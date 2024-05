La Volpe aseguró que si México no luce en Copa América el asunto estará bravo para Jimmy Lozano

Porque sabe que los resultados son los que mandan y que para los aficionados cualquier momento es bueno para armar polémica, el exdirector técnico de la Selección de México Ricardo La Volpe aseguró en entrevista telefónica para La Opinión, que el equipo nacional azteca tiene la obligación por lo menos de terminar entre los cuatro primeros lugares de la competencia, porque de lo contrario el asunto se pondrá muy bravo por las críticas contra el actual estratega nacional Jaime Lozano.

“Me imagino que se espera, mejor dicho todo México espera y lo entiendo porque estuve ahí cuatro años. Tiene que demostrar que el fútbol mexicano ante el mundo si estamos creciendo o cada vez vamos más para atrás. Tiene que demostrar dentro de Estados Unidos donde serás local y que por lo menos para decir que se hizo una buena Copa América, pues se debe terminar entre los cuatro mejores. Si no puedes llegar ahí, va a haber críticas fuertes, va a estar bravo el asunto, de eso no te salvas”, expuso el extécnico nacional en el Mundial de Alemania 2006.

Pero antes de la competencia oficial en la Unión Americana, La Volpe reconoció que las responsabilidades de México con las nuevas caras en la lista de convocados serán importantes, sobre todo porque contra adversarios como Uruguay y Brasil, no se podrá jugar de tú a tú, sino poner a prueba un esquema táctico que le permita al Tricolor a aspirar a la victoria.

“Vienen tres partidos importantes para consolidar el sistema que vas a utilizar, me imagino y espero que Jimmy ya tenga las variantes al sistema. Es decir, que después de aquella derrota contra Estados Unidos, en donde declaró que el rival era un gran equipo con jugadores en Europa, está colocando el listón muy alto, entonces si el rival es superior, él ya debe tener la forma de hacer funcionar al equipo con un esquema táctico, pero si el rival es inferior, entonces si hay forma de jugar de tú a tú”, dijo.

Para ser más específico, La Volpe destacó que: “Siempre dije lo mismo, puedes jugar de igual a igual con un equipo si consideras si tienes mejores jugadores que el rival, pero si te vas a enfrentar a rivales más fuertes, entonces tiene que echar mano del sistema, no hay otro, porque jugar de igual a igual será un suicidio”.

LaVolpe puso de ejemplo lo que hizo su compatriota Martín Anselmi en el Cruz Azul, que no jugó de igual a igual al América, simplemente porque el rival era más fuerte: “Por ejemplo, el caso de un Martín Anselmi, yo lo felicito porque no juega de igual a igual contra el América, él no juega de igual a igual, él no juega el 4-2-3-1, donde dice, me paro bien, hago una línea de tres, pongo dos laterales volantes para marcar a jugadores como un Alejandro Zendejas y Julián Quiñones, ahí te está demostrando que de igual a igual no te juego, te podré jugar así, si voy perdiendo 10 y entonces tengo que arriesgar, pero está mostrando que tiene variantes”.

Pero sin duda, expuso que la clave serán los tres juegos de preparación contra Bolivia el 3 de junio, el 5 contra Uruguay y el 8 contra Brasil, en donde debe verse un avance en el esquema táctico de Jaime Lozano: “El dilema de estos tres partidos, el primero es Bolivia que puedo jugar de igual a igual, pero después tengo dos partidos importantes para demostrar dónde estoy parado.

Porque contra Uruguay y Brasil tengo que demostrar qué estoy listo con los jugadores que convoqué, que puedo contrarrestar las individuales que tienen estos equipos. El más fuerte es Uruguay sin lugar a dudas porque Uruguay viene demostrando en la eliminatoria mundialista una alta calidad de jugadores, futbolistas que juegan en su mayoría en Europa con un técnico como Bielsa que es sistemático que sabe a qué juegan sus equipos y el caso de Brasil con alguna juventud que tiene jugadores importantes, entonces veremos qué pasa”.

Respecto a la ausencia de Guillermo Ochoa en la portería nacional, justificó el hecho debido a los problemas contractuales del cinco veces mundialista en la portería del Tricolor, pero aseguró que el resto de ausencias sí lo sorprendieron.

“Creo que con Memo habló, pero no sé si la gente no se dio cuenta no es que el técnico no lo haya convocado o no haya querido como tampoco que él no quiera venir, creo que está en una situación particular, difícil, pues su equipo se fue a Segunda División, entonces va a buscar equipo y son fechas donde tu nuevo equipo te quiere en pretemporada”.

La Volpe sigue sin entender las ausencias de Henry Martín, Jesús Gallardo y el resto de selecconados para la Copa América. Foto: Andres Góra/Imago7.

En este asunto, añadió que: “Pero también está el asunto de qué si no está Guillermo Ochoa, existe la prueba para que Luis Malagón demuestre, también Julio González y el arquero de Chivas Jesús Rangel. De los otros, si te sorprende, como el caso de Henry Martín que fue titular.

Pero ahora no, son puntos de vista del técnico, y como el caso también de Jesús Gallardo, que fue regularmente titular en la selección, son cosas que te sorprenden con las nuevas incorporaciones, pero cada técnico tiene su librito y su forma de pensar”, finalizó.

