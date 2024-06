Exgobernador de Illinois arremete en contra de sus colegas demócratas por tratar de condenar a Trump

Milorad Blagojevich, demócrata que gobernó a Illinois del 2003 a 2009, señaló a los líderes de su partido como responsables de orquestar una campaña negra en contra de Donald Trump con el objetivo de sacarlo de la contienda en busca de la presidencia.

El exmandatario de la nación recibió un veredicto donde se le responsabiliza de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales y ahora sólo espera conocer la sanción que le impondrá el juez Juan Merchan, el 11 de julio.

Al respecto, durante una entrevista concedida a la cadena Fox News, Blagojevich arremetió en contra de los miembros de su propio partido por los “procesamientos coordinados” en contra del candidato favorito de las encuestas para llevarse el triunfo en los comicios electorales de noviembre.

“Mi corazón está roto por nuestro país porque se trata de un asunto serio, y estos demócratas (mis compañeros demócratas que ahora dirigen el show) están coordinando estos procesamientos contra Trump desde el Comité Nacional Demócrata en Washington, DC, con la ayuda de la Casa Blanca y Biden“, afirmó.

En su momento, Rod Blagojevich fue acusado por los republicanos de corrupción y después fue condenado a 14 años de prisión, en 2012.

Sin embargo, en 2020, Donald Trump le conmutó su pena, lo cual le hizo merecedor a su respeto.

Por órdenes de Donald Trump a Milorad Blagojevich se le condonaron ocho años de prisión. (Crédito: Cristobal Herrera / EFE)

Ahora, el demócrata de 67 años se solidariza con la causa del expresidente al ver cómo lo están tratando de enviar a la cárcel.

“Veo esto como un déjà vu nuevamente. No violé ni una sola ley, no crucé una línea ni tomé un centavo. No lograron condenarme en un primer juicio, me juzgaron por segunda vez, utilizaron instrucciones ilegales del jurado para criminalizar cosas que eran legales, y aprendieron de eso, ahora lo están haciendo a nivel de grandes ligas.

En mi caso, fueron los republicanos designados por Bush los que me lo hicieron a mí, y ahora los demócratas se lo están haciendo a Trump“, sentenció.

Blagojevich también advirtió de las enormes implicaciones que tendrá para el futuro de la nación si el republicano de 77 años termina en la cárcel.

“Lo que están haciendo es destruir el Estado de derecho, nuestra Constitución, lo cual eventualmente conducirá a la pérdida de nuestra libertad. Nada es sagrado para esta gente. Es política a toda costa y olvidarse de la ley”, concluyó.

En menos de un año, Donald Trump liga tres juicios con veredictos en su contra y todavía le restan otro par de procesos pendientes de resolver en tribunales.

