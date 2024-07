André Jardine la hace un guiño a la Selección de Brasil tras la eliminación en la Copa América 2024

El entrenador brasileño del Club América, André Jardine, reconoció recientemente que su labor al frente de las Águilas del América en la Liga MX no ha pasado por debajo de la mesa en su país natal en donde no sólo ha sido seguido por varios clubes sino también por la Selección de Brasil.

Las palabras de André Jardine surgieron poco después de la sorprendente eliminación de la Canarinha en los cuartos de final de la Copa América Estados Unidos 2024 después de caer en la tanda de penales (4-2) ante la Selección de Uruguay tras haber igualado sin goles durante el tiempo reglamentario.

“Este buen trabajo que estamos haciendo aquí está llamando la atención de todos los clubes de Brasil, de la propia selección, lo bueno es apostar en un proyecto de largo plazo, que fue lo que me movió venir a México”, comentó el estratega azulcrema asegurando que hay un seguimiento a su trabajo en Brasil.

Rodrigo Dourado y Henry Martin en plena discusión durante el partido de la jornada 1 del Apertura 2024 de la Liga MX entre Atlético de San Luis y las Águilas del América celebrado en el estadio Alfonso Lastras. Crédito: Sebastian Laureano Miranda | Imago7

El Club América, bicampeón del fútbol mexicano, viene de caer en su estreno en el torneo Apertura 2024 ante el Atlético San Luis (2-1) el sábado en un partido en el que Mateo Kilmowicz anotó un doblete por el cuadro potosino mientras que Henry Martín convirtió por las Águilas del América.

De la mano de André Jardine el equipo azulcrema ha logrado cuatro título en un año de su gestión en el banquillo lo que no ha pasado por debajo de la mesa en su país, pero a pesar de eso el entrenador se muestra enfocado en su actualidad y más después de haber firmado una renovación recientemente.

“No me gusta romper los proyectos a la mitad, con San Luis también con un proyecto importante, aquí en América estoy muy ilusionado de ver a dónde podemos llegar, no estoy mirando nada que no sea este proyecto que hoy me encanta”, apuntó el estratega quien también habló de los posibles refuerzos.

André Jardine durante el partido correspondiente a la jornada 1 del torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX, entre el Atlético de San Luis y las Águilas del América celebrado en el estadio Alfonso Lastras. Crédito: Sebastian Laureano Miranda | Imago7

“Hoy tenemos una laguna muy clara que es la lateral izquierda, tuvimos las bajas de Luis Fuentes que se retiró. Le mando un gran abrazo a él, un gran periodo con nosotros, líder, vamos a extrañarlo”, comentó Jardine quien también se refirió a Salvador Reyes.

“Chava acabó con una oferta importante con León, se desarrolló, va a conseguir tener más minutos, para él fue importante. Hoy nos quedamos con ‘Chicote’ Calderón y (Franco) Rossano, pero es importante tener a un jugador más de jerarquía”, consideró el brasileño.

André Jardine reiteró que se esperan varias llegadas aunque tampoco quiso adelantar qué otras posiciones se reforzará dentro de las Águilas del América con el objetivo de defender su bicampeonato en el fútbol mexicano.

