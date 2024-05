Kourtney Kardashian compartió detalles sobre la cirugía que le salvó la vida durante su embarazo

El año pasado, Kourtney Kardashian experimentó una complicación durante el embarazo de su hijo Rocky, por la que tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia, de la que no se revelaron detalles en ese momento hasta ahora.

Esta semana, en el estreno de la quinta temporada de The Kardashians en el que se documentó su embarazo, Kourtney compartió detalles de la cirugía de emergencia a la que se sometió el año pasado para salvar la vida de su bebé, fruto de su relación con Travis Barker.

Kourtney describió la experiencia como aterradora. La emergencia ocurrió justo en el momento en el que su esposo, el baterista de Blink-182 saliera de gira con la banda. En ese momento, el médico le hizo una ecografía y vio algo que lo preocupó.

“El doctor que viene a la casa para hacer la ecografía es un médico muy detallado y minucioso al buscar cualquier cosa”, explicó. “Y algo llamó su atención, por lo que quiso que viera a un par de especialistas y tuve que someterme a una cirugía fetal, que fue aterradora”, agregó.

La hermana mayor de las Kardashian explicó que la cirugía le dejó un agujero en el saco amniótico, por lo que tuvo que seguir cuidados estrictos. “Ahora estoy en reposo en cama la mayor parte del tiempo porque hay un agujero en el saco amniótico debido a la cirugía”, mencionó Kardashian en el episodio del reality que documentó su recuperación. “No puedo conducir, no puedo estar de pie por más de 20 minutos. Realmente no puedo salir de la casa”, agregó.

Kourtney expresó su agradecimiento a los doctores que la atendieron durante el proceso. “Me siento tan agradecida por cómo se desarrolló todo y por los médicos que realmente ayudaron a tomar las mejores decisiones que realmente salvaron a nuestro bebé”, dijo.

El episodio de la nueva temporada del programa también mostró la recuperación de Kourtney durante su embarazo, del cual estuvo mucho más alerta después de la cirugía. “Si no siento movimiento durante unos minutos, empiezo a sacudirlo para asegurarme de que todo está bien”, contó.

En septiembre, Kourtney compartió a través de su cuenta de Instagram que tuvo una emergencia médica que la obligó a someterse a una cirugía fetal de urgencia.

En la publicación Kourtney abrió su corazón sobre la aterradora experiencia que vivió y agradeció a Travis y a su madre, Kris Jenner, que la acompañaron en ese difícil momento.

“Estaré eternamente agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé”, comenzó relatando. “Estoy eternamente agradecida a mi marido, que vino corriendo a mi lado mientras estaba de gira, para estar conmigo en el hospital y cuidarme. Él es mi roca. Y a mi madre, gracias por sostener mi mano durante todo esto”, continuó.

“Siendo alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de precipitarme a una cirugía fetal de urgencia. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda entender esa sensación de miedo. Ahora entiendo y respeto mucho más a las madres que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo. Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi hijo en la panza y a salvo fue una auténtica bendición”, culminó su mensaje.

La pareja, que se casó el año pasado en Italia, confirmó que esperaban un hijo juntos con un emotivo video en donde se la veía a ella vestida de negro, mientras sonreía y saltaba durante un show de Blink 182 en Los Ángeles sosteniendo un cartel con grandes letras negras que decía: “¡Travis estoy embarazada!”.

