Wendy Guevara fue operada de emergencia por dolor abdominal

Wendy Guevara tuvo que ir al hospital. El domingo, la influencer mexicana tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a una a una posible pancreatitis.

A través de sus historias de Instagram, Guevara informó que tuvo que ir al hospital de urgencia por fuertes dolor abdominal mientras se encontraba en León, Guanajuato, pasando unos días de descanso.

La influencer contó que en los últimos días empezó a experimentar un dolor severo en un costado del abdomen que le impedía realizar ciertos movimientos. Tras ser examinada por el médico, le dijeron que tenía una piedra en las vías biliares que podía migrar hacia el páncreas.

“Seguimos aquí, les cuento, tengo una piedra en las vías biliares… de la vesícula, que quiere migrar hacia el páncreas, por eso me duele muchísimo. Me dijo el doctor, ¿cómo es posible que puedas aguantar tanto dolor?”, dijo Wendy.

Guevara tuvo que ser operada para retirar la piedra de sus vías biliares el domingo en la noche. La cirugía estuvo a cargo del doctor Jesús Montoya Gaona, quien también es gran amigo de la influencer.

“El doctor me dijo que me van a hacer una laparoscopia, porque si esa piedra se me va para el páncreas me puede dar una pancreatitis y eso es gravísimo. Vamos a ver si me operen aquí o si no hay chance, que me lleven a otro hospital”, detalló antes de su cirugía.

Durante todo el proceso previo a la cirugía, Wendy mantuvo informados a sus seguidores de todo lo qué pasaba a través de sus redes sociales, donde reconocía estar asustada.

“Tengo miedo, pero si me han hecho otras cirugías, esperemos en Dios que salga bien todo. Hasta el momento todo bien, vamos a esperar qué pasa”, dijo.

En sus videos, Guevara también agradeció a los médicos que la atendieron. “La verdad Chuyito me ha echado mucho la mano. Aquí en el Hospital regional de León, todo muy bonito, los aparatos, todo muy limpio, todos un amor, la neta”, contó.

Hasta el momento, la influencer no ha compartido más actualizaciones sobre cómo se siente o los cuidados que tendrá que seguir en los próximos días.

La cirugía de Wendy Guevara ocurre mientras estaba pasando unos días de vacaciones en León luego de semanas de trabajo y algunas polémicas.

