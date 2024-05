Mijares se pronuncia ante las burlas que le hicieron a su hija Lucerito

Hace algunos días Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal y Sofía Rivera Torres generaron polémica tras haber criticado el físico de la cantante Lucerito Mijares en el programa de televisión “Qué Importa”. Los comentarios en contra de esas burlas hicieron que los tres se disculparan públicamente y que Lucero (mamá de la joven) escribiera en sus redes sociales el mensaje “Cancelados para siempre”, dirigido hacia ellos. Ahora Manuel Mijares, el padre de Lucerito, habló al respecto.

El cantante acudió el domingo a ver la obra de teatro “Vaselina” acompañado de su amigo Emmanuel, y ahí fue abordado por reporteros. Contundente, Mijares dijo: “Hablamos hoy y no volvemos a hablar del tema. Por el lado de papá, siempre que alguien se mete con tus hijos pues tú como padre reaccionas y te duele. Pero lo que hemos visto aquí, al verla tranquila, cuando salió todo el lío este, está tranquila, cariñosa. Y aparte de todo esto, quitando que sea mi hija, yo no creo que es una buena imagen hablar de discriminación. A quien sea, no creo que sea correcto, y más en estos tiempos”.

Tras los comentarios de Videgaray, Rivera Torres y San Cristóbal, hubo mucho apoyo a Lucerito Mijares, tanto por parte de los cibernautas como por varias famosas, entre las que destacan Mayrín Villanueva, Andrea Legarreta, Victoria Ruffo, Wendy Guevara y Mariana Seoane. Todo eso fue muy valorado por Mijares, quien resaltó el talento de su hija.

“Ahora, lo que sí quiero es agradecer el apoyo de todo el público para Lucerito, apoyo de muchos compañeros, y ella se lo ha ganado. Tenemos la dicha de poder convivir con ella, estar con ella, abrazarla, es una niña adorable, ha perseguido su sueño, le gusta hacer teatro musical, le gusta cantar, y realmente eso es lo más importante. Y contar con todo el público y con los amigos, que de verdad es de agradecer todo el apoyo”.

Lucerito Mijares trabaja actualmente en la obra de teatro musical “El Mago”; también participa junto con su padre en el reality show “Juego De Voces”. Alfredo Adame, Roberto Palazuelos y Ricardo González “Cepillín” son otros de los famosos que han sido objeto de burlas por parte de José Ramón San Cristóbal y Eduardo Videgaray.

