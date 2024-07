Thalía celebra su regreso al número 1 de Billboard después de 11 años

Thalía lanza varios sencillos al año, pero el más reciente, “Te Va a Doler”, se ha convertido en algo especial, pues esta semana ocupa el número 1 en dos listas de la revista Billboard. Se trata de una colaboración con Grupo Firme que se perfila como uno de los éxitos del verano.

Thalía celebró su cumpleaños 52 con Tommy Mottola y Lili Estefan en un lujoso restaurante

En su cuenta de Instagram la cantante mexicana publicó varias fotografías y un video en el que, visiblemente emocionada, celebra el éxito de la canción en los charts: “Bellezas, ¡estamos en número 1 en Latin Airplay, y estamos en Latin Pop en número 1 en Billboard! Mi corazón se me está saliendo de la felicidad, del agradecimiento que siento con cada uno de ustedes”.

Desliza para ver todas las fotos

Thalía estaba a punto de llorar y agregó: “Es una carga que no es fácil, llevamos ya muchos años en esta carrera. Entonces, cuando uno logra esto, es muy emotivo, es muy emocionante. Se me llenan los ojos de estrellitas porque es muy bonito. Que me sigan permitiendo estar en estos primeros lugares gracias a ustedes, por apoyar mi música. Yo me emociono mucho porque no es fácil, no es fácil reinventarse, no es fácil dar cosas nuevas y cosas diferentes. Para mí esto, en Billboard, “Te Va a Doler”, con Grupo Firme, con la versión con Deorro, es algo impresionante después de todos estos años”.

Thalía se declara “soltera” en Instagram, ¿qué dijo Tommy Mottola?

El videoclip de “Te Va a Doler” ha obtenido hasta ahora más de dos millones de vistas en YouTube; la canción también cuenta con un remix en versión dance. Thalía no ocupaba el primer lugar de la lista Latin Airplay de Billboard desde 2013, cuando lo consiguió con la canción “Te Perdiste Mi Amor”, a dueto con Prince Royce. En plan solista, llegó al número de ese chart en 2003, con “Cerca De Ti”.

La artista de 52 años fue integrante de Timbiriche durante casi tres años, y mucho se ha hablado sobre una posible reunión del grupo para una gira en 2025, en la que estarían presentes Paulina Rubio, Sasha Sokol, Bibi Gaytán y otras cantantes. Hasta el momento Thalía no ha hablado sobre su participación en ese proyecto, pero sus fans no pierden la esperanza de verla reunida con sus ex compañeros.

Sigue leyendo: