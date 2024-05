¿Quién es Jeremiah Estrada, el relevista con raíces mexicanas y un récord de ponches en MLB?

Jeremiah Estrada es uno de los mejores relevistas de la actualidad en las Grandes Ligas. El pitcher mexicoestadounidense consiguió un récord de ponches histórico en Las Mayores.

Estrada consiguió tres ponches este martes y llegó a 13 ponches de forma consecutiva. El pitcher de los Padres de San Diego superó el récord del venezolano José Alvarado de 11 abanicados en fila.

Jeremiah sigue con la racha activa, por lo que podrá ampliarla en su próxima actuación.

La racha de Estrada comenzó ante los Cincinnati Reds, en el Great American Ball Park. Allí ponchó a cinco de forma consecutiva en 2.0 innings de actuación y se acreditó la victoria.

Luego, el pasado domingo ponchó a cinco más ante los Yankees de Nueva York. Ponchó a Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Alex Verdugo, Gleyber Torres y Anthony Rizzo.

Este martes consiguió tres ponches más en un inning de actuación ante los Miami Marlins. El mexicoestadounidense abanicó a tres bateadores y amplió su récord ante miles de aficionados en el Petco Park.

¿Cómo llegó Jeremiah Estrada a MLB?

Jeremiah Estrada, de 25 años de edad, fue tomado en el draft de 2017 en sexta ronda por los Chicago Cubs.

Los Cubs no le permitieron al pitcher representar a México en el Clásico Mundial de 2023. Para esta temporada fue dejado en libertad por Chicago y los Padres lo tomaron.

El relevista afirmó estar listo para el próximo torneo y uniformarse con el equipo representante de México en 2026.

Estrada nació en Rancho Mirage, California en 1998. Su abuela nació en Nuevo Laredo en México y emigró hacia Estados Unidos. Su papá es de Texas y luego se mudaron hacia California.

“Mi familia es mexicana. Todos hablan español, mi abuela no habla nada en inglés. Mi padre me falló, no me enseñó español”, dijo Estrada entre risas durante una entrevista tras su récord.

Ahora con San Diego, se ha convertido en uno de los mejores relevistas del equipo junto con el venezolano Robert Suárez.

