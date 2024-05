Alumnos piden que se reestablezca en su puesto al exdirector de una escuela en Boyle Heights

Con el estruendo de tambores y gritos en las escaleras y pasillos de la secundaria Felicitas y Gonzalo Mendez High School, en Boyle Heights, aproximadamente 300 estudiantes volvieron a abandonar sus clases demandando que se reintegre a la administración escolar el ahora exdirector Mauro Bautista, a quien estiman como a “un segundo padre” y al que conocen como el “Jefe”.

Desde hace casi un mes, Bautista ha estado ausente del plantel donde la mayoría de los estudiantes lo aprecia. Ni la administración de la escuela ni el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) han dado respuestas, por considerar que se trata de un asunto “privado y confidencial”.

A través de las rejas de la escuela, Thomas Rodríguez, estudiante de último año describió a Mauro Bautista como “un segundo padre para muchos de nosotros. Es un director fenomenal”.

“¿Por qué se lo llevaron? ¿Cuál fue la razón? No lo sabemos. No quieren decirnos nada y están siendo injustos con nosotros”, cuestionó el estudiante, quien criticó que los directivos escolares y del LAUSD “están manejando la situación terriblemente y él [Mauro Bautista] significa mucho para nosotros”.

Ubicada en el 1200 de Plaza del Sol, la secundaria Felicitas y Gonzalo Mendez High School tiene un total de 907 alumnos de los grados 9 al 12.

Según los resultados de los exámenes estatales, el 22% de los estudiantes son al menos competentes en matemáticas y el 52% en lectura.

La vida escolar en la secundaria de Boyle Heights está siendo perturbada por cualesquiera que haya sido la razón de la ausencia de Bautista.

“No vamos a ir a clases, al menos hasta que sean transparentes con nosotros”, dijo Thomas Rodríguez, a quien el exdirector lo motivó desde el octavo grado para que se preparara académicamente, y que, al completar la secundaria, mantuviera en mente ir a la universidad.

“Estuve aquí durante cuatro años y él ha sido mi director y apenas va a firmar mi diploma, pero si no va a mi graduación, ¿Qué sentido tiene?”, expresó.

¿Represalia del LAUSD?

“FREE JEFE” (Liberen al Jefe); ANSWERS NOW (Respuestas, ahora); “No Bautista. No Students” (No Bautista. No estudiantes); BRING HIM BACK (Regrésenlo); “BAUTISTA FOR STUDENTS & OUR COMMUNITY (Bautista para los estudiantes y nuestra comunidad) y The influence of Mr. Bautista can never be erased” (La influencia del señor Bautista nunca será borrada” fueron algunos de los mensajes escritos por los estudiantes en cartulinas.

En fila, los estudiantes marcharon e ingresaron hasta las oficinas de la escuela, entonando canticos de ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! y “¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora!”.

En una carta enviada al LAUSD, al menos 75 miembros del personal de la secundaria declararon que el exdirector, Mauro Bautista fue “retirado” del campus “sin otra explicación” que era una cuestión de “un asunto personal”.

Sin embargo, al no tener información fidedigna de las causas de la remoción, consideraron que sienten que la acción es “punitiva y una represalia”.

En efecto, semanas antes de su destitución, “Bautista abogó a favor de los maestros y el personal escolar para que LAUSD aprobara un presupuesto que fuera justo para la comunidad de Méndez. siempre priorizando a los estudiantes en la toma de decisiones para la escuela”.

Un comunicado sin respuestas

Ante la ausencia de Bautista, el LAUSD envió como directora interina a Edna Bereal, y a Ana Vega, directora regional del distrito en la Región Este.

“La salud y seguridad de nuestros estudiantes y nuestro personal sigue siendo mi principal prioridad. El 29 de abril y 13 de mayo enviamos un mensaje sobre la ausencia del director”, respondió mediante un comunicado una portavoz del LAUSD.

Añadió que, “según la política del Distrito y por respeto a nuestros empleados, los asuntos de personal permanecen confidenciales. Operaciones del Distrito y el liderazgo de la Región Este continuarán brindando apoyo para garantizar que la Escuela Secundaria Méndez continúe cumpliendo su misión de educación en la comunidad”.

“Además, nos gustaría asegurarles que la Escuela Secundaria Méndez y el Distrito continuarán garantizando la seguridad de los estudiantes y el personal de nuestras escuelas. Hemos proporcionado y continuaremos brindando actualizaciones a nuestros estudiantes, empleados y familias sobre este asunto según corresponda”.

Sin embargo, el LAUSD se negó a responder la manera en que habrán de detener las protestas estudiantiles y su ausencia en las clases.

Tampoco respondieron sobre las razones por las cuales se han negado a tener conversaciones directas con el grupo de siete estudiantes de último año que piden respuestas.

“Ya teníamos [programada] una junta y queríamos tener otra, pero nos dijeron que no”, expresó Hazel Galeno, una de las estudiantes líderes. “Queríamos tener una junta más privada y decidieron cancelarla”.

“Un líder de verdad”

Una fuente anónima de La Opinión quien conoce al exdirector Mauro Bautista desde que era coordinador de servicios bilingües en el LAUSD hace 20 años.

“Mauro se distinguía como alguien que trabajaba por los jóvenes y estaba muy bien preparado”, dijo el informante. “Era un líder de verdad y siempre vivió en la comunidad de Boyle Heights.

Bautista se comprometió como director en la secundaria Méndez, cuando la escuela era pequeña y se rodeó de un equipo de trabajo comprometido con la excelencia educativa.

“Él siempre dijo que iba a luchar para que sus hijos tuvieran la mejor escuela e hizo realidad lo que dijo”, declaró el informante.

El exdirector de Mendez High School ha dicho que reclutar y retener maestros de calidad son algunos de los mayores puntos de influencia para el éxito en su escuela, se formó como maestro y director en la universidad de UCLA. Su enfoque era preparar educadores de justicia social que enseñaran en un entorno urbano.

De hecho, -dijo la fuente informativa- el profesor Bautista invitaba a candidatos del Programa de Educación Docente (TEP) de UCLA a observar las clases y la enseñanza a sus estudiantes en Mendez High School, además, constantemente los estudiantes recibían ofertas de trabajo como candidatos prometedores, aun antes de que se graduaran.

Sin embargo, “el señor Mauro hacía muchas preguntas a la administración [del LAUSD] sobre el por qué sí o por qué no se hacían las cosas, y eso no le caía muy bien [a los miembros de la Junta Escolar. Cuando se saltaba las reglas, creo que lo hacía porque él siempre estaba buscando soluciones a los problemas para ayudar a los estudiantes de la comunidad”, dijo. “Creo que nuestro sistema escolar necesita muchas más personas con el talento del señor Bautista”.

Jeremy García, de 18 años, manifestó que siempre ha estado vinculado con el señor Bautista, y más aún con su familia.

“Una de sus hijas todavía asiste a la escuela y es mi amiga. Para mí él ha sido definitivamente una gran motivación”, dijo García. “El señor Bautista es una de esas personas a las que admiras y sabes que no es más que un buen tipo. Él no hace más que motivarnos, ayudarnos y sólo quiere vernos triunfar”.