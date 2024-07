Toni Costa estrena novia y Evelyn Beltrán se dirige a ella en redes

A solo unas semanas de que Toni Costa desmintiera los rumores sobre una presunta relación con la cantante Génesis Díaz, la ex pareja del bailarín, Evelyn Beltrán, lanzó un mensaje en redes sociales con el que desestimó esas declaraciones y hasta un mensaje le dedicó a la nueva pareja del famoso.

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas que la mexicoamericana recibió un par de cuestionamientos con respecto a su ex pareja, específicamente si el español había retomado su relación con la madre de su hija, Adamari López.

Con un breve, pero contundente mensaje, la creadora de contenido en redes sociales desmintió esta teoría, pero apuntó a que Toni Costa ya se encuentra en una relación con una mujer cuya identidad permanece desconocida.

“No sé si será prudente, pero… ¿tu ex regresó con la madre de su hija?”, es la pregunta que la famosa retomó desde sus historias de Instagram. “No, ellos seguirán siendo familia siempre. Él está con otra chica“, confirmó.

Evelyn Beltrán vía Instagram stories | Foto: Cortesía/ @evelynbeltranoficial Crédito: Cortesía

Sin embargo, la ola de confesiones no acabó allí. Y es que a la par de sacar a relucir la nueva relación del ex participante de “La Casa de los Famosos”, le dedicó unas palabras a quien sería la dueña de su corazón.

“Te deseo lo mejor, espero que puedas aguantar todo lo que conlleva estar con mi ex“, lanzó sin dar más detalles sobre las experiencias a las que se refirió durante su romance con Toni Costa.

Por su parte, Evelyn Beltrán no se quedó atrás y confirmó que ella también ha dado vuelta a la página y encontrado el amor de nueva cuenta: “Sí, yo ya tengo novio“, contó a su comunidad digital. “Me trata como una reina (…) Él está curando cosas que él no dañó y eso vale mil“, concluyó.