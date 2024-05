Cristian Castro pone fin a su relación con Mariela Sánchez una vez más tras polémicos audios

La reconciliación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez duró poco, y es que a solo días de haber anunciado que se darían una segunda oportunidad en el amor, el cantante decidió decirle “adiós” a la argentina luego de que salieran a la luz unos polémicos audios en los que ella despotricó en su contra.

Y es que dentro de los audios, la argentina aseguró que Cristian se comportó agresivo, cuando ella se negó a mantener relaciones sexuales con él durante 24 horas. Asimismo, lo criticó por su supuesta “falta de higiene”: “Cristian es un horror, es mugriento, es sucio, desordenado, come todo el día, es compulsivo, o sea…”, se le escucha decir en uno de los audios filtrados en el programa “Entrometidos en la tarde”.

El revuelo que generó dicha filtración no tardó en llegar a oídos del intérprete de “Azul”, quien finalmente optó por poner punto final a su historia de amor con Sánchez, algo que ella reveló desde su cuenta oficial de Instagram por medio de un extenso mensaje.

“Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido”, son las palabras con las que inició su texto. “Entré en el submundo de las redes a dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo y en un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor.”

La argentina no tardó en ofrecer una disculpa al cantante mexicano por las declaraciones que emitió en un momento que ella tachó como “vulnerable”, ya que se dio apenas unos días después de su primer ruptura: “Perdón Cristian. Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir”.

Además, dentro de su mensaje se deshizo en halagos hacia el hijo de Verónica Castro y le agradeció por las enseñanzas que le dio durante su relación, confirmando que en esta ocasión el adiós sería definitivo.

“Agradezco haber conocido una persona romántica que, a pesar de todo, desde su enojo me habló y me enseñó con mucho cariño qué es el amor. Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación, era insostenible”, reportó.

Con respecto al motivo que la llevó a reaccionar de esa forma y despotricar en contra de Cristian Castro, Mariela Sánchez argumentó que fue presa de las provocaciones de una persona a la que consideraba cercana: “La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esa manera. Y caí. Sin embargo, siento ultrajada mi privacidad al darse a conocer una charla íntima con una persona en la que deposité mi confianza de manera errónea”.

Para finalizar, la agente de bienes raíces envió unas palabras a las personas que, además del cantautor, también fueron mencionadas dentro de los audios: “Quiero pedir disculpas a toda su familia, Verónica Castro, Yuri, Darío de León, y sobre todo a vos, Cristian.”

