¿Qué dijo Ingrid Wagner sobre la reconciliación de su ex Cristian Castro y Mariela Sánchez?

El romance que Cristrian Castro y Mariela Sánchez terminaron el pasado mes de febrero está más vivo que nunca, así lo reveló la argentina en una entrevista donde confirmó que decidieron darse una nueva oportunidad al amor. Como era de esperarse, este hecho hizo que los ojos se volcaran a la ex pareja del cantante, Ingrid Wagner, con quien apenas hace unas semanas se mostraba de lo más enamorado en redes sociales. ¿Qué dijo la abogada? Aquí te lo contamos.

En un mensaje compartido con el programa “Ventaneando” la ahora ex pareja del músico no pudo evitar pronunciarse ante la nueva oportunidad que decidió darse junto a Mariela Sánchez: “¡A Cristian lo adoro! Eso no cambia, no se pueden manejar los sentimientos”.

Con respecto al motivo detrás de su separación, la artista plástica argumentó que “tenemos vidas totalmente diferentes. Yo vivo en Tucumán (provincia argentina), digamos que es distinto y no podía seguir el ritmo viajando”.

A pesar de haber puesto fin a su relación recientemente, Wagner no tuvo más que decir que halagos al cantante: “Le deseo lo mejor. No pude seguirlo y acompañarlo. Entiendo que se haya sentido muy solo. Di lo máximo dentro de lo que pude. Es una maravillosa persona, divertido, cariñoso; muy lindo en todos los órdenes”.

Asimismo, aseguró que las experiencias que vivió junto a él durante el tiempo que estuvieron juntos formarán parte de sí misma por mucho tiempo: “Siempre será un recuerdo divino en mi corazón”.

Para finalizar, Ingrid Wagner precisó que no sabe lo que depara el futuro y no cierra la puerta a la posibilidad de reencontrarse con él para darse una nueva oportunidad: “Lo pasé muy bien y no funcionó, quizás más adelante, cuando él esté más tranquilo porque está con muchos éxitos”.

