Horóscopos de hoy de Nana Calistar 18 de mayo de 2024.

Piscis

Vienen días de muchos cambios en los cuales debes estar enfocado en lo que deseas, ya no pierdas tu tiempo en cuestiones que no te dejan nada de provecho. Amores podrían llegar pero debes de ser muy inteligente para saber elegir a la persona adecuada en tu vida. Aprende a deslindarte de personas que no te suman y que solo te causan estrés o dolores de cabeza. Hay una amiga que te anda tirando mala leche y andará hablando pestes de ti. Cuídate de dolores de articulaciones toma algún vitamínico que te ayude a mejorar tu sistema inmune, recuerda que tú eres muy de problemas en tus huesos. Siempre que busques encontrarás. Debes tener cuidado con chismes en tu familia que podrían venir a ocasionar ciertos problemas. Se puede presentar una separación o divorcio dentro de la familia, no te metas en cosas que no te incomodan. Un nuevo proyecto se aproxima y podría consolidarse muy pronto, recuerda que las ventas y negocios de ventas son lo tuyo si te pones las pilas podrías conseguir mejores ingresos ahí. Ya no te dejes influenciar por comentarios de otras personas, haz lo que consideres adecuado y haz caso a tu sexto sentido. Sueños premonitorios se aproximan, no permitas que nadie te robe tus sueños, son tuyos y deberás de ir por ellos sin tener que dar explicaciones a quienes no te las están pidiendo.

Acuario

Vienen cuestiones muy positivas a tu vida que deberás de aprovechar sobre todo cuestiones que tienen que ver con el área laboral. No te dejes llevar por chismes de personas de tu pasado que buscaran empañare o hacerte sentir mal de muchas maneras. Visitas inesperadas en este fin de semana así que vete preparando para que todo salga como tú quieres y deseas. No te friegues tanto en el jale que al final no te vas a llevar ni madre, trata de disfrutar más a las personas que te rodean y hacer lo que te gusta. Cuídate de caídas o accidentes las cuales estarán a la orden del día y podrían afectarte o terminar en la clínica. Es momento de despojarte de cuestiones de tu pasado, no te culpes tanto y aprende de los golpes que te da la vida. Eres muy ambicioso o ambiciosa y eso te va a ayudar a lograr todo lo que te propongas. Hay oportunidad de realizar un viene bastante bueno que será con amistades o con familiares y te la pasarás de lo mejor, tu disfruta. Amor exprés se aproxima. Sentirás necesidad de buscar a una persona de tu pasado. No caigas en provocaciones tontas pues este fin de semana andarás algo bipolar y cambiante en tu carácter, pero eso se debe a ciertas situaciones que te tienen algo nervioso o nerviosa. Andarás algo pensativo en estos días recordando a personas de tu pasado, han pasado ciertos sucesos los cuales te han puesto un poco melancólico y has estado recordando a personas que ya no están a tu lado.

Capricornio

Hay cuestiones de tu pasado que no has podido soltar y por eso has estado un poco estancado. Trata de buscar La Paz y la estabilidad en tu vida si quieres lograr tus sueños y metas. Es momento de aprender de cada golpe y de cada caída pues te ayudarán a no volver a caer en las mismas situaciones de siempre. No tengas miedo al amor, te han lastimado y has lastimado, recuerda que son enseñanzas y aprendizaje para no cometer los mismos errores. Vienen oportunidades de inversiones pero sabes algo cuida mucho la parte de los dineros porque podrías hacer un negocio con una persona que lejos de sumarte te va dar dolores de cabeza y te va traer algunas pérdidas. Tu problema siempre será que buscas una persona con los mismos sueños que tu, si sigues buscando la perfección en en otras personas jamás lograrás concretar nada. Vienen días en los cuales estarás muy melancólico al recordar lo que te hubiese gustado ser o haber podido lograr, nunca es tarde solo es cuestión que te apliques en tus sueños y en tus metas. Tu familia podría necesitarte en próximas fechas más que nunca, no la descuides tanto recuerda que es lo más bueno que en estos momentos tienes. En los dineros vienen muchos cambios positivos los cuales te ayudarán a resolver algunas deudas. Vas a traer mucha suerte que debes de aprovechar para cuestiones de sorteos y juegos de azar.

Sagitario

Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la oportunidad de mandar a la tostada y deshacerte de todo eso que te ha impedido seguir avanzando. No debes permitir que nadie te saque de tu centro ni te quite esa paz que tanto te ha costado lograr. A veces te centras en cuestiones del pasado que no deberían de quitarte el sueño, dale carpetazo y lo que sigue. Se alejará de ti una persona muy importante que te movía mucho el tapete, no hagas nada para retener a ese ser o solo te expondrás a que si se queda haga de ti lo que le dé su gana. Ten presente que amistades tendrás muchas pero verdaderos amigos solo los podrás contar con los dedos de una mano. Es momento de comenzar a planear un viaje con familia en la cual te la pasarás de lo mejor, disfruta que la vida para eso es y aprovecha con tus seres queridos. Recuerda que la vida no es una competencia, todos van a su propio paso solo disfruta el proceso en el cumplimiento de tus sueños y metas. No te dejes llevar por lo que te cuenten, hay personas que buscaran llenar tus oídos de mentiras y tú lo vas a creer y sin darte cuenta podría surgir un problema del cual será complicado salir. Si estás pensando en cambiarte de casa o cambiar un vehículo es momento para hacerlo pues todo estará a tu favor para que las cosas se den de la mejor manera. Mucha suerte en juegos de azar, viste con el color blanco pues te ayudará a prevenir malas energías de personas que buscaran dañarte o afectarte.

Escorpión

Es momento de comenzar hacer cambios, estamos en el mes de mayo y pronto será mitad de este, debes comenzar a enfocarte en todo eso que has hecho a un lado en tu vida y que te hacía tan feliz, has descuidado mil cosas a causa de otras personas que no te han permitido crecer como deberías. No te dejes llevar por chismes de otras personas y ve por tus sueños y metas, se viene un enfrentamiento o discusión con una persona por tener diversos puntos de vista. Cuidado con subidas de peso y con la alimentación porque sin darte cuenta podrías presentar malestares estomacales. Eres una persona buena y cambiante, te afecta el dolor ajeno y te duele no poder ayudar cómo quisieras a las demás personas, aprende a preocuparte más por tu vida y tus cosas antes de querer solucionarles la vida a las demás personas. Ya no tengas dudas y ve por lo que quieres y sientes, date la oportunidad de conocer a otras personas y salir, si bien es cierto que el amor ya no es una necesidad en ti, también es cierto que podría ayudarte a solucionar conflictos que tienes con tu pasado y tu soledad. Dolores musculares en puerta, ya no te confíes tanto de esas personas que solo te buscan cuando necesitan algo, no te convienen pues solo buscan sacar algo de provecho. Trata de salir de la rutina del día a día, anímate hacer una albercada o una reunión con amistades en la cual salgas del estrés y comiences a disfrutar los bellos momentos que tiene la vida.

Libra

Deja de temerle tanto al amor, déjate llevar como gorda en tobogán y comienza a disfrutar de los placeres de la vida, recuerda que el tiempo es corto y la vida más. Es momento de alimentar tu parte mental, deja de hacerte chaquetas mentales que solo te conducen a la perdición, depresión y tristeza. Siempre preocupado por tu familia y seres queridos, tienes un corazón bondadoso que algunas veces te ha hecho caer y ha sido utilizado malamente. Viene una pelea o discusión con amistad no se ponen de acuerdo. Dejarás de sentir amor y necesidad por una persona la cual había movido tu mundo, pero jamás se logró concretar nada. Ya no tengas miedo de ir tras lo que buscas, ve por eso que te haga feliz. Es importante que visualices a dónde quieres llegar pues estos días tendrás la energía para atraer lo que visualices en tus pensamientos. Un viaje empezará a planearse. Es momento de cuidar más tu alimentación porque eso te ayudará a mejorar en muchos aspectos de tu salud, una rutina al parque o hacer un poco de ejerció será la clave para mejorar. Si llegas a presentar algún problema trata de acercarte a tu familia o a tus mejores amigos pues eso ayudará a recibir algún consejo que te pueda servir en tu vida. Deja de preocuparte por cuestiones laborales todo se va ir resolviendo de la mejor manera para ti y los tuyos.

Virgo

Deberás de controlarte mucho anímicamente porque se pueden presentar problemas de ansiedad esto debido a ciertos problemas económicos que se pueden estar presententando en este momento. Cambios en cuestiones de estados de ánimo se aproximan, andarás bien bipolar y algo decaído. Ya no pienses tanto en lo que ya se llevó la tiznada, centra tus energías en tus metas y sueños y en lograr el balance que necesitas entre lo que quieres y como conseguirlo. Recuerdan que las personas que te han rodeado han sido quienes han moldeado tu carácter, no te dejes caer por nadie y siempre di lo que sientes. Algunas ocasiones eres demasiado directo o directa con las personas y sueles dañarlas mucho inconscientemente; cuida más tu carácter y tu manera de expresarte de las personas. Trata de hacer algún ahorro económico porque el día de mañana podrías necesitarlo más que nunca de ese dinero así que siempre piensa en el futuro aunque no sepas si estarás en el. Si tienes una relación todo va comenzar a fluir de la mejor manera solo deben tratar de llevar la fiesta en paz y poner las cartas sobre la mesa para evitar problemas a futuro. Si estás soltero pues vete lavando el asunto porque viene la posibilidad de tener una cita con una persona que conociste mediante una red social, vendrá a cambiar tu vida y tu mundo.

Leo

Agradece al universo por quien eres y por lo que has logrado, la vida te va llenar de sorpresas bastante buenas que deberás d e ir aprovechando poco a poco. En la cuestión laboral vienen cambios los cuales pueden afectarte en lo económico, no sueltes lo que tienes asegurado hasta no tener algo nuevo para ti. Ten cuidado con lo que prometes pues podrías quedar en deuda con personas que son importantes para ti. En el trabajo viene estrés, y te darás cuenta del amor que te tienen muchas personas que te rodean. Te viene un dinero extra, no gastes en cuestiones que no necesitas. Ten cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día. Si tienes pareja y esta no confía y duda de ti cada que puedas medita un poco sobre si es la persona que deseas a tu lado. Cambios de humor repentinos, infección en anginas o dolor de cuerpo en estos días. Recuerda que eres de subir mucho de peso sino te cuidas, ponte las pilas en la dieta. Vas andar algo melancólico en estos días al recordar a personas de tu pasado que no te han sumado en nada. Cuidado con infecciones en las vías respiratorias que podrían aparecer en cualquier momento. Cuidado con amistades hipócritas las cuales van abundar en estos días y muchas de ellas te buscarán solo para sacar algo de provecho de tu parte. Todas las cuestiones que tengan que ver con un nuevo negocio o emprendimiento te va resultar de la mejor manera y deberás de aprovechar.

Cancer

Tienes muchas ideas claras de lo que quieres en la vida solo te falta ponerte las pilas y comenzar a trabajar en ello. Quizás es momento de hacer un cambio de 180* para mejorar aspectos de tu vida que te conduzca. A renovarte en todos los aspectos, tanto en el físico como en el económico y sobre todo en el anímico, cuida tus pensamientos para que estos no te traicionen y te hagan cometer indiscreciones y problemas. Proponte lograr tus metas y sueños, no rindas cuentas a quien no te las pide ni andes de arrastrado o arrastrada por quien no te toma en cuenta. No creas en palabras sino en hechos de las personas. Ten cuidado con un familiar, podría meterte en problemas que tienen que ver con cuestiones de los dineros. Ya no es momento de retroceder al pasado, es momento que visualices tu futuro y hacia dónde quieres llegar. Si tu relación va en declive es por la falta de comunicación y confianza con tu pareja. No desconfíes de la persona a quien pretendes pues ha pasado por dichas situaciones antes y no le gustaría volver a pasar por lo mismo. Recibirás ciertas señales sobre qué camino elegir para lograr lo que te has propuesto desde hace tiempo. Debes aprender a cuidar lo que amas a veces lo descuidas por atender a personas que no te suman nada, tu interés deberá de estar en esas personas que mueven tu vida y tu mundo. En la cuestión del corazón no te metas en problemas, te quejas mucho de no conseguir pareja o de estar solo o sola pero cuando has tenido la oportunidad te vuelves muy exigente.

Géminis

Debes de tener cuidado con tus impulsos porque podrías cometer una indiscreción con tu boca y dañar a personas que ni la deben ni la temen. Recuerda que la perfección no existe así que no te compliques la existencia en querer lograr algo imposible solo disfruta el proceso. Hay muchas posibilidades de que cuaje un negocio que traes en mente, solo necesitas ponerte las pilas, no hagas tanto caso a comentarios negativos que solo buscan hacerte quedar mal y dañarte. Una nueva amistad va a llegar en próximas fechas y podría surgir un sentimiento nada sano por ella, no te obsesiones tanto por encontrar el amor porque lejos de traerlo sueles alejarlo. Amores nuevos en estos días, llegarán por medio de una red social o amistades. Bájele a los celos, desconfianza y orgullo pues solo te amargas tu solo. Si esa persona te interesa muéstrale tu interés pues está naciendo un sentimiento entre ambos que podría consolidarse más pronto de lo que te imaginas. Es momento de hacer cambios en tu economía recuerda que siempre hay que ir por más para el logro de tus objetivos. Estás en una temporada muy cambiante en la cual podrías andar un poco melancólico como sino te encontrarás o no supieras que camino tomar. Hay días en los cuales comenzarás a pensar en un cambio de casa o inclusive de trabajo, o ciudad, si es lo que te está moviendo tu mundo dale para delante. Cuídate de golpes, caídas y accidentes los cuales estarán a la orden del día, todo va estar bien solo toma tus precauciones.

Tauro

Hoy será un buen día para cerrar ciclos y comenzar desde cero en todos los aspectos de tu vida, date la oportunidad de creer y confiar en tu capacidad para lograr todo lo que siempre has querido y deseado. Vienen cambios en cuestiones del trabajo. En lo que respecta a los dineros mejorarás rotundamente en las próximas semanas. Recuerda que si la persona que te gusta y te mueve tu mundo no muestra interés por ti estas en el lugar equivocado, no pierdas tu tiempo con alguien con quien no está dispuesto o dispuesta a apostar por ti. Cambia lo que no te guste de tus actitudes y busca encontrar el balance, recuerda que la felicidad es una actitud y no es eterna, así que no te atontes y aprovecha bien los momentos felices. No es momento de mendigar cariño, amor ni atención por nadie, es momento de quererte lo suficiente al punto de no permitir que nadie te vuelva hacer daño. Hay muchas oportunidades de emprender un negocio con una amistad, que todo quede claro para evitar problemas más adelante. Cuidado con infidelidades o traiciones dentro de relaciones amorosas las cuales estarán a la orden del día y podrían ocasionar una problemática fuerte. Debes de tener mucho cuidado con desfalcos económicos así que no inviertas en negocios que sabes que son de dudosa procedencia.

Aries

No es momento de cambios en el amor, si ya tienes una relación llévate las cosas con ponzitas para evitar regarla porque podría presentarse una infidelidad. No te dejes llevar ni mal influenciar por amistades cercanas las cuales buscaran ponerte en contra de muchas personas cercanas. Extrañarás a una persona de tu pasado que fue muy importante, sin embargo, mientras sigas ahí no podrás consolidar nada nuevo. En el amor podrías estar muy decepcionada o decepcionado, sin embargo, cuando dejes de buscar llegará la persona adecuada a cambiar tu mundo y sanar viejas heridas. Se ve una separación dentro de la familia, la cual podría ocasionar ciertos problemas así como discusiones y pleitos. Ten cuidado con 2 amistades están hablando mal de tu familia, cambia de actitud contigo mismo, es momento de crecer e iniciar nuevos proyectos. Tu manera de ser te va a ayudar mucho en tus proyectos, no descuides la parte de tus sentimientos, está dañado sin duda y tienes miedo de enamorarte y volver a perderte. Tu buena energía te va ayudar atraer a muchas personas a tu vida solo deberás de ser muy inteligente para no permitir la entrada a tu vida a personas falsas e hipócritas. Vienen días en los cuales tu enfoque estará algo perdido al no saber hacia dónde vas y qué es lo que necesitas para lograrlo. Mucha suerte en juegos de azar pero deberás de aprovecharlos porque la suerte estará de tu lado.