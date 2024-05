Trump volvió a ser acusado por su exabogado de sus acciones indebidas al pagarle a Stormy Daniels

Durante su segundo día en el tribunal donde rinde testimonio sobre su participación en el acuerdo establecido en secreto entre Donald Trump y la exactriz de cine porno popularmente conocida como Stormy Daniels, el abogado Michael Cohen reiteró que todas las acciones indebidas que cometió fueron bajo las órdenes del expresidente de la nación.

El exbrazo derecho en cuestiones legales del hombre que pretende volver a la Casa Blanca reiteró frente al juez Juan Merchan que a él le correspondió realizar el pago de $130,000 dólares a Stephanie Clifford, la exactriz con quien Trump sostuvo un encuentro sexual.

El objetivo, volvió a mencionar, consistía en que Stormy Daniels garantizará que su historia permanecería en secreto y así “no afectar las posibilidades del señor Trump de convertirse en presidente de los Estados Unidos”.

Ante el cuestionamiento directo de la fiscal Susan Hoffinger sobre “¿bajo la dirección y en nombre de quién cometió ese crimen?”, el experto en leyes, en más de una ocasión afirmó que todo se había concretado a solicitud directa del republicano sobre quien dijo también que, en caso de no haber estado en la boleta electoral, nunca le habría pagado a la estrella del cine para adultos, pues en realidad poco le importaba el hecho de que la historia llegara hasta los oídos de su esposa Melania.

A Cohen se le pidió explicar el objetivo de los podcasts que produjo y también sobre su libro “Desleal: Una memoria: La verdadera historia del exabogado personal del presidente Donald J. Trump”, donde ofrece una visión distinta a la conocida en torno al expresidente.

“Ayuda a que el tiempo pase más rápido”, se concertó a decir.

En una manifestación de solidaridad, algunos republicanos como Mike Johnson, Vivek Ramaswamy y Byron Donalds, acudieron al tribunal para respaldar a Donald Trump. (Crédito: Justin Lane / EFE)

En este sentido, también se le pidió responder si estaba arrepentido de haber violado la ley con tal de quedar bien ante los ojos de un personaje como Trump.

“Me arrepiento de haber hecho cosas por ellos que no debería haber hecho: mentir, intimidar a la gente para lograr un objetivo; No me arrepiento de haber trabajado en la Organización Trump. Como expresé antes, fueron momentos muy interesantes y geniales, pero mantener la lealtad y hacer las cosas que él me había pedido que hiciera, violaba mi brújula moral y sufrí el castigo, al igual que mi familia“, enfatizó.

Mientras todo esto salía a relucir, Donald Trump se dedicó a escuchar atentamente cada una de las acusaciones que pretendía fincarle quien se desempeñó como su hombre de confianza.

A diferencia de otros días, esta vez el exmandatario de la nación sabía que a las afueras del tribunal ahora contaba con tres nuevos aliados quienes acudieron para enviarle una señal de solidaridad al personaje en desagracia: Vivek Ramaswamy, exaspirante a la candidatura republicana; Byron Donalds, representante de Florida, y Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.

Sigue leyendo:

* Trump enfrenta a su exabogado Michael Cohen en juicio por pago de $130,000 a Stormy Daniels

* Trump luce inquieto ante las revelaciones íntimas de Stormy Daniels sobre su encuentro

* En qué consiste el caso de la actriz porno Stormy Daniels por el que Trump se convierte en el primer expresidente de EE.UU. en enfrentar un juicio penal