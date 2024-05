Cristian Castro confirma que se reconcilió con Mariela Sánchez

Cristian Castro ha sorprendido a sus fans publicando en Instagram un par de fotos con las que confirma que se reconcilió con Mariela Sánchez, después de su fugaz romance en febrero. Además, escribió un mensaje celebrando el reencuentro.

El cantante compartió la fotografía tomada cuando él, su madre Verónica Castro y Sánchez visitaron la Basílica de Guadalupe, y la segunda imagen lo muestra abrazando a la argentina en el mismo templo. El mensaje que escribió dice: “Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida… pero ya estás acá. Haremos historia mi amor, en tu mirada y en la mía Dios sabía lo que hacía”.

Desliza para ver todas las fotos

De inmediato surgieron mensajes de felicitación para la pareja por su reconciliación; Mariela compartió en sus historias de esa red social las fotografías, y reaccionó al texto de Cristian escribiendo: “Siempre estoy para tu corazón. Te amo”.

¿Qué había sucedido entre Cristian Castro y Mariela Sánchez?

En enero de este año Cristian Castro presentó oficialmente ante los medios a Mariela Sánchez, al acudir juntos a la obra de teatro “Mamma Mia” en Córdoba, Argentina. Poco después viajaron a México, se la presentó a Verónica y acudieron a la basílica. Todo cambió un mes después, ya que durante un concierto del artista en el Auditorio Nacional la agente de bienes raíces súbitamente partió a su país natal.

Posteriormente, Sánchez (de 42 años) hizo declaraciones acerca de que el conflicto entre los dos se debió a que Cristian vio en su teléfono fotografías en las que aparecía acompañada de un amigo, lo cual le provocó un ataque de celos. Ella descartó entonces la posibilidad de una reconciliación: “Hay que quedarse con lo lindo de lo vivido…No hay chances de volver. No va a pasar que me venga a buscar. Estoy segura. Yo nunca tuve nada malo de él. Sí, tuvimos una discusión fuerte a lo último, en la que él vio algo que no era y yo no lo pude sostener”.

Poco después de su separación de Mariela, Cristian Castro comenzó una relación con la abogada y artista plástica Ingrid Wagner. Sin embargo, el romance duró unas cuantas semanas, pues los compromisos de ambos hacían imposible que se vieran con frecuencia. Ella declaró que quedaron en buenos términos: “Yo la pasé muy bien y no funcionó, pero bueno, quizá más adelante, cuando él esté más tranquilo”.

