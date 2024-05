Cómo saber si alguno de tus contactos te bloqueó de WhatsApp

La comunicación a través de WhatsApp se ha convertido en un componente esencial de nuestras interacciones diarias, y la falta de respuesta de un contacto puede generar inquietudes. Si sospechas que alguien te ha bloqueado en WhatsApp, hay varios indicios que pueden ayudarte a confirmar esta situación.

Indicios de bloqueo en WhatsApp

1. Imposibilidad de ver la última conexión y el estado en línea

Uno de los primeros signos de que alguien te ha bloqueado es que no puedes ver su última conexión ni su estado en línea. Si antes podías ver cuándo fue la última vez que estuvieron conectados y ahora ya no, esta es una clara señal de bloqueo.

2. Foto de perfil no actualizada

Otro indicio es que no puedes ver la foto de perfil del contacto o esta ya no se actualiza. Si notas que la foto de perfil de la persona ha desaparecido o permanece invariable mientras las de otros contactos sí cambian, esto puede significar que te ha bloqueado.

3. Mensajes con un solo check gris

Al enviar un mensaje a un contacto que te ha bloqueado, notarás que solo aparece un check gris (indicando que el mensaje fue enviado), pero nunca se mostrará el segundo check gris (que indica que el mensaje fue entregado). Este es uno de los signos más claros de que has sido bloqueado.

4. Llamadas no completadas

Intentar hacer una llamada de voz o videollamada a través de WhatsApp a un contacto que te ha bloqueado no será posible. La llamada no se completará y no llegará al destinatario.

¿Qué hacer si crees que te han bloqueado?

Si sospechas que has sido bloqueado, lo mejor es intentar contactar a la persona a través de otros medios para confirmar tus sospechas. A veces, los problemas de comunicación pueden deberse a malentendidos o problemas técnicos. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

1. Verificar a través de otros contactos: Pregunta a un amigo en común si pueden ver la última conexión, la foto de perfil y si sus mensajes son entregados.

2. Intentar otros medios de comunicación: Llama por teléfono o envía un correo electrónico para verificar si la falta de respuesta se debe a un problema en WhatsApp.

3. Revisar la configuración de privacidad: Asegúrate de que no hayas sido eliminado de la lista de contactos o que no haya cambiado su configuración de privacidad.

Estas señales pueden ayudarte a determinar si alguien te ha bloqueado en WhatsApp, pero recuerda que la falta de respuesta puede tener múltiples causas. Lo más importante es abordar la situación con calma y buscar la mejor forma de comunicación para resolver cualquier malentendido.

