Miguel Herrera no cree que Jaime Lozano siga en la Selección de México si fracasa en la Copa América

A casi un mes para que el seleccionado de México debute en la Copa América, el extécnico del equipo nacional de México, Miguel Herrera aseguró que será complicado para Jaime Lozano poder mantenerse al frente del Tricolor en caso de que fracase en el próximo torneo continental, sobre todo porque los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol ya lo hubieran ratificado públicamente y Lozano tendría que estar enfocado en encontrar el equipo con el cual debutará en el Mundial 2026.

En charla telefónica con La Opinión, Herrera expuso que en un fútbol como en el de México, donde todo puede ir de lo sublime a lo ridículo, “Lozano ya debería tener el respaldo de la ratificación hasta el Mundial, pero todo mundo sabemos que si la Selección no realiza buena Copa América, las cosas se pondrán complicadas para Jaime Lozano y de acuerdo a la costumbre, será muy difícil su continuidad”.

¿Al final el resultado de la Copa América dependerá el futuro de Jimmy Lozano?

Pues seguramente que sí, desafortunadamente así nos basamos en el fútbol mexicano

¿Tú lo viviste, el ser seleccionador de México es para un técnico como estar sentado en un barril de pólvora?

Yo creo que dependería mucho ya haberlo ratificado, eso le debe importar bastante a Jimmy, porque eso ya le permitiría estar planeando su trabajo para el mundial del 2026 y no a la Copa América o para el siguiente partido amistoso, creo que para él sería idóneo eso para darle un espaldarazo a su proyecto, pero no soy yo quien toma las decisiones, si no es la gente de la Federación, y es donde más críticas que apoyos.

¿Si no le va bien, sería un error empezar a presionar para que lo quiten?

, Primero lo mejor sería decir que lo van a ratificar hasta el mundial y así poder empezar a ver el equipo que va a presentar para el mundial. Hoy tiene chance de hacer pruebas porque no hay eliminatoria, no existe una preocupación de qué México no va a estar en el Mundial, va a estar, entonces tendría que ya ratificarlo hasta el mundial 2026 y determinar qué es lo que sigue y si no, ya decidirán los directivos qué es lo que sigue.

¿Entonces una buena Copa América para Jaime Lozano que sería, tomando en cuenta cómo somos los mexicanos, de qué exigimos como si fuéramos los entrenadores?

Buscar lo mejor, siempre va a haber exigencias en la selección, y él tiene que estar consciente de qué le van a exigir llegar lo más alto posible, es una buena prueba, porque volvemos a hacer Locales, México va a ser local en donde pare en Estados Unidos y por qué sabemos que ahí tiene mucha afición y será un parámetro para ver lo que será el Mundial para los muchachos, entonces hay que exigirle siempre lo máximo, después depende de cómo se vayan comportando los muchachos ahí nos daremos cuenta de qué es lo que se está haciendo, pero sin duda Jaime Lozano es el primero que sabe cuál es la exigencia a nivel selección nacional.

¿Cómo ves la renovación en el Tricolor para la Copa América buena o mala?

Me parece que es una buena, toma decisión de Jimmy para probar gente en torneos y que eso es lo importante, sobre todo para ver la competencia interna, no es que sea un recambio y que no vaya a tomar en cuenta los que ahora no convocó.

Yo pienso que no vaya a tomar en cuenta los que los jugadores que no está llamando para la Copa América, pero creo que tiene que empezar a buscar esa competencia interna que le haga bien a la Selección, que le haga bien a la convivencia interna del grupo y de parte de los jugadores para que estén levantando siempre la mano para poder ser convocados. Insisto, creo que es una muy buena toma de decisión de Jaime Lozano y esperamos que le vaya muy bien.

¿Mucha gente se está rascando las vestiduras por no haber llamado a Memo Ochoa, sobre todo porque lo ven como una institución, como el líder moral de la Selección, cinco mundiales y que siguen activo todavía?

Yo creo que Memo entiende perfectamente que viene un recambio, que Jimmy Lozano tiene que ver a los porteros, y obviamente los tiene que ver en torneos de exigencia, porque los tiene que ver en donde pase algo, no en cualquier partido, sino en torneos exigentes, y eso creo que Memo lo va a entender por lo maduro que es, por el tiempo que lleva en la selección, porque sabe lo que significa estar ahí, va a entender esta situación.

¿Memo deberá tener mucha madurez?

La tiene y seguro que Jimmy habló con él y si no, bueno, pues tendrá que entenderlo como jugador, así son las etapas que van pasando. Memo ha sido un jugador indiscutible en la Selección y tampoco creo que deben estar comparando a Memo con cualquier portero de un club, ni tampoco cuando él está jugando en un club, sino que se tiene que compararlo cuando está en la Selección.

Aquí Jaime Lozano DT de la Selección saluda a uno de sus antecesores en el equipo nacional Miguel Herrera, quien de colega a colega le deseó que se aplique en la Copa América o de lo contrario será complicado que llegue al Mundial. Foto: Hugo Ávila/Imago7

¿Jaime Lozano hizo lo correcto con estos cambios?

Creo que sí, porque más allá de que Memo Ochoa dejó muy alta la vara, creo que Jimmy Lozano está haciendo lo correcto, está generando competencia interna para que todos crezcan y no sabemos qué pueda pasar con Memo. Si Memo va a llegar al Mundial, si está bien, si no está bien y ojalá que no pase ninguna lesión, pero creo que Lozano tiene que tener alternativas en la portería, por cualquier cosa y creo que es momento de probar a la gente mucho tiempo y creo que habrán tenido y como lo reitero una plática entre los dos.

¿A Jaime Lozano se le debe exigir lo máximo en la Copa América o con esta renovación ya no se le debe exigir?

Primero antes que nada no creo que sea una renovación, no hablemos de una renovación, porque pareciera que ya estamos demandando de baja los demás, creo que es una situación de competencia interna que seguramente Jimmy está tratando de ver a los muchachos de la liga mexicana que están levantando la mano que están haciendo bien las cosas y se están esforzando para que los volteen a ver.

