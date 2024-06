David Benavídez predice que será el primero en noquear a Canelo Álvarez

David Benavídez, retador oficial por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), predijo que será el primero en noquear a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la posible pelea entre ambos por el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con David Faitelson en su programa Sin Censura, Benavídez explicó que su estilo agresivo al pelear lo ayudaría a lograr esta hazaña, aunque sabe que el enfrentamiento con Canelo Álvarez no será para nada fácil.

“La verdad va a ser una pelea muy difícil. Pero yo creo en lo que yo puedo hacer y yo creo que sí lo puedo noquear. Viendo lo que yo vi cuando peleo con Munguía, yo sí lo puedo noquear”, dijo.

Canelo Álvarez no ha querido darle la oportunidad a David Benavídez de pelear por sus títulos. Foto: Moises Castillo/AP.

“Yo voy a ser el primero que lo noquea. Van a ver a todos ustedes. Pues la verdad yo creo que mi nombre del ‘monstruo’ dice todo lo que necesita saber de mí. Me gusta fajarme, me gusta ir por el nocaut, me gusta lastimar a la gente y así es como yo peleo”, añadió.

Desde hace tres años David Benavídez ha sido el retador mandatorio y ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, el tapatío no ha mostrado un real interés y el CMB tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Tras fracasar otra vez las negociaciones entre ambos, Canelo Álvarez aseguró que la única manera en la que aceptará la pelea es que le ofrezcan una bolsa de $200 millones de dólares, pero de resto no le interesa enfrentar al mexoamericano. Por ello, Benavídez le pidió ayuda a Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento por Real decreto de Arabia Saudita, para hacer este duelo realidad.

El jeque tampoco está interesado en realizar este duelo y quiere que el mexicano se enfrente a Terence Crawford a finales de año o a comienzos de 2025, mientras que para el Monstruo Mexicano tiene otros planes. Alalshikh tiene en mente que Benavídez mida fuerzas con el ganador de la pelea por el campeonato indiscutido de las 175 libras que disputarán Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

David Benavídez y Oleksandr Gvozdyk en su primer cara a cara previo a la pelea en junio. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Por ahora, Canelo Álvarez se está tomando un pequeño descanso para comenzar a pensar quién será su próximo objetivo para septiembre. De hecho, el campeón indiscutido se encuentra entre la espada y la pared, ya que podría perder el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) si no acepta pelear con su retador oficial William Scull. En cambio, el Bandera Roja subirá a las 175 libras para disputar el título interino del CMB contra Oleksandr Gvozdyk este sábado 15 junio.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

