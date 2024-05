Angelique Boyer defiende su postura de no vivir con Sebastián Rulli: “Es lindo extrañar”

Hace unos días Angelique Boyer y Sebastián Rulli sorprendieron a todos al confesar que aún no se han mudado a vivir juntos y que solo comparten una casa de campo que tienen en la montaña, lo cual extrañó a más de uno, pues llevan varios años de relación, pero, al parecer no solo no tienen planes de casarse y de tener hijos, sino que tampoco de vivir bajo el mismo techo.

Fue tal el impacto que tuvieron sus palabras que la actriz francesa volvió a ser abordada por la prensa para conocer más a fondo las razones que los llevaron a tomar esa decisión de no dormir todos los días bajo el mismo techo.

Durante la entrevista, que dio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un reportero la cuestionó abiertamente sobre qué cree que pasaría con ellos el día en que se dejen de extrañar y esta fue su respuesta:

“En el momento en que pase eso va a ser preocupante, pero siempre es saludable extrañarse, es lindo extrañar y valorar todo eso”, señaló la actriz.

En la misma conversación detalló que su relación pasa por un muy buen momento y así lo hizo saber con pocas, pero muy contundentes palabras.

“Estamos contentos, vamos tranquilos, vamos felices”, puntualizó.

Las respuestas de la celebridad europea se dan días después de que ambos revelaran en El Gordo y La Flaca la dinámica que siguen como pareja y que les ha funcionado.

“Él llega a su casa, yo llego a la mía, y todos estamos muy contentos”. contó Angelique en la entrevista que se hizo viral, quien fue secundada por su galán:

“Cuando trabajamos nos vemos menos que cuando no trabajamos. Desde antes de conocernos cada quien tenía su casa y no tenemos por qué cambiar la situación. Está la casa de ella, mi casa y nuestra casa”, confesó Rulli ante la sorpresa de Raúl de Molina y Lili Estefan, quienes no daban crédito a lo que estaba confesando.

A pesar de que cada quien tiene su propia casa en Ciudad de México, la realidad es que ambos comparten una muy linda casa de campo, a la cual suelen escaparse cuando la agenda y el tiempo así se los permite.

“Tenemos un hogar en común, por ejemplo, en la montaña, donde nos vemos. La construimos juntos”, detalló Boyer ante la curiosidad de los presentadores del programa de Univision.

La propiedad a la que hicieron referencia es, ni más que menos, la que poseen en Valle de Bravo, a unas cuantas horitas de la capital mexicana, la cual nos han mostrado en repetidas ocasiones.

