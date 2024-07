Calor insoportable en el sur de California

Para afrontar el calor durante el 4 de julio Ángel Navarro y Blanca Miramontes decidieron manejar media hora desde Whittier para refrescarse con un helado italiano en la ciudad de Anaheim.

“Pienso que el clima se ha vuelto más caluroso”, dijo Miramontes que creció en California. “Pero también se ha vuelto más húmedo que antes”.

Como muchas otras personas, Miramontes ha sentido el cambio en el clima y dice que hoy en día prefiere dejar a su mascota Zeke dentro de la casa, que es un buldog, porque el verano pasado el perro mostró síntomas de golpe de calor mientras caminaban.

Blanca Miramontes y Ángel Navarro disfrutan de un helado para combatir el calor.

Según la NASA, el cambio climático está provocando olas de calor más largas, más calientes y frecuentes.

En el siglo XX, la mayoría de las olas de calor en Los Ángeles eran secas, pero hoy en día los eventos húmedos se han vuelto más frecuentes e intensos desde 1950 debido en parte al aumento de la humedad del calentamiento de la superficie del mar, de acuerdo con un reporte de la NASA en el 2023.

En Estados Unidos, el calor extremo es la principal causa de muerte relacionada con el clima y causa más muertes que los huracanes y las inundaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Este año el verano empezó con una advertencia de calor excesivo que durará hasta el 8 de julio en partes del sur de California, según el NWS, que sugirió mantenerse hidratado, limitar las actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día y evitar dejar mascotas o niños dentro de los carros.

“Este verano tiene el potencial de ser el verano más caluroso registrado y la ciudad tomará medidas inmediatas para garantizar que los residentes de Los Ángeles estén seguros”, dijo la alcaldesa Karen Bass.

Centros de enfriamiento

La ciudad de Los Ángeles abrió varios centros de enfriamiento para apoyar a los residentes durante la ola de calor desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. del miércoles 3 de julio al lunes 8 de julio que incluye: Fred Roberts Recreation Center en el sur de Los Ángeles, Mid Valley Senior Center en Panorama City, Lake View Terrace Recreation Center y el Jim Gilliam Recreation Center en Baldwin Village.

La Oficina de Movilización de Emergencia Climática de la Ciudad de Los Ángeles también ha creado la aplicación Cool Spots L.A. que identifica lugares donde uno puede refrescarse como:

las bibliotecas, centros recreativos, centros de enfriamiento, piscinas comunitarias, áreas de chapoteo, estaciones de hidratación y estructuras de sombra.

Los expertos también sugieren que es importante limitar la exposición a la luz solar directa entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., cuando los rayos del sol son más fuertes.

Los síntomas de deshidratación y enfermedad por calor pueden incluir mareos, fatiga, desmayos, náuseas, calambres musculares, dolor de cabeza y vómitos.

Pero el golpe de calor es la enfermedad más grave relacionada con el calor, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH).

De acuerdo con NIOSH, el golpe de calor ocurre cuando el cuerpo ya no puede controlar su temperatura: la temperatura del cuerpo aumenta rápidamente, el mecanismo de sudoración falla y el cuerpo no puede enfriarse.

Cuando se produce un golpe de calor, la temperatura corporal puede aumentar a 106°F o más en 10 a 15 minutos y puede causar discapacidad permanente o la muerte si la persona no recibe tratamiento de emergencia.

Para reducir el riesgo durante el trabajo al aire libre, las Normas de Seguridad Ocupacional y

La Administración de Salud (OSHA), recomienda programar descansos frecuentes en

ambientes sombreados o con aire acondicionado.

El trabajo no para

A pesar de que era un día caluroso, Samuel Campos, originario de Puebla, tuvo que trabajar como si fuera un día normal, el hombre viaja desde Los Ángeles hasta Anaheim para vender flores.

Campos se cubre con una chamarra y una gorra de béisbol para prevenir quemaduras solares y trabaja hasta que vende todos los ramos de flores que regularmente son 30.

El vendedor dice que no le preocupa que el calor le afecte porque puede encontrar sombra, pero dice que el calor afecta demasiado a las flores que se queman fácilmente con el sol.

Aunque Campos solo tiene dos años vendiendo flores por las calles si ha notado el cambio climático y siente que hoy en día es más caluroso a comparación de cuando empezó.

“Ahora que hace mucho calor ya no aguantan mucho y se secan”, dijo Campos. “Por eso últimamente solo venimos acá por ratos porque el clima ha estado muy fuerte estos días”.

Faltan recursos contra el calor

En el parque Pearson en Anaheim, Honoria Mosier, se sentó a descansar un rato y tomar la sombra con su vestimiento festivo para celebrar el 4 de julio.

Mosier dice que le gustaría ver más recursos en los parques de Anaheim para ayudar con el calor como estaciones de hidratación, más bancas en áreas de sombra y más baños para el público.

Durante una caminata hace años Mosier dice que tenía síntomas de un golpe de calor, pero por suerte solo fue agotamiento por las altas temperaturas.

Honoria Mosier posa para un retrato en Anaheim.

“Venía de la calle La Palma para acá, venía caminando y cuando llegué aquí, me sentía mareada como con ganas de vomitar”, explicó Mosier. “Me senté, pero me sentía bien mal y no tuve hambre en todo el día”.

Las playas no son una opción

Otras personas buscan salir de la casa para tratar de refrescarse en las playas, pero es importante tener en cuenta que actualmente muchas playas en el sur de California tienen altos niveles de bacteria lo que puede resultar en infecciones, según el departamento de salud pública del condado de Los Ángeles (DPH).

Algunas de las playas con niveles que exceden los estándares estatales para la calidad del agua y pueden causar enfermedades son: Will Rogers State Beach, Mother’s Beach, Santa Monica State Beach, entre otras que se pueden encontrar en el sitio web del DPH.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), la enfermedad más común asociada con nadar en agua contaminada por aguas residuales es la gastroenteritis que se presenta en una variedad de formas que pueden tener uno o más de los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, dolor de estómago, diarrea, dolor de cabeza o fiebre.

Otras enfermedades menores asociadas con la natación incluyen infecciones de oído, ojos, nariz y garganta.