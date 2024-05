Zayn Malik reveló que cerraron su perfil de Tinder por pensar que era falso

Zayn Malik no ha tenido mucha suerte en el amor. Tras sus relaciones pasadas con la cantante Perrie Edwards o la modelo Gigi Hadid, el ex One Direction ha intentado conocer nuevas personas en aplicaciones de citas, pero no le ha ido muy bien

En una entrevista con la revista NYLON, el cantante de 31 años de edad reflexionó sobe su vida amorosa y compartió algunas experiencias particulares que ha tenido en su paso por las apps de citas como Tinder.

Malik reveló que fue expulsado varias veces de Tinder porque las personas que veían su perfil pensaban que era falso y lo denunciaban por “hacer Catfishing”.

“Todos me acusaban de catfishing. Me decían: ‘¿Para qué estás usando las fotos de Zayn Malik?’”, cuenta el cantante. “No he tenido demasiado éxito, seré honesto”, agregó.

El cantante también habló sobre su relación con Perrie Edwards, con quien mantuvo un noviazgo de cuatro años e incluso estuvieron comprometidos. “No sabía nada de nada en ese momento”, reconoció. “Creí que sí, porque tenía 21 años. Se me permitía legalmente hacer todo, pero no sabía mierda”, agregó.

Zayn contó que antes de estar en One Direction nunca había tenido una novia, por lo que cuando entró en la banda trató de experimentar una vida adulta normal, pero la fama se la arrebató.

“Mis padres eran un poco de la vieja escuela, así que nunca traje una novia a casa ni nada por el estilo”, dijo el cantante. “Cuando tuve la oportunidad de hacer eso, salté directamente, con dos pies por delante, y dije: ‘Voy a tener una novia y ella vivirá conmigo’. Esto me convierte en un hombre adulto”.

Luego de que su relación con Edwards terminara, Malik comenzó a salir con Gigi Hadid, con quien tuvo una hija, Khai, y de quien se separó en octubre de 2021.

“De los 21 a los 27 estuve con Gi, tuvimos un hijo y realmente no me tomó mucho tiempo conocerme”, contó.

Ahora, el cantante aseguró que está tomando su vida amorosa con más calma. “Probablemente sea prudente tomarse su tiempo antes de invertir plenamente en otro ser humano como compañero de por vida”, dijo.

Actualmente, Milik solo está enfocado en su hija, con quien le gustaría pasar mucho más tiempo si pudiera. “Solo tengo a mi hija el 50% del tiempo, la tendría el 90% si pudiera”, aseguró.

Arrepentido de no de no haber disfrutado su tiempo en One Direction

Antes de dedicarse a su carrera como solista, Zayn Malik fue parte de One Direction, junto a Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson, hasta que en 2015 decidió dejar la banda.

En una entrevista para el podcast Zach Sang Show, el cantante contó que le habría gustado disfrutar más su etapa en One Direction.

“Lo principal por lo que siempre me siento mal cuando miro hacia atrás en mi vida es por no disfrutar lo suficiente de la banda. Siento que me tomé las cosas demasiado en serio. Estoy agradecido de poder ser más feliz ahora. De hecho, puedo disfrutar las cosas y ser dueño un poco de mi propia perspectiva. Como, vaso medio lleno versus medio vacío. Esa es mi elección”, dijo.

Zayn admitió que durante su tiempo en la banda tuvo una actitud arrogante. “No entendía la importancia de simplemente intentar ser feliz. Tenía algo así como angustia adolescente: un chip en mi hombro. Digo, ¿es realmente genial estar de mal humor todo el tiempo? No lo es. Eres sólo un perdedor. Seamos honestos, ¿sabes a qué me refiero? Debes ser una buena persona. Debes ser alguien con quien la gente quiera estar y disfrutar de tu presencia, y debes traer luz al día de las personas, en lugar de ser esta p*** nube de energía negativa”.

Seguir leyendo: