Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de mayo de 2024

Aries

Ten cuidado con pagos y deudas o podrías meterte en problemas. Cuida mucho tu alimentación pues podrías subir considerablemente de peso. Ya no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, aprende a ver solo por ti y tu familia y lo demás que siga su rumbo. Eres bueno y noble sin embargo algunas ocasiones te dejas manipular e influenciar por otras personas. Te llegan noticias de persona que había estado alejada de tu vida. Cuidado con cometer errores en el ámbito laboral, has tu trabajo de la manera que es y no tendrás ningún problema. El día que decidas hacer lo que se te dé la gana aprenderás hacer realmente feliz. Hay muchas oportunidades de crecer en lo económico pero necesitas ponerte las pilas, un negocio puede ser una gran oportunidad sobre todo si es de ventas. Traerás tu sexto sentido muy desarrollado y eso que pensabas que no funcionaría comenzará a concretarse. No finjas sentimientos que no sientes, si de verdad esa persona te mueve el tapete date la oportunidad de poner toda la carne en el asador y que sea lo que tenga ser.

Tauro

Un viaje comenzará a concretarse en fechas próximas. Recibirás noticias de ex amor, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca, podrías cometer grandes errores y regresar a lo mismo. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento sino las aprovechas al instante estás destinado o destinada a no lograr nada en el futuro. Deja de pensar que el amor no se hizo para ti pues tarde o temprano tendrás que tragarte tus palabras. Deja de pensar que la vida es injusta, no aparentes alguien que no eres y busca la manera de quien esté contigo se sienta orgullosa u orgullosa de la persona que eres. Mejoras en lo económico, te llegará dinerito extra con el cual saldrás de varias deudas. No te dejes manipular por personas que solo buscan fregarte y al final no tomes decisiones a la ligera, aprende analizar bien las cosas antes de dar el sí o el no. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tus amigos o vecino, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta.

Géminis

Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés. Eres bueno o buena y noble y haz sufrido mucho, Dios recompensará tu sacrificio y traerá nuevas aventuras. Es posible que aparezca un lobo disfrazado de oveja y te haga ver tu suerte en los próximos días, no hagas caso a comentarios negativos, tú sabes quién eres y no tienen por qué juzgarte. Amor de una noche aparecerán y una amistad dejará de buscarte y se alejará de ti debido a que ha estado sintiendo atracción hacia ti y teme enamorarse. Tu tenacidad y esfuerzo por conquistar a esa persona que te mueve el tapete podría surgir efecto en próximas fechas, cambios en cuestión de tu estado de ánimo andarás mejor al recibir una noticia que te alegrará el día. Ten cuidado con hacer promesas que no puedes cumplir, se te da mucho prometer artas cosas cuando andas de buenas y después te cuesta trabajo cumplir con lo prometido. Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar por siempre en tu vida. Tu felicidad no depende de ella ni de nadie, solo de ti.

Cancer

Se aproximan personas mala leche que solo buscarán acabar con tu paciencia y tus bueos deseos. La vida te dará grandes oportunidades pues un proyecto que se había estancado y no había funcionado cobrará grandes frutos. No comentes nada de tus proyectos o las envidias y malas energías podrían afectarlos. Ten presente que quien no quiera estar en tu vida que se vaya, no pierdas el tiempo ahí con quien tiene otros intereses y no se quiere quedar. Es posible que te lleguen chismes de la vida de ex pareja o ex amor te darás cuenta como la vida y el karma han puesto a esa persona en su lugar. Es posible que sientas rencor con persona quien te jugó chueco en estos días. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas. Encuéntrale sentido a tu vida, te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Quizás en estos días estés expuesto a temores del pasado y quieras regresar a él o ella, algunas veces te acostumbras mucho al sufrimiento y es ahí donde tu vida pierde sentido.

Leo

Es probable que en próximas fechas te llegue familiares de fueras y recibas noticias de amistad con la que habías estado distanciado o distanciada. Tienes el poder para lograr lo que deseas pero algunas veces caes en cuestiones muy absurdas. Ten presente que si tu no vas por tus sueños nadie más irá por ellos. Ten cuidado con cambios en tus dineros, estas gastando demasiado en cosas sin importancia. Te viene días en los cuales andarás de mucha reflexión. Recuerda lo que vales y por lo que has pasado, ya no te dejes manipular por otras personas, tienes el poder de decidir por ti, podrías estar metiéndote en camisa de once varas sino te decides a la brevedad sobre una cuestión que te está quitando el sueño, un proyecto se cancela pero viene algo grande en menos de un mes. Date la oportunidad de trabajar en lo que quieres, deja de dar explicaciones a quien no te las pide, y centra tu tiempo en mejorar tu situación laboral y sentimental. Días en los cuales dejarás de creer en promesas y te concentrarás solo en hechos. No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad.

Virgo

Ten cuidado a quien le das caldo con el dedo, porque eres muy de encender el boiler y después ya te anda porque no te quieres meter a bañar. Trata de no confiar en nadie en esta semana, podrías ser víctima de engaños o fraude. Ten mucho cuidado con nuevas amistades pues muchas de ellas entraran a tu vida para dañarte u ocasionarte problemas. Te vienen cambios muy perros, vienen días en los cual te costará trabajo aceptar muchas cosas que suceden en tu realidad. Recuerda quién eres y a donde perteneces, no pierdas el tiempo con personas con las que sabes no consolidarás nada. No trates de cumplir los caprichos de otras personas sino primero las tuyas. Te aterra enamorarte por miedo a que te vuelvan a jugar el dedo en la boca. Amistad dejará de buscarte y se alejará de ti. No dejes que ya nada te afecte disfruta lo que estás viviendo. Déjate de tonterías, ya bájale a la tortilla y los chescos, has descuidado mucho tu figura y estas engordando mucho, ponte las pilas y preocúpate un poco más por tu físico. Muchas probabilidades de rompimiento de relación en persona cerca de tu familia, te pedirán el consejo. Te llegaran noticias que te dejarán mucho qué pensar. Ten cuidado con cambios de humor repentinos, andarás en un tono muy bipolar.

Libra

Si no tienes una relación, no es momento de iniciar una, necesitas aprender a vivir en soledad y enamorarte de ti mismo o misma, cuando logres armonizar tu vida será el momento perfecto para iniciar un noviazgo. Ten cuidado con la llegada de persona moreno claro podría entrar a tu vida solo para ocasionar problemas, trae mucha envidia contigo. Ten cuidado a quien le cuentas tus secretos, podrías cometer una imprudencia y utilizar esa información tus enemigos para hacerte daño. Las decepciones se dejarán venir pero ni te preocupes que andarás en modo perro o perra y ya no sentirás los golpes que la vida te pondrá. Hay sexo en puerta muy perro, recuerda que no necesitas de una relación para gratinar o que te gratinen la concha. Conocerás el verdadero rostro de una amistad y te decepcionarás demasiado pues te darás cuenta de las mentiras y lo que ha hecho para dañarte. Comenzarás a encontrar mucha paz en tu corazón, pues una persona te hará sentir especial y querido o querida. Dale duro a la dieta pues estas en un ciclo en que tiendes a subir mucho de peso, ponte las pilas y dale duro al gym que en no más de 3 meses verás muchísimo avance en tu vida.

Escorpión

Quita los rencores de tu vida y enfócate en lograr las metas que te pusiste para este año, estas en una etapa muy buena en la cual podrías cumplir lo que te propongas. Evento social se aproxima, posibilidades de faje con amistad. Gente tonta sobra en este mundo, quita de tu camino a quien nomas te daña y busca sacar algo de provecho de ti, no estas para estar siempre para esas personas, recuerda que son muy de buscarte solo cuando tienen una necesidad. No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas oportunidades y tendrás hasta pa escoger. Cuídate de una amistad del pasado pues está por regresar y no tiene buenas intenciones, solo busca fregarte la existencia. Cambios de casa o limpieza, te vas encontrar objetos que creías perdidos. En el terreno del amor vienen decepciones de la persona amada, te vas enterar de ciertas mentiras que te ha hecho. Ten cuidado con perdida de objetos materiales y documentos. Harán evento donde no serás requerido o requerida. Un familiar se enfermará. Ten cuidado con amores baratos pues hay probabilidades de que caigas en sus redes

Sagitario

Aprende a soltar y dejar ir, no te aferres a algo que no es de tu propiedad y no te corresponde, confía en tu capacidad para tener a quien realmente vale la pena y no a cualquier hijo e hija de la tiznada que hace contigo un títere. Si tienes pareja ten cuidado porque le andan tirando el pex amistades y andan queriendo ponerlo o ponerla en tu contra. Ya no te martirices ni flageles por los errores de las demás personas, no eres culpable de lo que pasa, así que no cargues en tu espalda responsabilidades que no son tuyas. Vienen proyectos muy buenos que te van ayudar a crecer como persona, escucha comentarios de tus amistades más cercanas pero al final ten presente que a última palabra solo la tienes tú. Ten cuidado con andar metiéndote en relaciones de 3, no estás pa andar rogando ni mendigando tiempo y atención, mereces una relación donde tú seas el platillo principal y no el postre. Aguas con caídas y golpe porque te vas a dar un buen golpe en estos días. Una amistad te confesará un secreto que te va dejar bien sacado o saca de onda. Si tienes piores nada, una noche de pasión fuera de casa podría fortificar la relación y hacer más excitante el momento.

Capricornio

Etapa de sueños premonitorios, pon mucha a tención a lo que sueñas pues dicho sueño te va a revelar cosas que están por suceder. Ten cuidado con lo que te llevas a la boca pues infecciones estomacales y kilos de más se visualizan en estos días. No descuides tus cosas y tu vida por estar haciendo caso a quien ni te masca ni hace nada por estar a tu lado. Extrañarás mucho a un ser que ya no está físicamente contigo, pero sin darte cuenta sigue a tu lado acompañándote cada día. Fiesta en puerta con amistades, recibirás un mensaje que te va alegrar mucho. No temas a cambios pues actuar de manera distinta es la única manera de que obtengas resultados distintos. A la fregada sino te busca, empieza a ver más por ti y en tus sueños y deseos y deja de esperar de los demás lo mismo que tu ofreces. Si tienes una relación un embarazo puede aparecer en estas fechas, cuídate más sino quieres hijos por el momento pues todo pegará. Posibilidad de que te bajen los calzones a mediados de semana, ten cuidado a quien le aflojas la torta pues eres muy de enamorarte de la persona con la que tienes contacto sexual.

Acuario

Cuida mucho con quien te relacionas pues podrías caer en chismes de colonia, no dejes ninguna puerta que te regrese al pasado y pierdas todo lo que has logrado avanzar, tus sueños y anhelos se cumplirán en la medida que les dediques tiempo y esfuerzo. Ya déjate de tonterías y atiende tu vida, no permitas que otras personas te arruinen tus días, aprende a que se te resbale comentarios tontos de gente sin qué hacer que solo buscan dañarte. Tiendes a subir de peso, pero también a bajar los kilos muy rápido, no descuides tu alimentación y ejercicios pues te ayudan mucho a controlar tu estrés y mantenerte en forma. En la medida que pasen los días entrarás en momentos bien triste pues te darás cuenta que te falta algo y no eres del todo feliz, recuerda que la felicidad la vas encontrar en tu interior y no en el de otras personas. Si una vez desconfiaste de esa persona, ten por seguro que fue por algo, recibirás una traición y te enterarás de chismes en los que te traen. Un familiar te necesitará más que nunca. Si tienes una relación, viene una situación que los hará discutir, a medida que cambien las mentiras por verdades se recuperará la confianza. Amores a distancia podrían ayudarte a tener una estabilidad emocional y a saber que hay alguien que está ahí en algún lugar esperándote.

Piscis

Ten cuidado a quien le das u corazón pues podrían volver a dañarte, no te fijes tanto en la envoltura que cubre a una persona sino en su corazón pues muchas de tus equivocaciones se deben a eso, a veces las personas con buen físico son las más miércoles pues se creen nacidos de la virgen. Una situación en la familia va hacer que los unan más, puede ser un embarazo o se termina un problema que se venía cargando desde hace tiempo. Decepciones en puerta, eso sucede por esperar más de lo que debes de esas personas que acabas de conocer o que ya estaban dentro de tu vida y antes ya te habían decepcionado. Amor del pasado entra a tu casilla para volver a dañar tu existencia, si lo permites te verás envuelto en las mismas situaciones por las que ya pasaste anteriormente y te costó un friego salir, si das una oportunidad más no te quejes de que te vuelvan a jugar el dedo en el hocico. Una persona desaparecerá de tu vida en poco tiempo. Sentirás miedo por ciertas situaciones que pasarán a tu alrededor en estos días. Accidente de un familiar se aproxima. No sigas jugando con tus sentimientos y pon en claro que es lo que sientes, podrías enamorarte de una amistad bien cañón y eso se debe a que esa persona te está tratando de una manera muy especial.