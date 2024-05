Emergencia en Publix: hombre se prende fuego dentro de una tienda en Florida

Autoridades informaron que un hombre de alrededor de 30 años fue hospitalizado en condición crítica después de que se prendió fuego el miércoles por la noche dentro de una tienda Publix en Plant City, Florida.

Cientos de clientes vivieron momentos de pánico durante el hecho, ocurrido alrededor de las 6:30 de la tarde del miércoles 29 de mayo, en el establecimiento ubicado en James L. Redman Parkway, dentro del centro comercial Walden Wood.

Mientras que algunos testigos intentaron apagar el fuego que quemaba al sujeto, otros llamaron de inmediato a los cuerpos de emergencia, quienes trasladaron al hombre al hospital, donde se le reporta en estado crítico.

Se desconoce cómo fue que el sujeto inició el fuego dentro de la tienda.

Una mujer identificada como Latonya Byrd dijo a Fox News que se encontraba dentro de la tienda cuando todo ocurrió.

“Escuchamos una fuerte conmoción hacia el frente de la tienda. Cuando me di la vuelta y miré, vi llamas de color naranja en todo el frente, grandes llamas (…) Cuando vi lo que pasó después, me entristecí porque no sé qué nivel de tristeza puede tener alguien para hacer esto”, citó el medio a la mujer.

El hecho se encuentra bajo investigación; en ella participa la División de Servicios Forenses y de Investigación.

Cualquier persona que tenga información para esclarecer este hecho, puede compartirla con el Departamento de Policía de Plant City, llamando al (813)-757-9200.

Plant City se encuentra a 24 millas al este de Tampa, y a 62 al suroeste del centro de Orlando.

Sigue leyendo:

–Acusan a policía de origen hispano de organizar una fiesta sexual con menores de edad en Florida

–Hispana arrestada en Florida por embarrar a su hijo con excremento como castigo

–Conductora hispana a exceso de velocidad y en estado de ebriedad mató a una madre en Florida