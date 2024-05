Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 16 al 19 de mayo de 2024

¿Intrigado por lo que te depara el fin de semana del 16 al 19 de mayo de 2024? La famosa astróloga Mhoni Vidente predice, en su horóscopo de la semana, lo que le espera a tu signo del zodiaco. Conoce tus números de la suerte, colores de la fortuna, signos compatibles y mucho más.

Aries

Fin de semana de muchos eventos sociales, estarás muy ocupado en todas tus actividades así trata de administrar tu tiempo y estar siempre con calma, no pienses lo que no es decir dejar los celos y los malos pensamientos que te perjudica en cuestión de salud.

Eres el signo más orgulloso y fuerte del zodiaco esto te hace tener éxito en todo lo que realices, pero debes de tener en cuenta que debes de controlar tu temperamento y no ser tan controlador, que necesitas darle su espacio a cada quien y a ti mismo para que no llegues a sentirte que te ahogas en un vaso de agua y así poder salir adelante de cualquier obstáculo.

Viernes de estar con muchas energías positivas a tu alrededor, que te va a atraer un contrato nuevo de trabajo y suerte en juegos de azar con los números 03, 21 tu color es el rojo.

Va a ser un fin de semana de mucho trabajo extra y estar poniendo en orden tus ideas para un futuro mejor, te invitan a salir de viaje un fin de semana, te regalan una mascota que eso te llenará de energía positiva tu vida.

Trata de ya ahorrar y no hacer gastos incensarios, sigues con tu pareja muy estable, a los Aries solteros muchos amores apasionados.

Tauro

Fin de semana de estar con muchos alegrías gracias a tu cumpleaños y eso te hace sentir de lo mejor, solo trata de no tomar en exceso y seguir tu régimen de dieta y buena alimentación. Te llega un dinero extra gracias a las utilidades, debes de controlar tu temperamento y seguir con tu buena actitud en todo lo que realices.

Eres el signo más vigoroso del Zodiaco, es decir, que casi nunca se da por vencido en ninguna circunstancia y siempre va a buscar tener la razón de todo lo que proponga por eso casi siempre los tauro muy inteligentes y les encanta estar siempre ocupados en cuestiones de hacer negocios o ser muy exitosos en su trabajo.

Este viernes va a ser de mucho trabajo, que tendrás revisión de tus superiores solo trata de controlar los malos comentarios con tus compañeros de trabajo y así llegar al éxito en todo lo realizas.

Fin de semana de sentirte muy querido por todo los que te rodean y estar muy tranquilo en tu vida amorosa, para los Tauro que están solteros les va venir un amor muy compatible a su vida, te viene un golpe de suerte en estos días con los números 07, 66 y tu color es el azul fuerte.

Trata de ya no platicar tanto tus planes recuerda que las envidias se dan en todas partes es mejor no provocarlas. trata de no descuidar tu salud y seguir así de saludable.

Géminis

Fin de semana de tener mucha prisa por realizar todos los compromisos que tenías atrasados de trabajo, recuerda que estas en tiempo de crecer en lo profesional así que actualízate mas en cuestión de tu carrera universitaria tomando cursos los fines de semana.

Eres el signo que todo resuelve y más inteligente, es decir, siempre tiene la solución para cada problema en su vida, como es el primer signo de aire su condición de ser muy talentosos les hace siempre vestir a la moda y les encanta en llamar la atención de los demás.

Viernes de sentirte un poco cansado de la misma rutina recuerda que tu signo siempre le gusta estar en movimiento y buscar cómo obtener el éxito en su ámbito laboral por eso es el momento de buscar un mejor empleo y el emplearte en un negocio propio que siempre te va a ir de lo mejor por ser unos de los signos más carismáticos.

Fin de semana de salir de viaje con tu familia, vas a estar arreglando papelería de tu escuela y ponerte al corriente con tus exámenes.

Te busca un amigo para hablarte de tener una relación amorosa, recuerda que el Géminis es muy atractivo y siempre se enamoran las personas que están a tu alrededor por eso te recomiendo que pongas en claro tus sentimientos y saber con quien puedas estar en una relación de pareja.

Te viene un dinero extra por la venta de un coche, tus números de la suerte son 06, 55 tu color es el amarillo.

Cáncer

Fin de semana de sentir que el amor no es para ti por tantas decepciones recuerda que tu signo su elemento es agua y eso lo hace ser más dramático en cuestión de relación de pareja trata de calmarte y pensar positivamente que ya un amor del signo de fuego llegará para quedarse, recibes un dinero extra por un trabajo del pasado.

Viernes de tener junta en tu trabajo para cambios muy positivos para tu desempeño, pero solo trata de no platicarlo a nadie tus logros para que no te veas defraudado después.

Te llega un golpe de suerte el día domingo con los números 03, 27, tu color el naranja que te va a atraer más abundancia.

Un amor del signo de Sagitario o Piscis volverá más fuerte a tu vida, cuidado en las calles sobre todo con los robos trata de ser más precavido.

Te invitan a una fiesta que te vas a divertir mucho, te sacas un premio en la lotería, te vas el domingo con tu pareja a pasear recuerda que los mejores momentos de tu vida en es compañía de tu familia. No dejes que la flojera que te gane tu haz ese negocio que tiene en planes que te va dar muchos frutos.

Leo

El eres el signo con más fuerza mental y carisma siempre lo que piensa se realiza por eso debes de tener en cuenta que tus pensamientos son tu mejor arma para progresar en tu vida laboral y quitarte los pensamientos negativos que no te van a llevar a nada.

Tramitas un seguro de vida, te invita a una boda familiar, viernes de atravesar por una buena racha en lo económico, pero no debes de dejar todo al azar ni caer en tentaciones que te desvíen de tus objetivos sé más perseverante.

Fin de semana de estar con mucha prisa por terminar todo lo que tenías en planes de tu trabajo, recuerda que debes de ser más ordenado en tu tiempo, te busca un amor del pasado para volver trata de analizarlo bien y si no te conviene no andes con alguien solo para no sentirte solo así trata de seguir buscando pareja más compatible.

Cuídate de problemas de riñón e intestino sigue una dieta más saludable , pagas una deuda de tu tarjeta de crédito y sanas tu economía. Te invitan a una fiesta este sábado que te vas a divertir de lo mejor. Te compras ropa y te cambias el look, mandas arreglar tu carro de una llanta , ya no pelees con tu familia, recuerda que ellos quieren lo mejor para tu vida, tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 11, 59 tu color es el verde fuerte.

Virgo

Fin de semana de estar con mucho ánimo y sentirte de lo mejor sientes que los planes se están realizando para que puedas seguir cosechando éxitos, recuerda que eres el signo más ordenado y pilar de la familia, así que trata de sentirte bien en todo lo que vayas a realizar.

Te viene una invitación a salir a un día de campo ve que te llenará de energías positivas, son tiempos de mirar hacia adentro de ti mismo que ya es tiempo de analizar qué es lo mejor para tu futuro y no dejar de perseguirlo, recuerda que tu signo siempre busca la abundancia en todos los sentidos y es el momento ideal de lograrlo pero trata de tu mismo de respetar las normas establecidas en tu vida que eso te va a dar prosperidad.

Viernes de tener un junta de cambios de puesto o de reacomodo de personal, te invitan a una cena tú ve que te vas a divertir mucho. Ten cuidado con problemas con tu ex pareja trata de quedar en paz y no buscar una reconciliación porque después te vas a decepcionar es mejor seguir avanzando en tu vida amorosa, trata de no platicar tanto tu vida privada, recuerda que no todos te quieren ver feliz.

Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 13, 40 y trata de usar más el color amarillo y rojo para atraer la abundancia.

Libra

Eres el signo de la equidad y justicia siempre va buscar el sentirse bien ayudando a los demás por eso son grandes líderes social y abogados, también tu signo en este momento está atravesando por una etapa de madurez personal y estar pensado en ya tomar decisiones en cuestión de pareja sentimental.

Viernes es el día ideal de que la suerte te sonríe en todos los sentidos así que trata de aprovechar este momento que estás atravesando y lograr todos los objetivos que tiene en planes y llevarlo a cabo, recuerda que si tiene algún tropiezo en tu vida es para aprendas a superarlo y no dejarte vencer tan fácil.

Te invitan a salir de viaje en estos días con tu pareja para de planearlo mejor, te regalan una mascota que te va dar mucha felicidad. Recibes un dinero por un bono económico trata de invertirlo en tu casa, te invitan a una boda te vas divertir mucho, cuídate de problemas de infección estomacal recuerda que en temporada de calor te hace más vulnerable y trata de ir con tu médico.

Eres el mas cariñoso del zodiaco y eso te hace siempre tener buenos amigos a tu lado, tendrás un golpe de suerte con los números 18, 77 tu color es el azul y verde.

Escorpio

Eres el signo de carácter fuerte y determinante que eso te hace que los que te rodean te tengan miedo y respeto, pero recuerda que no es bueno siempre aparentar esa fortaleza y es mejor tener una buena comunicación con la familia y con las personas que te rodean así que siempre piensa más de dos veces que lo vayas a decir o hacer para que no te veas perjudicado después.

Tu signo está en el momento de conectarte con esa abundancia del universo solo trata de mentalizártelo y lograr lo que tanto deseas, recuerda que la soberbia no te va llevar a ningún lado así que trata de ser más humilde y verás cómo se te abren más caminos del éxito.

Viernes de estar con mucha presión de trabajo solo trata de calmarte que ya tendrás tu recompensa laboral, te invitan a una fiesta este sábado tú ve que te vas a divertir de lo mejor.

Trata de arreglar situaciones familiares y no guardar rencores, cuídate de problemas de tus dientes y trata de ir con tu dentista, no busques lo que no vas encontrar en el amor recuerda que los príncipes azules ya no existen tu trata de salir y conocer a tus nuevos amores que uno de esos va ser la pareja ideal.

Te viene un golpe de suerte este domingo con los números 12, 33 y trata de usar más el color rojo y blanco en todo lo que uses.

Sagitario

Eres el signo más comunicólogo y exitoso en los negocios tu gran carisma y tu forma de hablar hace que los que te rodean se convenzan de lo que tu deseas obtener así que nunca lo dudes tu signo está hecho para tener siempre éxito y lograr tus objetivos.

Eres el signo del viajero y del movimiento constante por eso siempre busca la libertad en el amor, estás en la etapa de ser fiel a ti mismo y creer en tus convicciones de ser grande en todo lo que te propongas, yo sé que tu signo cae en baches económicos que los hace desanimarse, pero ya estas en una nueva etapa de tu vida que te va a llegar lo que tanto deseas solo trata de no cambiar tus metas.

Viernes de hacer pagos de tarjeta de crédito y de tu coche recuerda que necesitas administrarte más en tus ingresos. Ya no busques a esa amor del pasado si no te valoro es mejor dejarlo atrás, te invitan a una fiesta tu ve que te vas a divertir mucho y vas encontrar un amor nuevo que te va gustar mucho.

Te viene un golpe de suerte con los números 21, 39 tu color es el naranja y rojo, recuerda que lo más importante de la familia es convivir más con ellos y tenerles paciencia.

Capricornio

Eres el signo de la fuerza interior el que casi nunca se desmorona por los problemas que pueda estar viviendo y siempre va a encontrar la mejor solución a las situaciones complicada eres líder natural. Eres un signo sexual y atractivo pero se equivoca muy frecuentemente en la pareja sentimental por buscar lo sexual y no el amor.

Días de estar analizando un cambio de actitud recuerda que debes de aprender de todo lo que haz vivido y así evitar los mismos errores en tu futuro.

Fin de semana de salir de viaje para visitar unos familiares, arreglos a tu carro para venderlo, tendrás una sorpresa por parte un amor del pasado que te va buscar para regresar. Cuídate de problemas de estómago e intestino trata de ir con tu médico, recuerda que las dietas si no les llevas a cabo bien después te puedes enfermar.

Arreglas tu casa con muebles nuevos, fin de semana de mucho trabajo atrasado trata de ponerte al día de todo lo que realizas, tendrás un golpe de suerte con los números 20, 30 tu color es el amarillo y verde, va a ser unos días de estar en meditación y poniendo en orden lo que quieres para tu futuro.

Acuario

Fin de semana de reflexionar sobre lo que haz hecho en tu vida amorosa y decidir que es el momento de reacomodar todos los sentimientos y empezar a ver que realmente te conviene para tu futuro.

Recuerda que tu signo le da mucho por ser muy impulsivo y rencoroso por eso necesitas pensar bien con la cabeza fría para saber que vas hacer y es el momento de buscar la unión y dejar atrás las divisiones recuerda que la vida es más fácil en pareja.

Viernes de estar saliendo de viaje por cuestiones de trabajo, sábado de fiesta solo trata de controlar más el consumo de alcohol y comida recuerda que después te da cruda moral. Decides arreglar algo de tu casa para vivir más cómodamente.

Te invitan a comer el domingo y va ser alguien del signo de Aries o Libra que te va a dar mucha felicidad, tus números de la suerte son 03, 15 y trata de usar más el color azul y blanco, ya no busques trabajarle a los demás son tiempos de crecer en lo económico y tener tu propio negocio que tu gran carisma y sonrisa logra el éxito.

Piscis

Estás atravesando por una etapa de conocer personas nuevas en tu vida para entablar una relación sentimental así que no te cierres tu mismo y déjate querer que es el momento de tener una pareja estable y ya olvidarse del pasado.

Fin de semana de estar con muy buena suerte alrededor de ti recuerda que tu signo le gusta prevenir su futuro económico y en estos días te va venir la oportunidad de empezar hacer un negocio familiar, viernes de mucho trabajo y de juntas de última hora así que trata de no pelear con tus compañeros de trabajo y llegar acuerdos importantes.

Recuerdas mucho a un amor del pasado trata de quedar en paz para que no te sientas con remordimientos y no tener ninguna relación amorosa en tu ámbito laboral porque después no acabes mal es mejor buscar el amor en otra parte, te compras ropa para cambiar de look.

Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 18, trata de usar mucho el color verde y amarillo para estimular más la suerte, eres el signo más creativo y eso te hace siempre buscar el mejor trabajo y desempeño.

