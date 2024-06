Leonard Ellerbe sale en defensa de Canelo Álvarez: No creo que le tenga miedo a David Benavídez

Leonard Ellerbe, director ejecutivo de Mayweather Promotions, salió en defensa de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y expresó que no cree que el campeón indiscutido de peso supermediano tenga miedo de pelear con David Benavídez como aseguró Óscar de la Hoya.

En una entrevista con BoxingScene, Ellerbe comentó que el duelo con Benavídez no se ha concretado por el tema económico y apoya la idea de que Canelo Álvarez está en su derecho de hacer y pelear con quien quiera.

“La afición ha estado queriendo ver pelear a Benavídez y Canelo. No creo que esa pelea esté descartada en el futuro, pero no me creo la mi**da de que Canelo le tiene miedo a Benavídez. Es una cuestión de dinero”, dijo.

Canelo Álvarez ha dicho que está en una posición en la que puede hacer lo que quiera. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“Canelo es mi chico. Ha hecho todo lo que se le puede pedir a un peleador: pelea contra todos. Se ha ganado el derecho de pelear contra quien quiera. Él aparece y se muestra. Ha sido fantástico para el deporte y fantástico para su país. Siento una gran admiración por él”, agregó.

En un video publicado en sus redes sociales, Óscar de la Hoya desató la polémica al asegurar que Canelo Álvarez solo aceptó la pelea con Jaime Munguía porque tiene miedo de enfrentar al Monstruo Mexicano. Shane Mosley, excampeón de tres divisiones, también piensa igual que el promotor y comentó que el tapatío no toma riesgos desde que perdió con Dmitry Bivol porque “está asustado”.

Desde hace tres años David Benavídez es retador oficial y ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, el tapatío no ha mostrado un interés real y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Además, el Canelo Álvarez aseguró que la única manera en la que aceptará la pelea es que su promotor le ofrezca una bolsa de $200 millones de dólares, pero de resto no le interesa subir al ring con el Monstruo Mexicano.

David Benavídez debutará en 175 libras, pero aseguró que volverá a 168 para buscar la pelea con Canelo Álvarez. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Por ahora, Canelo Álvarez se está tomando un pequeño descanso para comenzar a pensar quién será su próximo objetivo para septiembre. De hecho, el campeón indiscutido de 168 libras se encuentra entre la espada y la pared, ya que podría perder el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) si no acepta pelear con su retador oficial William Scull.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

