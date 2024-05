Adrian Newey es la figura más codiciada de la Fórmula 1 y podría terminar en la escudería de Ferrari

Adrian Newey es conocido en el mundo del automovilismo profesional como el hombre del éxito rotundo de varias escuderías en las sombras, y es por ello que la noticia que se dio a conocer semanas atrás donde se anunciaba que dejará Red Bull Racing al final de la temporada actual de la Fórmula 1, ha sacudido el mundo de la máxima categoría de los deportes de motor.

De acuerdo con información que fue confirmada por la escudería antes mencionada el pasado 1ero de mayo, el británico se embarcará en un nuevo camino buscando nuevos retos luego de tantos éxitos en Red Bull Racing. Aún se desconoce de manera oficial cuál será el nuevo equipo donde estará haciendo vida Newey, pero en los últimos días se han hecho bastante fuertes y consistentes los rumores que lo colocan en Ferrari para 2025.

En Inglaterra ven claro el futuro de Adrian

Newey no ha revelado nada sobre su futuro, pero en recientes declaraciones que tuvieron lugar en Miami en el marco del Gran Premio de dicha ciudad, comentó lo siguiente: “Probablemente me vaya de viaje con mi mujer y los perros. Nos subiremos en una autocaravana o algo así y nos iremos por Francia a disfrutar de la vida. Luego, quizá en algún momento, no sé cuándo, me meteré en la ducha y diré: ‘Bien, esta va a ser la próxima aventura’. Ahora mismo no hay ningún plan”, comentó durante una entrevista con la cadena Sky Sports F1.

¿Italia es el destino de Newey?

Fuentes de la misma cadena, pero en Italia han señalado que Newey quizás tenga su futuro en la escudería de Maranello, Ferrari como una especie de “super asesor” a partir del mes de abril de 2025, con un enfoque completo íntegramente en el nuevo proyecto del monoplaza del año 2026.

El diseñador es ampliamente considerado uno de los ingenieros más talentosos y exitosos en la historia de la Fórmula 1 por lo que tenerlo representa un éxito rotundo y muchas esperanzas depositadas en su persona, mensaje y sensaciones que manejan muchos equipos en la F1. Su capacidad para diseñar automóviles ganadores ha sido reconocida y respetada por colegas y competidores a través de los años.

Reconocimientos de colegas y pilotos especialmente

Pierre Gasly, Daniel Ricciardo y el mismo Alex Albon han sido algunos de los pilotos que se han referido de muy buena forma sobre el trabajo del inglés, éste último teniendo palabras de reconocimiento para Newey: “Es una persona muy agradable y todo el mundo que lo conoce sabe que es muy popular y muy abierto, me llevé muy bien con él. Será interesante ver su próximo movimiento. Estoy seguro de que todos los equipos lo buscarán para intentar hacerse con sus servicios”.

Si bien su futuro exacto permanece en el aire y no hay pistas certeras por ningún lado, lo que es claro es que la partida de Newey de Red Bull marca el final de una era para el equipo y potencialmente el nuevo capítulo e historia para la escudería donde pueda llegar.

En Ferrari estarían más que complacidos con la llegada de Newey, anticipando que su adición al equipo impulsará aún más hacia adelante en su competencia con Red Bull Racing por el liderato del campeonato de pilotos y constructores, sin dejar a un lado y sumando lo que ha sido la contratación del también británico, Lewis Hamilton, quien defenderá los colores de Ferrari para la temporada 2025. A medida que se acerca el cambio de reglamento de la F1 en 2026, muchos se preguntan si los diseños de Newey podrían ser la clave para un futuro rojo muchísimo más brillante del que ha sido hasta ahora.

Según el medio alemán #AMuS, se rumorea en Miami que Mercedes ya no está ignorando a Adrian Newey.



Se mencionan acercamientos cautelosos, aunque puede ser demasiado tarde. Al parecer, las negociaciones del famoso diseñador con Ferrari están muy avanzadas.



