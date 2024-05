Tras burlas a Lucerito Mijares, Sofía Rivera vuelve a hacer de las suyas y critica a Lucero

Sigue la controversia con respecto a las críticas que la conductora Sofía Rivera y su esposo Eduardo Videgaray realizaron contra Lucerito Mijares. Y es que luego de que la madre de la joven saliera en su defensa, la ex participante de “La Casa de los Famosos México” vuelve a entrar en polémica por lo que dijo sobre ‘La Novia de América’. Sigue leyendo para enterarte.

Tras varios días de haber emitido un juicio ofensivo en contra de la hija de Manuel Mijares y Lucero, el trío de conductores de “Que Importa” se han vuelto en blanco de reproches por parte del público y diversas celebridades que se han sumado a la conversación.

Y es en medio de la controversia que Sofía Rivera reapareció en un programa junto a Adela Micha para pronunciarse al respecto, buscando poner un fin a la ola de ataques de los que ha sido blanco. No obstante, todo parece indicar que estos están muy lejos de dar tregua, pues dio pie a emitir nuevas declaraciones que dejaron con la boca abierta al público.

“Sí nos dejó un mal sabor de boca, Lucero canta el tema de la novela en la que estoy actualmente, con Mijares estuvimos grabando los promos de Imagen Televisión. Quizá nos equivocamos en la forma, de pronto en el foro se te va en vivo”, detalló durante la entrevista en el programa “La Saga”.

Asimismo, la famosa indicó que aún después de haberse disculpado públicamente con la joven cantante, Lucero envió a un “ejército” de sus fanáticos a atacarla en redes sociales.

“Lucero puso un tuit y dijo, cancelados para siempre y también le llovió, porque la gente se preguntó, con qué autoridad, todos han tenido sus deslices, Lucero mamá también tiene cola que le pisen y aquí no la cancelamos, nadie la canceló cuando ella la regó, cuando cometió un error”, expresó ante Adela Micha.

Por su parte, Adela Micha no dudó en compartir su opinión con respecto actuar de Sofía Rivera y Eduardo Videgaray, reprobando el discurso que emitieron, aún más al tratarse de una joven.

“A mí me parece que es una chavita, es una jovencita que apenas está en el juego público que es muy fuerte y que sí se vieron muy manchados. Y me extrañó de ti porque tienes un discurso feminista, las mujeres, etc (…) Se me hizo manchado, a mí sí se me hizo manchado, porque mánchate conmigo, o sea, te manchas con una persona más grande, más hecha, más fuerte, más entera, yo creo”, declaró la comunicadora.

Seguir leyendo:

• Victoria Ruffo sale en defensa de Lucerito Mijares ante las críticas por su físico

• Lucerito Mijares descarta una reconciliación de sus padres: “Si regresan yo me muero”

• Lucerito Mijares y Mía Rubín anuncian una colaboración musical