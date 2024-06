Fuerza Migrante estima que 100,000 mexicanos no pudieron votar en consulados en Estados Unidos

La organización Fuerza Migrante estima que unos 100,000 inmigrantes mexicanos no pudieron votar en persona en consulados de México en Estados Unidos, donde por primera vez se emitió formalmente el voto en persona, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ese grupo tuvo observadores electorales en los consulados de Chicago (Illinois), Dallas y Houston (Texas), Los Ángeles y Santa Ana (California), Nueva York, New Brunswick (Nueva Jersey), Seattle (Washington), Washington, D.C. y Montreal, Canadá.

“En el caso de las personas que se quedaron sin la posibilidad de votar, nosotros estimamos que a nivel global superó los 100,000 votantes que se quedaron fuera”, dijo Avelino Meza, secretario general de la organización. “Nosotros podemos estimar que dentro de los nueve consulados que estuvimos como observadores, la percepción es que fue cerca de 45,000 personas, ya que tratamos de cubrir los consulados más importantes de los Estados Unidos, la única sede en Canadá y los consulados más importantes en la Unión americana”.

Los migrantes mexicanos pudieron votar por la Presidencia, el Congreso y varias contiendas para gobernadores.

Los principales problemas que enfrentaron los inmigrantes mexicanos el domingo 2 de junio fueron varias horas de espera, entre seis y diez horas, pero incluso un alto porcentaje no logró emitir su voto.

En el consulado de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, de 1,500 boletas disponibles para inmigrantes sin cita se utilizaron 1,310; de los 1,391 mexicanos registrados –quienes hicieron trámites previos adicionales– solamente lograron votar 384. En total fueron 1,694 votos, nada en comparación con los más 363,138 mexicanos que residen en Nueva York.

Meza indicó que Fuerza Migrante hizo una encuesta de salida con los votantes, quienes coincidieron en las largas filas y el tiempo de espera como el principal problema, pero esas respuestas solamente incluyen a quienes lograron emitir su voto.

Fallas y recomendaciones electorales

Fuerza Migrante reconoció varias fallas en la organización para le emisión del voto de migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Muy poco personal del INE en las sedes de votación, no hubo prioridad para quienes reservaron su lugar para votar, hubo casillas insuficientes en los consulados, los representantes de partidos no recibieron capacitación ni estaban plenamente identificados, hubo personal no acreditado que permitió el paso a quienes no estaban formados, hubo agresiones a representantes de la sede de votación y medios de comunicación.

Fuerza Migrante había solicitado al INE asegurar baños públicos y una atención particular a los adultos mayores y personas con discapacidad, pero la primera petición no fue tomada en consideración y la segunda se aplicó hasta varias horas después de iniciada la votación.

“Las observaciones principales [son que] designó muy poco personal del INE en los consulados mexicanos para atender a miles de votantes registrados y a los votantes que decidieron acceder a votar de manera presencial”, Gilda Ontiveros, coordinadora de observadores electorales de la organización. “No se respetó el derecho al voto ni dio prioridad a las personas previamente registradas para votar, una acción que desmotiva claramente los votantes a realizar todos los procesos solicitados”.

Ontiveros destacó la falta de capacitación a los representantes de partido y, sobre todo, la entrega de “pases” para permitir a algunas personas votar primero sin estar en la fila.

Hay más desorden en @ConsulMexNuy – La gente quiere votar. Casilla cierra a las 8.00 pm y a las 8.30 el sistema del @INEMexico será suspendido. pic.twitter.com/eEQIhIwj6K — Jesús García 🐦 (@JesusGar) June 2, 2024

“La mayoría de las y los representantes de partidos políticos no recibieron capacitación ni estaban identificados”, especificó. “Personal no ha acreditado manejó filas, le entregó pases [a votantes] para votar sin la superstición adecuada del INE, lo que provocó desorden de aglomeraciones que en algunos casos”.

En algunos casos se requirió la intervención de autoridades judiciales.

Ontiveros dijo que las observaciones que serán enviadas al INE por Fuerza Migrante incluyen la petición de tener presencia de personal judicial para atender posibles delitos electorales.

El INE reportó que se registraron 182,514 votos desde el extranjero en la elección federal, incluidos aquellos vía internet, por correo común y presencial en consulados.

La ganadora del voto en el extranjero fue Claudia Sheinbaum con 91,522 votos. Ella es la Presidenta electa, quien asumirá el gobierno el 1 de octubre de este año.

