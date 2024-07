La confesión de Manelyk González: “Acapulco Shore me da vergüenza”

Fue como un shock hasta para nosotros, de ‘¿Qué es esto?’. Cuando me vi, dije ‘Me destruí la vida. ¿En qué momento pensé que era buena idea?’. Hasta la fecha, no puedo ver un capítulo completo de Acapulco Shore; aunque ya pasaron 10 años, nunca me veo, me muero de la vergüenza”.