Zayn Malik realizó su primer concierto solo desde que dejó One Direction

Zayn Malik volvió a los escenarios. El viernes el cantante de 31 años ofreció su primer concierto en solitario desde que se separó de One Direction.

De acuerdo con People, el show con entradas se realizó en el Shepherd’s Bush Empire de Londres, donde Malik subió al escenario para interpretar las canciones de su último álbum, Room Under the Stairs.

“Me perdí esto”, dijo al público durante su presentación. “Esta es una noche emocionante. Estoy muy agradecido con todos ustedes y espero que tengan una gran noche”, agregó.

Desde que se separó de One Direction en 2015 para dedicarse a su carrera como solista, Zayn ha publicad tres álbumes de estudio: Mind of Mine (2016), Icarus Falls (2018) y Nobody is Listening (2021).

En los últimos años, Zayn ha hecho algunas presentaciones ocasionales, pero ningún concierto en vivo.

Tras dejar la banda que también integraron Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson, Malik tenía previstas varias presentaciones que luego se cancelaron porque el cantante anunció su retiro de los escenarios por ansiedad social.

Arrepentido de no de no haber disfrutado su tiempo en One Direction

En una entrevista para el podcast Zach Sang Show, Zayn contó que le habría gustado disfrutar más su etapa en One Direction.

“Lo principal por lo que siempre me siento mal cuando miro hacia atrás en mi vida es por no disfrutar lo suficiente de la banda. Siento que me tomé las cosas demasiado en serio. Estoy agradecido de poder ser más feliz ahora. De hecho, puedo disfrutar las cosas y ser dueño un poco de mi propia perspectiva. Como, vaso medio lleno versus medio vacío. Esa es mi elección”, dijo.

Zayn admitió que durante su tiempo en la banda tuvo una actitud arrogante. “No entendía la importancia de simplemente intentar ser feliz. Tenía algo así como angustia adolescente: un chip en mi hombro. Digo, ¿es realmente genial estar de mal humor todo el tiempo? No lo es. Eres sólo un perdedor. Seamos honestos, ¿sabes a qué me refiero? Debes ser una buena persona. Debes ser alguien con quien la gente quiera estar y disfrutar de tu presencia, y debes traer luz al día de las personas, en lugar de ser esta p*** nube de energía negativa”.

