Amenazan de muerte a directora de prisión colombiana La Modelo a menos de un mes de tomar el cargo

Un panfleto amenazante llegó a las instalaciones de la cárcel La Modelo, de Bogotá, Colombia, y la advertencia iba dirigida a la directora del lugar, Nancy Pérez, quien asumió el cargo apenas el pasado 17 de mayo.

Dicha amenaza le da 72 horas a la directora para que saque a alias “Viloria” y alias “Tolima” del patio 4A de esa cárcel, que estarían en el pasillo 8, según revelan medios como El Colombiano.

“Un cordial saludo señora directora, con el debido respeto que usted merece, le doy 72 horas para que me saque estas dos personas del patio cuatro, si en 72 horas estas personas están, no creo que a usted y a sus guardianes quieran que les pase lo mismo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas”, se puede leer en el mensaje.

El director al que se hace referencia en el panfleto es el coronel Elmer Fernández, quién fue asesinado el pasado 16 de mayo por sicarios que lo atacaron a tiros cuando se trasladaba en un vehículo oficial.

#Atención A través de un panfleto fue amenazada la mayor Nancy Pérez, nueva directora de la cárcel La Modelo. Esta amenaza llega luego de que Élmer Fernández, director de esa misma prisión, fuera asesinado el pasado 16 de mayo. pic.twitter.com/7wFd3AwX1q — CNC Plus (@CNCPlusCol) June 6, 2024

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades y difundidas por medios como la agencia EFE, al parecer el responsable de enviar las advertencias es un criminal identificado como Jhon Cárdenas, alias “El Cebollero”, cabecilla de una organización dedicada al tráfico de drogas y que logró apoderarse del control de los estupefacientes en la cárcel La Modelo.

Cárdenas, quien actualmente purga una condena de 10 años por hurto en otra cárcel, salió a la luz pública en marzo de este año luego de que se publicó en redes sociales un video en el que amenazaba a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

También se dio a conocer que las autoridades capturaron a un hombre que aseguró que le habían pagado 10,000 pesos colombianos por dejar las amenazas en las instalaciones de la prisión.

El Gobierno colombiano declaró en febrero pasado la emergencia carcelaria para enfrentar la persecución de bandas criminales a los guardianes de prisiones y combatir la extorsión que se hace desde los centros de reclusión del país, todos con un alto hacinamiento.

El Inpec administra 125 establecimientos carcelarios en todo el país con capacidad para 81,740 reclusos, pero en la actualidad albergan a 101,976 personas privadas de la libertad.

