andrea Legarreta sale en defensa de Lucerito tras ataques a su imagen

Andrea Legarreta, se une a Victoria Ruffo, y salió a la defensa de Lucerito Mijares, después de recibir comentarios acerca de su imagen.

En un video publicado en las redes sociales, la conocida presentadora alzó la voz y reconoció que las niñas ni nadie debería recibir comentarios así sobre su cuerpo.

“No es la primera vez, o sea, son niñas, porque también hablo por mis hijas, que es tristemente una constante, que no solamente es gente de los medios, hay gente en la sociedad que tendríamos que analizarnos, creo que esto puede ser el parteaguas y ayudar a que nos volteemos a ver a nosotros mismos y analizar cómo ser mejores personas”, fueron parte de la famosa conductora.

El mensaje de Legarreta no solo era para los internautas, también iban dirigidos a dos presentadores de Imagen TV: Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, quienes se burlaron de la apariencia física de la cantante.

“Por qué no detenernos y analizar y ver si nos gustaría, antes de agredir, o de atacar, ya sea teniendo un micrófono, o no, con las redes, si nos gustarían que nos hicieran lo mismo, que les hicieran lo mismo a nuestros hijos, que sin siquiera conocernos hablen horrores, sin que siquiera les conste lo que de pronto llegan a decir cosas que les provocan el llanto también, por lo menos en el caso de mis hijas”, expresó la mexicana.

En su mensaje, Andrea Legarreta aseguró que sus hijas están de lado de Lucerito Mijares y que ellas no se sienten mal al leer comentarios negativos en las redes.

“Claro que Mía y Nina, aunque no la hayan visto en esta entrevista, se unen como amigas, como jovencitas, como mujeres, como compañeras han crecido de una manera también muy inteligente, ellas saben que un comentario, o dos, o mil, o de quien sean, no las define”, contó.

Lucero Mijares recibió comentarios hirientes sobre su físico. Crédito: Mezcalent.

¿Qué dijeron sobre Lucerito Mijares?

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres en el programa ‘¡Qué Importa!’, se refirieron a Lucerito Mijares. El conductor se burló de físico de la cantante, expresó que parecía más un hombre que una mujer.

Mientras que Rivera afirmó: “Mira, se parece a Mijares pero canta como Lucero. Dios quita… y Dios quita otra vez (…) Mijares todavía ni se muere, ya reencarnó en su hija, terrible”.

Sin embargo, la conductora prosiguió y comparó a Mijares con Wendy Guevara, importante influencer trans. “No te preocupes, Lucerito, no estás sola, o sea Wendy Guevara pasa algo muy parecido todo el tiempo, así que estás en muy buena compañía, hermana”.

Los comentarios de los presentadores desataron muchas críticas en las redes sociales. Incluso, la misma Lucero comentó al respecto:

“Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada qué decir, más que burlarse de los demás (…) afortunadamente no nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”, escribió Lucero en su cuenta de X.

