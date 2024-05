Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de mayo de 2024

Aries

Cada que pretendas cambiar algo de tu forma de ser que sea porque lo necesitas y lo quieres hacer propiamente y no para darle gusto a alguien. Cuida mucho tus sentimientos pues podrías salir dañado o dañada al poner tus ojos en una persona que no sabe ni lo que quiere ni hacia donde se dirige, recuerda lo que vales y no permitas que nadie te baje del nivel al que perteneces. Si tienes pareja y esta ha estado distante, es momento de llegar acuerdos, no dudes tanto de su amor, él o ella te quieren, solo que algunas veces ni tú te aguantas. Ten cuidado con lo que dices o hablas pues podrías cometer una indiscreción y hacerle daño a personas que son importantes para ti. No temas a cambios en el área amorosa pues dichos cambios podrían llevarte a encontrar el amor de tu vida. Ya no te eches la culpa de todo lo que sucede a tu alrededor, la gente es muy déspota y aprovechada y suele ganar algo de eso, déjate de esas fregaderas y que paguen los platos rotos quien de verdad los rompió. Números de la suerte 23, 36 y 45.

Tauro

Hay momentos que quisieras mandar todo a la tiznada e irte lejos y otras en que quieres luchar contra viento y marea para estar con quien amas. Ya no te dejes caer por nadie, recuerda que no naciste para rogar ni para ser segundo plato, date a respetar y no te pongas en oferta cuando no hay motivo para hacerlo. Cuida la parte de la familia pues podrías estar alejado o alejada de ella por tu trabajo o tus problemas personales. Si tienes pareja viene momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuanto te ama en realidad. Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado. A la jodida la gente infeliz que solo te roba energías, aprende a deshacerte de toda esa gente y ve más por ti. Se visualiza la llegada de un nuevo amor el cual te enseñará a comprender mejor ciertas cuestiones que te agobiaban o que no te tenían en paz. Números de la suerte 11, 25 y 56.

Géminis

Cambios laborales con muchas mejoras, acercamiento de amistades que creías perdidas. Situaciones que tienen que ver con compras, viajes y fiestas se aproximan. Trata de controlar más tu carácter pues algunas ocasiones explotas y salpicas a quien ni la debe ni la teme. Si tienes pareja las adversidades los unirán mucho más pues sabrás salir adelante. Vienen momentos increíbles, se aproximan y este mes llegarán, tu pasado está sanando muy rápido y eso se debe a que has aceptado muchas cosas que sucedieron y te dejaron grandes enseñanzas. No te recrimines nada y aprende aceptar lo que el universo pone en tu vida. Si tienes pareja hay problemas por desconfianza y celos, recuerda quién eres y hacia dónde te diriges y no pierdas el suelo. Oportunidad laboral muy perra con grandes ganancias está por llegar. No te compliques la existencia, la vida y el amor es simple pero tu te la complicas demasiado. Si tienes pareja una discusión sin sentido se presentará. Ten presente que algunas veces tu manera de decir las cosas no es la correcta así que abre bien tus ojos para no cometer equivocaciones. Números de la suerte 45, 67 y 89.

Cancer

Tu determinación y constancia será la clave perfecta pa que tengas todo eso que quieres y sueñas. Deja de pensar que todo el mundo está en tu contra, ablanda tu corazón, deja tu orgullo e inicia por darte la oportunidad de perdonar cada uno de tus errores que si tu no lo haces nadie lo va hacer por ti. Los enemigos irán cayendo a tu diestra pues mientras te mantengas positivo no podrán dañarte. No te menosprecies ni bajes tu valor por nadie pues nadie merece que vivas en el suelo. En el amor te vienen grandes cambios pues todo eso que soñaste se ha de realizar siempre y cuando mejores tu carácter y aprendas a expresar lo que sientes sin miedo a sentirte cursi. El amor viene con mucha fuerza y en fiesta, reunión o por red social andarás amarrándote a alguien que desde hace algún tiempo te está llamando mucho la atención. En la medida que des recibirás, por más que otros quieran ayudarte nomas no se puede pues con el carácter que tienes ni tu te aguantas, trata de calmarte y dejar de pensar cosas que no son ni existe, haz ejercicio y mantente ocupado u ocupada pues el no hacerlo solo te daña tus nervios y estabilidad emocional. Números de la suerte 12, 35 y 78.

Leo

No te dejes caer ni fracasar, ve busca lo que necesitas para consolidar tus planes y metas, personas interesadas encontrarás donde sea, no des más de lo que recibes y no dejes que nadie altere tu pa interior. Deja de pensar que las personas van a cambiar nomas porqué tu lo pides o lo necesitas, aprende aceptar a las personas tal como son o de lo contrario tendrás que aceptar que ellos pretendan cambiar lo que no les parece de ti. Posibilidades de romance exprés en el cual podrías enamorarte demasiado y es que la soledad se ha convertido en un grave problema para ti, quieres y deseas volver a sentirte en compañía aunque por fuera quieras aparentar otra cosa. Cuida tus espaldas pues hay familiares que querrán dañarte. El día que aprendas amarte tal y como eres posiblemente llegará quien complemente tu vida. No vuelvas atrás, no vale la pena regresar a lo mismo pues sabes bien que las cosas podrían volver hacer como antes. Deja de perder el tiempo con quien no te valora, ármate de valor para mandar a freír espárragos a toda esa gente que solo te roba la energía. Números de la suerte 27, 47 y 78.

Virgo

Vienen días llenos de cambios, empieza atender de tu presente antes de querer resolver tu futuro el cual es incierto y aún no ha llegado. En el amor cambios perros en los cuales entrarás en un triangulo amoroso, podrías lastimar a una amistad. Deja de andar llevando y trayendo información o te bufarán bien feo en estos días. El amo retorna pero no será algo estable solo te servirá para pasar el tiempo. Infidelidad de tu pareja en caso de tener y perdida de dinero u objeto. Un viaje empezará a planearse. Sino sentías amor por esa persona con la que está, sus acciones te harán sentir un gran cariño, la semilla estará sembrada, estará en tu que brote o se seque. Ten mucho cuidado con caer en situaciones de tu pasado que no te llevarán o conducirán a nada bueno. No tengas miedo a confiar en miembros de tu familia pues son las únicas personas que estarán contigo y apoyarán en lo que necesitas los demás solo buscarán aprovecharse de algún modo de tu buena voluntad y de tus bienes. Es momento de hacer un análisis de tu vida y saber en qué momento te perdiste o hiciste a un lado eso que movía tu vida y tu mundo. Números de la suerte 21, 34 y 79.

Libra

No es momento de lamentarse por lo que no pudo ser ni lo que no pudo lograrse, es momento de darle vuelta a la página y volver a ir por esos sueños y metas que quieres y has deseado desde hace tiempo. Ya no te dejes influenciar por comentarios de otras personas, haz lo que consideres adecuado y haz caso a tu sexto sentido y corazón que te van a indicar el camino adecuado que deberás de seguir. Cuidado con accidentes o caídas que estarán a la orden del día. No temas a cambios en tu vida pues te llevarán a mejorar en muchos aspectos, recuerda que nuevos cambios traerán consigo nuevas oportunidades en todas las cosas que hagas o emprendas de aquí al mes de julio. Tu familia algunas veces necesita más apoyo o atenciones no las descuides por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho porque estarás cometiendo un grave error. Es probable que lleguen chismes a tu vida y a tu familia que si haces caso solo te traerán dolores de cabeza innecesarios. Ten cuidado con infecciones que estarán a la orden del día y aparecerán en cualquier momento. Números de la suerte 26, 57 y 91.

Escorpión

Te viene una racha algo complicada, pero comenzarás a ver la luz poco a poco si en realidad lo quieres y te lo propones. Necesitas meditar mucho y lograr esa conexión con el ser supremo la cual con el tiempo se ha ido perdiendo sin darte cuenta. Una persona importante para ti se decepcionará mucho por ciertas actitudes y comentarios que harás o ya hiciste en estos días. Días en los cuales la vida te pondrá a las personas correctas a tu alrededor y te irá quitando de tu paso esas que no te sirven para nada. Cuida mucho tu forma de ser y de actuar con tus seres queridos pues podrías dañarlos y lastimarlos con la manera en que actúas pues te has hecho de corazón muy duro e inestable. Si tienes una relación no seas tan exigente con tu pareja, algunas veces le presionas y exiges mucho y quieres manejarle a tu imagen y semejanza y de ahí comienzan los pleitos, pero cuando te hacen lo mismo no lo soportas y mandas todo a la mierda. No te limites en nada que tenga que ver con producirte placer, date la oportunidad de reinventarte para ti y disfrutar al máximo y no quedarte con antojos. Números de la suerte 15, 24, 69.

Sagitario

Es momento de crecer en todos los sentidos y comenzar de cero en todos los aspectos para que comiences a encontrar tu propia felicidad. Haz a un lado comentarios de personas negativas que solo buscarán dañarte o afectarte de mil maneras. Ten cuidado con infecciones en garganta y dolores estomacales. Te va a bufar una amistad o familiar cercano y de la manera más culera posible porque eres bien cabeza dura y todos los consejos que te dan te entran por una oreja y salen por la otra. Un embarazo en una amistad o conocida. Cuida mucha lo que comentas o dices pues habrá personas que utilicen esa información para dañarte en el futuro o utilizar dicha información para manipularte. Las relaciones prohibidas jamás serán lo tuyo, no sigas ahí, busca otras opciones en la cual dejes de ser la segunda parte y te conviertas en la primera persona. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día y con chismes que van a salir a la luz, pero no tendrán relevancia. Amor de lejos se fortalece en todos los sentidos. Números de la suerte 15, 39, 93.

Capricornio

Si tienes ya una relación ten cuidado con cuestiones familiares pues podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles y acabar con todo. No todas las personas son iguales, aquí el problema es que te gusta lidiar con pura gente estúpida sin corazón. Mucha suerte en juegos de azar y lotería. Una persona podría llegar en cualquier momento a tu vida y enseñarte grandes cosas, recuerda que eres una persona indecisa que muchas veces no sabes ni lo que quieres, la persona que elijas para ti deberá de ayudarte a ser más estable y controlar esas situaciones que muchas veces y en la mayoría ni tu entiendes. Aguas con tu orgullo pues una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado, quizás los golpes de la vida que has recibido han causado dicha situación, no te preocupes si ser así te hace no sentir los golpes, dale para delante sin dar explicaciones ni agradar a todo mundo. Ten presente que para llevar una vida cara como la que te gusta necesitas trabajar mucho y lo suficiente pues el dinero no te va a caer del cielo, aprende a desconfiar hasta de tu sombra, pero a confiar en quien te da motivos para hacerlo y lograr tus proyectos y objetivos. Números de la suerte 20, 54, 87.

Acuario

Llegarán personas a tu vida que te dejarán una gran enseñanza y de pronto y sin explicaciones se irán, no los detengas que sigan su camino que cumplieron con su ciclo. Viene una separación muy perra por parte de una de tus amistades. Ya no temas a una nueva relación o conocer otras personas, date el gusto que se te dé la gana si eres soltero o soltera aprovecha para disfrutar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con todo el antojo. Tu problema siempre será esperar que te paguen con la misma moneda que das, eso está bien, pero ten presente que no todas las personas piensan como tú y habrá quien te dañará o quedará en deuda contigo. En unos días comenzará el estrés por trabajo, escuela o una situación que te agobia, todo mejorará en la medida que le vayas dando solución. Viene una pelea o discusión con amistad no se ponen de acuerdo ni se pondrán. Se cancela trámite y te decepcionarás de una persona por ciertos comentarios e indirectas que ha lanzado hacia ti. Es momento que dejes de ser tan débil y pienses más en lo que puedes obtener, échales muchas ganas a tus proyectos pues sueles dejar muchas cosas inconclusas. Números de la suerte 22, 74, 98.

Piscis

Cuida mucho tu autoestima y no te detengas por comentarios de otras personas que buscarán afectarte o dañarte de alguna o mil maneras. Una persona importante para ti se decepcionará mucho por ciertas actitudes y comentarios que harás o ya hiciste en estos días. Eres muy ambicioso o ambiciosa y eso te va a ayudar a lograr todo lo que te propongas. Extrañarás mucho a una persona de tu pasado y no será para menos sabes que no volverás encontrar algo similar en tu vida, para tu bien o para tu mal. Es tiempo de concluir y cerrar proyectos, si quedaron inconclusos y no tienes deseos de continuarlos déjalos y dedícate a lo que te gusta y tienes en mente. Cambios laborales en los cuales te llega un incremento o posibilidad de cambio de puesto, debes de ser muy inteligente en tus deseos pues estas en una etapa en lo que atraerás todo lo que has querido y deseado para tu vida. Estrés laboral se aproxima, andarás bien estresado, necesitas organizar más tus tiempos para que no te la veas tan apurado y puedas sacar pendientes en tiempo y forma. Si tienes una relación cuida mucho la cuestión de celos pues podrías poner tensa la situación de la relación, no creas tanto en chismes ni hagas tormentas en vasos de agua. Números de la suerte 17, 52, 71.