Pese a sus logros en Hollywood, Eiza González no se siente querida en México

Eiza González no se siente querida en México. La actriz, de 34 años de edad, considera que muchos en su país de origen no valoran su trabajo y sus logros en Hollywood.

Esta semana, en una entrevista con Despierta América durante su paso por la alfombra de la Met Gala, donde honró sus raíces mexicanas con su look, la actriz reveló que no se siente tan querida entre los mexicanos.

“Siempre, como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana… a veces no siento el mismo amor de regreso, pero yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”, dijo González.

Al ser cuestionada sobre cómo enfrentaba las críticas, la actriz respondió tajante: “Cada quien tiene su propia opinión y yo sigo enfocada en lo que me tengo qué enfocar”.

No es la primera vez que Eiza González expresa que considera que no es querida entre el público mexicano. En 2019, durante la octava edición del Festival Internacional de Cine de los Cabos, la actriz habló sobre las dificultades por la falta de apoyo entre las comunidades mexicanas hacia sus miembros.

Honró sus raíces mexicanas en la Met Gala

Esta semana, la actriz lució un delicado vestido con el que honró sus raíces mexicanas en la alfombra roja de la Met Gala 2024.

La actriz, la única mexicana en la gala, lució un vestido strapless con escote corazón en varios tonos de rosa de la firma italiana Del Core.

De acuerdo con la revista Vogue, el vestido, diseñado especialmente para González, estaba inspirado en las orquídeas, flor de gran tradición mexicana.

“Quería hacer algo personal para Eiza. Comencé el diseño inspirándome en la orquídea vainilla, que es la flor emblemática de México. Me obsesioné con la fragilidad de sus pétalos e imaginé la apertura de la flor como un lapso de tiempo. Ese es el momento que intenté capturar”, dijo Elizabeth Saltzman, estilista de la actriz.

Crédito: Evan Agostini | AP

Luego de la ceremonia, este martes, Eiza González compartió una foto de ella en la alfombra roja de la Met Gala para compartir detalles sobre su vestido y agradecer a quienes lo hicieron realidad.

“La mirada de mi sueño cobra vida gracias a @cartier un @delcoreofficial. Inspirado en la orquídea de vainilla nativa de México. Representar mi herencia es crucial para mí y este vestido se construyó alrededor de esto nunca usado antes pieza de Cartier que emula la base de un campo verde. Pinturas del renacimiento donde la belleza de inspiración se ató con la Venus en el caparazón. Muchas gracias a todo el grupo por las personas detrás de este look”, escribió la actriz en la publicación.

Este año, el tema de la Met Gala era “Bellas durmientes: el despertar de la moda”, que prometía una fusión entre lo histórico y lo tecnológico, y el código de vestimenta era “El jardín del tiempo”, inspirado en el relato homónimo de JG Ballard.

