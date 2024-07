Laura Bozzo se incorporó a Venga la Alegría y ya hay polémicas

Laura Bozzo se unió al conocido programa ‘Venga la Alegría’, de TV Azteca, el 1 de julio, pero su ingreso ha generado controversia debido a la personalidad de la peruana.

En las redes sociales, los seguidores del show han asegurado que el contenido de ‘Venga la Alegría’, no encaja con el tipo de contenido que realiza Laura Bozzo. Otros han catalogado la decisión del canal de televisión como “incorrecta” por su nueva adquisición.

“Creo que todo iba bien en su programa hasta que llegó esta Señora. ¡Hasta la chupitos hubiera estado mejor!”, Nos moveremos con mi familia al programa HOY, arruinaron el programa”; “Esa mujer es el clon de Adame!!🤦🏼‍♀️👎🏽 al rato se enoja con sus compañeros y va a empezar a hablar de ellos! 🙄, son algunos de los comentarios que se leen en las plataformas digitales.

Dos días después de que los comentarios negativos se hicieran visibles en la cuenta de Instagram de ‘Venga la Alegría’, Laura Bozzo respondió.

La respuesta de Laura Bozzo a sus retractores

La conocida ‘Señorita Laura’ expresó que no se siente intimidada por los comentarios de sus detractores, puesto que ella sabe que es una persona que tiene experiencia en la televisión.

“Los que están criticando mi llegada a Venga la Alegría se olvidaron que nací en la tele como conductora, lo he sido en varios programas en diversas cadenas”, dijo su cuenta de X, antes Twitter.

Además, dejó claro que es una profesional e invitó a los televidentes a ver su desenvolvimiento en pantalla y luego comentar: “Soy una profesional primero vean y luego juzguen”, mencionó.

Los que están criticando mi llegada a @VengaLaAlegria se olvidaron que nací en la tele como conductora lo he sido en varios programas en diversas cadenas se quedaron con los realitys un formato diferente soy una profesional primero vean y luego juzguen🙌🙏 — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 2, 2024

En los últimos años, Bozzo se ha separado de los programas de televisión y ha participado en reality shows. Formó parte de ‘La Casa de los Famosos 2’ de Telemundo, temporada que ganó Ivonne Moreno.

Después de eso, pasó por ‘Big Brother España’, este tiene un formato parecido a ‘La Casa de los Famosos’ y la peruana logró permanecer en la casa durante cuatro meses, salió un día antes de la final, en ese entonces, confesó que se sintió atacada constantemente.

A su vez, agradeció a su público por apoyarla durante su estancia en el programa de telerrealidad en el que ganó Naomi Asensi, conocida por su participación en ‘La Isla de las Tentaciones’.

“Fue muy duro, pero aprendí mucho. Gracias a mi público por apoyarme a España por aceptarme y a Dios por no soltarme la mano. Saqué lo mejor y lo peor de mí, vine con una maleta llena de sueños para volver a empezar; no importando mi edad, lo di todo y estoy orgullosa”, compartió Bozzo en su cuenta de Instagram en diciembre de 2023.

Después, siguió en ‘Master Chef Celebrity’. La peruana vivió un tenso momento que la llevó a abandonar la cocina. En una competencia grupal, alegó que no aceptaba el trato de sus compañeros y que se quemó la mano, por eso no quería seguir compitiendo.

“Yo quisiera decir que estoy con un estrés muy fuerte, la mano me late permanentemente. Yo ya no puedo tolerar esta situación de dolor que tengo, de energías negativas, de frustración constante y por eso he decidido… Darles las gracias a todos mis chefs (…) Se va uno de los demonios”, manifestó.

Seguir leyendo: