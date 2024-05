Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de mayo de 2024

PISCIS

Recuerda que todo en esta vida tiene un ciclo y una fecha de vencimiento, sino aprovechas al momento las oportunidades al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Una propuesta indecorosa te pondrá a pensar mucho. Ya es tiempo de un nuevo comienzo de hacer las cosas por ti y empeñarte en lograr la felicidad, siempre que quieras mejorar en tu vida deberás de dejar y soltar todo ese pasado que no te deja seguir, hay cuestiones de tristeza que siguen viviendo en ti y que cuando regresan a tu vida te debilitan y desaniman. Ten cuidado con accidentes pues podría presentarse uno en estos días. Te enteras de rompimiento de relación por parte de una amistad. Es probable que noticias del extranjero o de otra ciudad te lleguen relacionadas con familia o cuestiones laborales. Andas en un tono más recuperado, aprende a vivir de manera feliz, déjate de tonterías y depresiones que no te van a llevar a solucionar nada. Ponte las pilas en la cuestión de tu cuerpazo criminal pues lo descuidas mucho.

ACUARIO

Recuerda que el trabajo no lo es todo en la vida, ten presente que debes aprovechar el tiempo con tus seres queridos y mostrarles el cariño y amor que les tienes porque algunas veces actúas de manera bien seca. Si tienes una relación se visualizan celos. A veces te atontas mucho y le andas llorando a gente que solo te perjudica o te hace miserable tu vida, quizás en el amor no te ha ido del todo bien pero no es que todas las personas que conoces sean iguales lo que sucede es que te encanta lidiar con gente tonta y mediocre. Si estas soltero o soltera y no has tenido buena suerte en el amor, es momento de cambiar tu forma de actuar, recuerda que para obtener cambios distintos hay que actuar de manera diferente. Trata de actuar mejor con esa gente que te brinda su amistad y está ahí siempre. No temas a cambios en cuestiones laborales pues podrían beneficiarte en mucho en tu economía sin embargo ten presente que no debes de soltar la chuleta hasta no tener asegurada la otra.

CAPRICORNIO

Posibilidades de pérdidas materiales, una declaración de amor podría presentarse y viene de una amistad a quien le has dado caldo de calzón. Es probable que recibas señales mediante un sueño sobre ciertos acontecimientos que están por pasar en tu vida. Cuida mucho la monotonía, no es momento de estar bufando a tu pareja, es momento de salir de la casa o de la rutina y comenzar a ser cosas diferentes, recuerda que eres de los signos más inestables y que sueles aburrirte de comer todos los días lo mismo, trata de probar nuevas posturas a la hora de la caricia y si es necesario cambiar los lugares que visitan. Deja de creer en quien solo te da motivos para desconfiar, nunca en tu vida encontrarás más amor sincero que el que recibes de manera incondicional. Una salida con una amistad se aproxima. Un familiar requiere tu ayuda y te lo hará saber en próximas fechas. Deja tu altanería para otra ocasión, centra tu energía y tu tiempo en mejorar esos aspectos que no son buenos para ti o dejan mucho que desear. Un rencuentro amoroso podría ser la clave para que dejes tus sentimientos en claro.

SAGITARIO

Un amor del pasado podría ponerte triste pues estarás pensando lo que fue y pudo haber sido, ya no te mortifiques por esas cuestiones, a cerrar ciclos y comenzar de nuevo que la vida no espera. Posibilidades de salir el fin de semana y pasarla de lujo con amistades. No es necesario que trates de fingir lo que es más que evidente, quizás podrías ser parte de una manipulación pues muchas de tus amistades logran hacerte tomar actitudes que no son tuyas, al final tus tomas esas posturas para adaptarte a ellos. Aprende a invertirle más a tu imagen pues has descuidado mucho tu cuerpo por atender otras cuestiones. Es momento de cumplir tus proyectos y planes y enfocar tu energía en tu felicidad, a veces te preocupas por todo mundo, pero dejas a un lado tu vida, pon más atención a tus metas y sueños y que ningún hijo e hija de la reverenda te ponga de rodillas naciste para que luchen por ti y no para humillarte por gente tonta. Ya no pienses en amores pasados lo que un día fue ya se lo llevó la tiznada tienes muchas posibilidades de iniciar una nueva vida llena de amor y felicidad, a veces te caes, pero esos golpes te han servido para quitarte lo tonto y enfrentar al mundo de una manera muy perra

ESCORPION

En la cuestión de la salud podrían presentarse infecciones o dolores musculares, recuerda que engordas muy rápido no descuides tu salud ni alimentación. Es momento de mandar bien lejos a la gente que solo está de adorno en tu vida, comienza por hacer una limpia en tus redes sociales. En el amor vienen oportunidades por una red social. No temas a cambios en tu vida pues te vas a enterar de una noticia o viene un golpe duro a tu vida que te hará valorar más a las personas y a no seguir perdiendo tu tiempo. Se feliz con lo que tienes a tu alrededor y no te detengas por nadie. No seas tan hijo e hija de la tiznada, algunas veces eres bien duro o dura a la hora de actuar y no tienes tacto y pudieras dañar a personas que son verdaderamente importantes para ti. Te viene dinero extra de algún pago que te va a ayudar a pagar unas deudas. Posibilidades de un viaje o llegada de familiares de fueras. Días en los cuales aprenderás el verdadero valor de la familia, no pierdas tu tiempo y aprovecha lo más que puedas a tus seres queridos, mañana podrías arrepentirte.

LIBRA

Aléjate de relaciones prohibidas que sabes no te dejan nada de provecho solo sufrimiento al saber que nunca tendrás el primer sitio en la vida de esa persona Podrías ponerte triste en algún momento del día al recordar eso que ya no tienes contigo, recuerda que no necesitas a nadie para salir adelante, recuerda que solo viniste y solo te irás. Tus errores del pasado podrían afectar cuestiones que estás viviendo hoy en día. Deja de pensar y creer que las demás personas van a hacer por ti lo mismo que tú has hecho por ellos, aprende a no hacer nada de a gratis porque luego solo te ven la cara. Un amor de lejos podría comenzar a decidirse por ti, ha tenido dudas sobre qué decisión tomar, pero conforme pasa el tiempo empieza a sentir sentimientos muy fuertes por ti. Los juegos de azar te vienen perfectos este fin de semana pues andarás con una suerte muy buena, si tienes ganas de caricia no te límites y más si eres soltero o soltera, recuerda que no tienes nadie a quien rendirle cuentas. La manera en que actúes de hoy en adelante definirá tus logros y tu felicidad, no des segundas oportunidades quien te quiera y amé deberá de luchar por tenerte en su vida y evitar errores carnales, ten presente que cuando hay amor se pierde el interés de conocer a otras personas

VIRGO

Ten cuidado con la seguridad que muestras a tu alrededor, algunas veces te dejas ver como una persona insegura y temerosa y eso te pone como presa fácil para las demás personas. No te atontes, recuerda que no solo de amor vive el hombre, ponte las pilas, tú eres muy exigente y no te gusta vivir en la pobreza, así que si tu pareja no puede darte la vida que necesitas ponte a buscar mejores oportunidades en las cuales obtengas mejores ingresos para acompletar para el gasto y tus gustos. No temas a nuevas oportunidades en el ámbito del amor, si bien es cierto que te ha tocado pura porquería en este aspecto también es cierto que hay personas buenas que vale la pena arriesgarse por ellas. Si tienes ya una relación ten cuidado con escándalos o celos hacia tu pareja, no necesitas que te diga cada rato cuanto te quiere, recuerda que las palabras se las lleva el viento, lo que importa son los hechos. Cuida mucho tu alimentación pues podrías ser víctima de problemas gástricos. Si tienes una relación se vienen cambios fuertes, no te compliques mucho la existencia y no des por hecho cosas que no ves, a veces se gasta más energía peleando que haciendo el amor.

LEO

Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada que esa información podría ser utilizada en tu contra. Te enteras de una noticia de una amistad, te sentirás algo sacado de onda, pero lograrás entender la situación. No tengas miedo de ir por lo que quieres, algunas veces te desespera mucho el no lograr nada rápidamente, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, cuando menos acuerdes eso por lo que has luchado se logrará concretar. Cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías caer en depresiones que son muy fuertes sin motivo alguno. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas, ponte las pilas o podrías cometer ciertos errores de los cuales te lamentarás en un futuro cercano. Un amor a distancia podría ayudarte a confiar más en ti, pero vas a cansarte y fastidiarte pues eres muy de necesitar a una pareja de tiempo completo. No descuides tanto al ser amado o te meterás en una bronca muy perra, pues este o esta te exigirá más atención.

CANCER

Date tu lugar y ponte más perre antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental que no vaya con tus intereses, sueños o metas. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa fregarte la caricia y después ni adiós te dicen. Que mendigue amor quien no se quiera y quien no se valore, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más perris en ese aspecto. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí. No te atontes en los negocios pues podrías tener grandes ganancias. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor pues sueles exigir demasiado y por eso no dan el siguiente paso contigo. Hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos sexuales estarán muy despiertos, ten mucho cuidado de cometer errores o imprudencias sobre todo con amistades.

GÉMINIS

Podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas bastante complicados. Cambios de humor muy perros que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente. Dinero que te debían regresará y quizá hasta con intereses. Familiar se enferma, nada de gravedad, tiene que atender cuestiones de presión arterial o problemas en los riñones. Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos, podría llegar del pasado. La tontes que te caracterizaba quedará en el pasado pues tendrás la actitud y el carácter que se necesita pa mandar a freír espárragos a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptarlos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con quien de verdad vale la pena.

TAURO

Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu talón de Aquiles, pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va a encargar. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo. No descuides tu cuerpazo criminal, estas en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar mucho el lograr perder peso. El amor será un sentimiento complicado para tu vida pues no sabrás qué camino recorrer para lograr consolidar una relación estable. No te culpes de cuestiones del pasado, ni pex, la vida sigues es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños. Tu problema es el miedo a quedarte solo o sola o que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron en tu pasado, quita esos miedos que no te conducen a nada bueno solo a mortificarte por algo que siempre ha tenido solución. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante.

ARIES

Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo. Tu trabajo se visualiza bien sin embargo si buscas otras oportunidades de crecimiento las encontrarás antes de lo que te imaginas. Si tu pareja se muestra distante, dale su tiempo, algunas veces le fastidias mucho. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de julio, aunque movimientos lunares podrían adelantarla. Fiesta o salida en puerta en próximas fechas y la posibilidad de una noche de pasión con amistad con quien ya ha existido cierta atracción desde hace tiempo, CUÍDATE. Cuida tu sentido de humor pues podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días, que no te afecte o amargue. Planes de un viaje en el cual el placer será el motivo principal. Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar puertas que quedaron abiertas, no regreses a las mismas fregaderas habiendo tantos errores por cometer.