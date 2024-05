Cupones SNAP: beneficiarios podrán utilizarlos en restaurantes

Una característica esencial del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) es que la ayuda que brinda el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) es para la compra de comestibles que se preparen en el hogar. En la mayoría de los casos, no puedes comprar comidas calientes, es decir, que ya estén preparadas. El Programa de Comidas en Restaurantes (RMP) de los cupones de alimentos permite que solo un grupo determinado de beneficiarios tengan la anuencia del gobierno para comprar sus alimentos en restaurantes elegibles.

Algunos estados de EE.UU. permiten a ciertos beneficiarios de los cupones SNAP a que compren comidas en ciertos restaurantes calificados. A esto se le conoce como el Programa de Comidas en Restaurantes (RMP) de SNAP y está destinado a que las personas que no puedan cocinar por alguna discapacidad, no tengan una casa o no puedan almacenar sus alimentos.

El RMP no está disponible en todos los estados. Primero, debes verificar si donde vives tienen esta opción. Hasta el momento, solo nueve estados permiten la compra de comida en restaurantes con SNAP:

Arizona California Illinois Maryland Massachusetts Michigan Nueva York Rhose Island Virginia

Asimismo, para calificar al RMP de SNAP, todos los beneficiarios que vivan el hogar deben ser:

Personas mayores (60 años o más);

(60 años o más); Discapacitadas (que reciban pagos por discapacidad o ceguera o recibe beneficios de jubilación por discapacidad de una agencia gubernamental debido a una discapacidad considerada permanente);

(que reciban pagos por discapacidad o ceguera o recibe beneficios de jubilación por discapacidad de una agencia gubernamental debido a una discapacidad considerada permanente); Sin hogar ; o

; o Un cónyuge de un beneficiario de SNAP que sea elegible para el RMP.

Las tarjetas Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) mostrarán un código para demostrar que los clientes son elegibles para el RMP.

Tal como lo vemos, no todos los estados participan y no todos los beneficiarios califican para comprar comidas en restaurantes con sus cupones de SNAP. De la misma forma, los restaurantes deben ser elegibles para que puedas realizar la compra de tu comida ahí con tu tarjeta EBT. Estos establecimientos deben tener una autorización del Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) del USDA y debe ser aprobado por el gobierno del Estado.

Estas son las reglas generales del RMP de SNAP, sin embargo, recuerda que la administración de los cupones de alimentos son responsabilidad de cada estado, por lo que las condiciones del programa pueden variar de un sitio a otro. Es recomendable comunicarte con tu oficina local de SNAP o RMP para obtener más información al respecto.

