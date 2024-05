Horóscopos de hoy de Nana Calistar 19 de mayo de 2024

Leo

Vienen muchos cambios en este fin de semana, los cuales deberás de pensar cautelosamente para que todo te resulte como tú quieres y deseas. No es momento de pensar en el pasado sino de enfrentar las situaciones de tu presente para lograr esos objetivos y metas que te haz propuesto desde hace muchísimo tiempo pero que por muchas razones no han logrado concretarse. Cuidado con negocio que no se podrá llevar a cabo debido a falta de interés de varias partes. Muchas ocasiones has dudado de personas que te han mostrado amor y fidelidad, la perra no era arisca, la hicieron y debido a esa causa desconfías de todo mundo. Traes en mente un negocio o cambio laboral, hazlo y ya no dejes nada en tu cabeza, ese siempre ha sido el problema, pensar demasiado y no concretar cada uno de tus sueños. No te martirices por sueños imposibles, pon los pies en la tierra y comienza a buscar tu felicidad sea cual sea. Vienen cambios a tu vida importantes. En cuestión de los dineros, no es momento de mendigar cariño, ni amor, ni atención, sino de buscar la paz y la tranquilidad en tu vida. Debes de tener mucho cuidado con divorcios o situaciones que tengan que ver con separación dentro de la familia porque se pueden presentar en cualquier momento por malos entendidos.

Virgo

Hay días en los que quisieras regresar al pasado para no cometer errores que hoy te están afectando en tu presente dale carpetazo a lo que ya fue y no tiene solución. Enfrenta lo que estás viviendo, vívelo, disfrútalo y dale para adelante que no tienes otra opción. Virgo debes de cuidar tu entorno porque está muy sucio por personas que sólo buscan dañarte con su mala energía. Recuerda que eres una persona que despierta muchas envidias y tu alrededor no está preparado para tu luz. Siempre buscarán la manera de apagarte con malos comentarios hacia ti o hacia tu familia . Pon atención a todos tus sueños pues estarán revelando muchas situaciones de pasado que podrían pasar en cualquier momento. Viene un cambio importante el cual te beneficiará económicamente mucho. Familiares llegan de visita. Llamada o mensaje de expareja o amistad que pedirá consejo. Vienen días en los cuales tendrás que tomar decisiones muy importantes, pero no descuides esa parte que te hace feliz a ti porque el hacerlo podrías dejar de ser tú. Si tienes hijos ellos podrían necesitar que los veas también como amigos, necesitan más confianza. Debes de tener mucho cuidado con personas doble cara que se encuentran dentro de tu propia familia, porque podría venir un enfrentamiento debido a que traerá la lengua bien suelta y bien ponzoñosa y dirás más que una verdad.

Libra

Mi querido libra, te viene un fin de semana perrísima de Paris, el cual deberás de disfrutar al 100%, haz caso omiso a Comentarios malintencionados que van a llegar a tu vida porque sólo buscarán desestabilizarte y ocasionarte problemas. Se viene insomnio, no podrás dormir bien por estar pensando en personas del pasado que fueron muy importantes para ti, mándalos a la fregada que no tiene nada que hacer en tus pensamientos en esta etapa de tu vida. Días de mucha reflexión y problemas de insomnio que deberás de atender a la brevedad posible. En el amor mucha incertidumbre, pero si tienes pareja solucionarán un problema que venían cargando. Debes de aprender a no contar más tus planes a personas envidiosas que podrían echarlos a perder cuando menos lo esperes. Cuidado con personas de piel blanca que buscará meterte en problemas mediante chismes. Vienen situaciones algo complejas en tus ingresos, vas a batallar un poco, pero lograrás salir a flote. No pongas en un trono a quien no se lo merece, no mendigues amor ni supliques cariño, no estas para bajarte de nivel y menos por alguien que no movería ni un solo dedo por ti. Vienen días en los cuales comenzarás a disfrutar más a tu familia y a tus seres queridos, trata de salir a pasear con ellos y de demostrarles lo importante que son para ti.

Escorpión

Mi querido escorpión, te vas a manejar en este fin de semana con la actitud a tope, pero deberás de cuidar mucho lo que sale de tu boca, porque sin darte cuenta pudieras lastimar a personas que son importantes en tu vida. Recuerda que eres muy claridoso, te gusta decir las cosas al chile o como son desgraciadamente hay personas que no pueden soportar eso y se sentirán ofendidas con tus comentarios, sólo deberás de cuidar con quien sí, y con quien no debes de hablar ciertos temas. No cambies tu forma de ser ni tu forma de pensar simplemente porque a otras personas no les gusta simplemente se moderado con quienes debas de serlo. Dios no te abandonará en ese sueño, pero sino inicias en estos tiempos será difícil salir adelante o cumplirlo más adelante. Viene un enfrentamiento algo complicado con familiares o amistades cercanas, sino tienes cuidado podrías perder más de lo que crees e imaginas. Ten mucho cuidado como llevas tu vida, hay personas que quisieran ocasionarte algún daño y te van a afectar si les das entrada, se más selectivo en tus amistades para evitar ese tipo de problemas. Firmas y papeleo se ve bueno para realizarse o llevarse a cabo. No vuelvas a dudar de tu capacidad de concretar lo que desees, nadie dijo que sería fácil, pero saldrás adelante y de la mejor forma. No trates de aparentar lo que no eres para agradar a quien te rodean la persona que te quiera y te ame, deberá de aceptarte con todos tus defectos y virtudes con tu riqueza y tu pobreza, y si le gusta y si no a la fregada.

Sagitario

Mi querido Sagitario, este fin de semana es momento de aprender de cada uno de los errores que has cometido a lo largo de estos meses del año, no es momento de arrepentirte de nada de lo que has hecho, es momento de mejorar todos esos aspectos en los cuales no te has visto visto beneficiado vienen días bastante buenos para ti en el área económica, pero deberás de cuidar mucho tus ahorros, porque podrían irse de tus manos por alguna deuda que te va a estar pisando los talones. En estos días hay amores del pasado que han pensado mucho en ti y que inclusive en cualquier momento podrían buscar la manera de comunicarte, ten cuidado con volver a revolcarte con las mismas personas que anteriormente te dañaron y te lastimaron y que inclusive pudieron haberte mandado al psicólogo. Despréndete de todo lo que ya dolió y prepárate para recibir lo bueno que tiene para ti el universo. Cuidado con chismes, has ganado demasiado enemigo sin darte cuenta, hay demasiada envidia y lo que a ti te hace feliz a ellos los hará triste, no dejes que su mala voluntad y mala leche te afecte, tu disfruta y no voltees a ver atrás mira que ya dolió mucho. Amor del pasado piel blanca o aperlada está por aparecer nuevamente en tu vida. Cierra círculos que dejaste inconclusos o abiertos o en un futuro te van a seguir afectando más de lo normal. Vienen días de muchos cambios, pero también oportunidades que deberás de aprovechar a la brevedad o de lo contrario dichas oportunidades no volverán aparecer.

Capricornio

Mi querido Capricornio, debes comenzar a meditar sobre cómo quieres que sea esta nueva semana que viene, haz un lado todo el resentimiento que pudieras cargar en contra de personas de tu propia familia. No es momento de cargar con eso en tus hombros. Debes de tener cuidado en que estás gastando tu dinero porque podría presentarse un negocio el cual podría traerte pérdidas económicas. Hay momentos en la noche en que te pones a pensar mucho en cómo resolver ciertas situaciones que te aquejan de la vida, inclusive puedes tener insomnio. Deja de darle vueltas a tu cabeza. Deja de pensar tonterías vive cada día como si fuera el último y disfruta todo lo que se te está presentando en esta etapa de tu vida. No tengas miedo en expresarte y decir lo que sientes, si las personas que te rodean lo toman mal es muy su pedo no es el tuyo. No dejes ciclos abiertos o podría regresar tu pasado a lastimarte, la vida es corta si sigues quejándote y lamentándote demasiado, cierra el baúl de los recuerdos y comienza a pensar en tu presente que es lo único verdadero que posees. No te desprendas de lo que aun te afecta o duele, recuerda que es un proceso y tiene que ser poco a poco para que no duela y no afecte tanto. Hay momento en los cuales no sabes qué camino tomar, vienen sueños premonitorios que te van a indicar cuestiones que están por suceder. Cuídate de gastos innecesarios, vienen gastos por un viaje o por compras en otras ciudades.

Acuario

Mi querido acuario, tienes todo para ser feliz, pero te la vives pensando en tu pasado y sigues atorado ahí, debes comenzar a soltar esa etapa de tu vida que tanto daño te causó buscar los medios que te conduzcan hacia la felicidad en estos momentos de tu vida, ya casi es medio año y no ha logrado concretar lo que te prometiste. Es momento de pensar en tu salud, de hacer ejercicio, de tener una buena alimentación, de alimentar tu cerebro con pensamientos positivos que te conduzcan a lograr tus objetivos y tus metas, trata de vivir un día a la vez disfrutando lo que el universo pone a tu alcance, agradeciendo al universo, disfrutando a tu familia, dándote la oportunidad de conocer nuevos amores y de prepararte para recibir lo que el universo tiene para ti. No metas las manos al fuego por nadie pues nadie lo va a hacer por ti ni busques culpables donde no los hay. Grandes cambios aparecen cerca en tu panorama y dichos cambios tienen que ver con una cirugía o cambio de look que has traído en mente desde hace ya tiempo. Días grises y otros en los cuales andarás en un mundo muy pensativo, sueños y anhelos por cumplir sin embargo tendrás que ponerte las pilas y dejar de flojear pues los mejores años de tu vida podrían pasan sin darte cuenta. No permitas que personas del pasado roben tu paz y tranquilidad, en el amor estarás cargado de cuestiones muy positivas sino tienes pareja pues podrías concretar algo estable con una persona que aparecerá en cualquier momento en tu terreno.

Piscis

Mi querido Piscis, eres bendecido por el universo y por el creador, pero a veces no te crees tantas cosas buenas que te suceden. A veces te centra solo en las cuestiones negativas. Es momento de hacer un cambio de 190° en tu vida de enfocarte en las personas que realmente te quieren y te valoran de hacer un lado a esos personajes que sólo te han causado daño y conflicto. Un cambio de look perrisimo te vendria perfecto, el cual te dará esa seguridad que tanto ha necesitado. Eres una persona que siempre está para sus amigos, pero cuando tú lo necesitas todos desaparecen, no es el momento de recriminar a nadie es momento de perdonar y es momento de soltar, recuerda mi querido pececito que lo más importante que tienes es tu paz, recuerda que lo más importante que tienes eres tú, primero estás tú, después tú y al final tú. Días de mucha reflexión y de pensar en cambios laborales. Vienen noticias que tienen que ver con un negocio o cambio de residencia, cuidado con las decisiones que tomes. Momento de madurar y darte cuento quién eres y lo que vales, ya no estás para amores baratos y menos para perder tiempo. Llegada de dinerito extra y oportunidad de un viaje muy bueno que te dejará gran aprendizaje. Trata de no dañar a nadie porque si lo hacen contigo el golpe de ellos hacia ti será más fuerte. Ten cuidado con tu salud no vale la pena arriesgarla por algo que no te deja nada de provecho. Ten cuidado con gastos innecesarios. Cuida tu dinero y trata de invertirlo en algún negocio que te deje algunas ganancias, eso te dará mucha tranquilidad. Recuerda que tú te preocupas mucho por el futuro y por los bienes materiales.

Aries

Mi querido Aries, ya no es momento de seguir pagando deudas que no te corresponden. Deja de ayudar a las personas que no mueven un dedo por ti, es momento de pensar en ti y de darte cuenta que primero debes enfocarte en tus cosas antes de quererle resolver la vida y los problemas a los demás. Este día se ve perfecto para meditar, para comenzar a valorarte un poco más, y para darte cuenta que no mereces vivir en el suelo por nadie. La persona que esté contigo deberá demostrártelo con hechos y no sólo con palabras. Se puede presentar una separación, en caso de tener una relación en estos momentos, hay que poner las cartas sobre la mesa con tu pareja y comenzar a platicar sobre esos problemas que han deteriorado la relación sin llegar al punto de enfadarse o de ocasionar una discusión más grande. Recuerda que la comunicación será la base para que toda todo pueda fluir en armonía con tu pareja. Un cambio laboral llegará con todo para darte paz y estabilidad en tu vida. Te viene una amistad la cual te va a dar noticias de un ex amor y te va a pedir algún consejo. No confíes en quien llega de la noche a la mañana y no trates como prioridad a quien te trata como opción. Ten mucho cuidado con lo que quieres y deseas para tu futuro o podrías cometer un grave error. Empiezas a ver la luz en muchas cuestiones de tu economía que no veías resueltas. El amor florecerá y traerá buenas noticias sino tienes pareja la llegada de persona piel blanca te alegrará muchos tu día. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que sino logras concretar nada ahora jamás lo harás de eso debes estar más que seguro o segura. Debes aprender a confiar en las personas que te han demostrado con hechos que te quieren y aprecian, haz a un lado a quien solo te da dolores de cabeza y no te permite avanzar.

Tauro

Mi querido Tauro, si bien es cierto que para ti el dinero constituye una de las partes más importantes de la vida, también es cierto que te ha costado mucho conseguir lo que quieres y que sigues en esa lucha diaria para tener todo lo que has soñado, yo te aconsejo mi querido Tauro que le bajes dos rayitas a ese estrés, que disfrutes la vida, que goces lo que el universo pone a tu alcance recuerda que la familia es una parte muy importante en tu vida que deberás de alimentar y estar presente para ellos. El trabajo va y viene lo más importante es lo que compartes día a día con la gente que amas. Trata de no martirizarte tanto en tus pensamientos, todo tiene una hora y un día si varias cuestiones no han llegado es porque no es momento que así sea. No mendigues cariño ni amor no atención a nadie y deja que las personas se envenenen con su propio veneno. Cuidado con golpes y caídas que estarán a la orden del día. Momento de grandes cambios e incertidumbres en la cuestión de economía pero que comenzarán a resolverse de la mejor manera. Una amistad pasará por un momento algo complicado debido al término de su relación, quizás podría buscarte a pedir ayuda. Te viene un amor muy fuerte el cual pondrá tu mundo de cabeza, da todo y no tengas miedo de entregarte por completo, sino lo valora quien perderá será esa persona y no tú, pues tu podrás amar a alguien más, pero esa persona no encontrará alguien que le ame como tú lo hiciste.

Géminis

Mi querido Géminis ya no es momento de lamentarte por el pasado sino de comenzar hacer un cambio radical en tu vida el cual esté enfocado en mejorar todos esos aspectos de tu vida que te han mantenido estancado. Dias de cambios bastante buenos para ti y los tuyos, no te dejes llevar por chismes que solo te pondrán de malas. Te encanta el dinero pero no estás haciendo lo requerido para conseguirlo. No permitas que el mundo te recrimine cuestiones que no cometiste ni hiciste, que se te resbalen cuestiones negativas y que no te sigan afectando ni haciendo daño, en el amor vienen muchos cambios que deberás de realizar si quieres ver claras las cosas. No te dejes menospreciar por nadie, y date el valor que mereces. Cuidado con caídas que podrían presentarse en cualquier momento. Ten mucho cuidado en cambios de ultimo momento pues podrían afectarte demasiado, hay que dar pasos firmes hacia tus sueños y metas para que puedas ver los resultados que has esperado desde hace algún tiempo. Vienen días en los cuales debes comenzar a enfocarte en ese viaje que has querido realizar y que por muchas cuestiones no se ha podido dar.

Cancer

Ten cuidado con amores de una noche los cuales estarán muy presentes en estos días inclusive personas de tu pasado con quien tuviste tus queberes. Mi querido Cancer no es momento de hacer guerra sino de sacar la bandera de La Paz, no necesitar mover ni un dedo para ver a tus enemigos caer, solo debes de tener paciencia. Cuidado con engaños y mentiras dentro de la familia o dentro de tu relación en caso de tener una pues podría dañar y afectar muchísimo al punto que pierdas la confianza de tus seres queridos. No debes de confiar en quien llega a tu vida y te hace promesas falsas porque solo te vas a llevar decepciones. Amores de una noche presentes y será una persona de tu pasado, deberás de cuidar mucho la parte sentimental y no exponerla tanto y menos con personas que ya habías sacado de tu vida. Es momento de tomar el toro por los cuernos en tu sueños y metas, la vida es corta y tienes que aprovechar cada oportunidad que llega a tu vida, hay días en los cuales no sabes hacia donde dirigirte o que hacer con ella, donde tengas paz y tranquilidad será el lugar que necesitas y te corresponde. Debes de tener mucho cuidado con enfermedades respiratorias porque estarán a la orden del día y podrías recaer e ir a pasar al médico. Viene oportunidades laborales que debes pensar bien porque podrían dejarte buenas ganancias, no te estrés en lo laboral porque no vas a conseguir nada con eso, llévate las cosas tranquilas y ve disfrutando ahorita que hay porque cuando no sea así estarás quejándote de todo.