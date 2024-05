Eddie Hearn predice ganador de Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk: “Será una pelea muy reñida”

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, predijo que Tyson Fury vencerá a Oleksandr Usyk en la pelea por el campeonato indiscutido de peso pesado que ambos protagonizarán este sábado 18 de mayo en Arabia Saudita.

En una entrevista en el canal de Youtube de Charlie Parson, Hearn expresó que eligió a Fury como ganador porque lo ve nervioso y cuando el inglés se muestra de esta forma previo a sus combates es cuando mejor le va.

“Creo que será una pelea muy reñida. Creo que habrá muchos rounds de swing, donde puede haber algunos rounds en los que habrá muchos desmayos y muchos movimientos, pero no tantos golpes lanzados. Esa no es realmente la taza de té de Usyk. Le gusta entrar y lanzar muchos tiros de volumen. ¿Cuánto le queda a Fury? ¿Qué tan fresco es? Él se ve muy bien. Creo que estará un poco nervioso”, dijo.

Tyson Fury es el favorito de Eddie Hearn en el enfrentamiento con Oleksandr Usyk en Arabia Saudita. Foto: Matt Dunham/AP.

“Pensé que parecía un poco nervioso anoche, lo cual creo que es algo realmente bueno para él porque no creo que tuviera esos nervios contra Ngannou, y en otras peleas, no se vio tan bien. Creo que está en su mejor momento cuando está nervioso. Si nos fijamos en sus peleas con Wilder. Creo que él habría estado nervioso en esa pelea y Klitschko, igual. Esas son sus mejores actuaciones. Ty Mitchell dijo: ‘Está en la mejor forma que lo he visto’, y yo dije: ‘Si lo está, ganará’. Esa es mi elección. Si Tyson Fury sigue siendo Tyson Fury y está en la forma de su vida, ganará esta pelea“, agregó.

Las predicciones para el duelo entre los campeones de peso pesado están parejas. De acuerdo con los expertos, Tyson Fury podría salir con el brazo levantado porque es más grande y fuerte, pero otros coinciden en que Oleksandr Usyk tiene las habilidades suficientes para dominar por completo a su rival.

A pesar de los contratiempos de esta pelea, dos veces fue pospuesta, este sábado por fin se realizará uno de los combates más esperados por los fanáticos del boxeo. Fury y Usyk definirán al nuevo campeón indiscutido de peso pesado desde que lo hiciera Lennox Lewis hace 24 años. Las predicciones para esta pelea están muy parejas, ya que ambos son peleadores con mucho poder y buenas habilidades.

Oleksandr Usyk buscará arrebatarle el cinturón del CMB a Tyson Fury para convertirse en indiscutido. Foto: Hassan Ammar/AP.

Tyson Fury, de 34 años, derrotó a Francis Ngannou en un reñido combate en Arabia Saudita el pasado fin de semana y ahora enfrentará a Oleksandr Usyk en un duelo de unificación. The Gipsy King, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuenta con récord invicto luego de 34 peleas, 24 por la vía del nocaut, y un empate.

Por su parte, Oleksandr Usyk viene de vencer a Daniel Dubois por nocaut técnico el pasado mes de agosto y retuvo sus títulos de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). El ucraniano se mantiene inmaculado después 21 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· Anthony Joshua cree que Oleksandr Usyk vencerá a Tyson Fury: “Es un peleador fenomenal”

· Mike Tyson predice al ganador de Oleksandr Usyk vs. Tyson Fury: “Lo alcanzará y lo dominará”

· Promotor de Oleksandr Usyk espera que Tyson Fury se mantenga en forma durante período de descanso