Apple reveló por qué no ha lanzado una Mac con pantalla táctil

En una reciente entrevista con The Wall Street Journal, Tom Boger, vicepresidente de marketing de productos Mac y iPad de Apple, explicó por qué la compañía no ha lanzado una Mac con pantalla táctil. Según Boger, la filosofía de Apple es que los dispositivos iPad y Mac están diseñados para complementarse, no para competir entre sí. El iPad se considera un dispositivo táctil puro, mientras que el Mac se enfoca en la “manipulación indirecta” a través de un teclado, un mouse y un trackpad.

Boger enfatizó que los dos tipos de dispositivos están destinados a ofrecer experiencias diferentes. Mientras que el iPad proporciona una interfaz táctil intuitiva, el Mac está diseñado para ser manejado con periféricos tradicionales que permiten una mayor precisión y control en tareas más complejas. “No los vemos como dispositivos competidores. Los vemos como dispositivos complementarios”, comentó Boger. Esta visión subraya la estrategia de Apple de mantener una clara diferenciación entre sus líneas de productos.

¿Veremos Mac con pantalla táctil?

A pesar de la firmeza de Boger en que los Mac seguirán siendo dispositivos sin pantalla táctil, la periodista Joanna Stern intentó obtener más claridad sobre si Apple podría cambiar su enfoque en el futuro. Aunque Boger no cerró completamente la puerta a esta posibilidad, sugirió que no hay planes inmediatos para integrar pantallas táctiles en las Mac. “Oh, no puedo decir que nunca cambiemos de opinión”, mencionó, dejando un pequeño margen para la especulación.

Por otro lado, los rumores y reportes del sector tecnológico pintan un panorama distinto. Mark Gurman de Bloomberg ha informado que Apple está trabajando activamente en una Mac con pantalla táctil, con un posible lanzamiento de una MacBook Pro táctil en 2025. Según Gurman, el diseño de esta nueva MacBook Pro mantendría el formato tradicional de una computadora portátil, con teclado y trackpad, pero añadiría la capacidad de recibir entradas táctiles y gestos, similar a lo que ofrece un iPhone o un iPad.

La posibilidad de una Mac con pantalla táctil ha sido un tema de debate durante años. Algunos usuarios y expertos en tecnología han argumentado que la integración de una pantalla táctil en una Mac podría mejorar la versatilidad y funcionalidad del dispositivo, permitiendo nuevas formas de interacción y productividad. Sin embargo, otros creen que la experiencia de usuario podría verse comprometida, ya que macOS no está optimizado para el uso táctil, a diferencia de iPadOS.

Apple ha invertido significativamente en tecnologías que permiten una transición fluida entre dispositivos, como Continuity, que facilita el trabajo entre un iPad y una Mac. Esta funcionalidad permite a los usuarios empezar una tarea en un dispositivo y continuarla en otro sin interrupciones, reforzando la idea de que ambos dispositivos pueden coexistir y complementarse en lugar de reemplazarse.

Apple no dice toda la verdad

Aunque la postura oficial de Apple, representada por Tom Boger, es que no hay planes inmediatos para una Mac con pantalla táctil, los informes de desarrollo de nuevas tecnologías sugieren que la compañía podría estar explorando esta posibilidad para el futuro. La estrategia de Apple parece enfocarse en mantener una clara diferenciación entre el iPad y el Mac, asegurando que cada dispositivo sirva a propósitos específicos y complementarios dentro de su ecosistema. Si finalmente Apple decide lanzar una Mac con pantalla táctil, será interesante ver cómo integrará esta funcionalidad sin comprometer la experiencia de usuario que ha definido a sus productos hasta ahora.

