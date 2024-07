Carmen Villalobos reveló cómo ha sido su experiencia como presentadora de Top Chef VIP

Desde el día uno, Carmen Villalobos ha disfrutado como nunca estar en Top Chef VIP. La modelo colombiana ha vivido un sinfín de emociones durante el tiempo que ha sido presentadora del reality show de Telemundo y solo tiene palabras de agradecimiento para hablar de su trabajo en el programa.

En una entrevista con La Opinión, Carmen Villalobos reflexionó sobre su trabajo como presentadora en Top Chef VIP, lo que más ha disfrutado del programa y también lo que más la afectado.

Aunque no tiene acceso a la cava, ese espacio en el que están los participantes cuando no están cocinando, la presentadora siempre se entera de lo que ocurre, bueno o malo, fuera de los fogones.

“Ahí es donde pasa el chisme, donde siempre se pelean. Ahí también pasan cosas muy bonitas solo que esta temporada ha tenido personalidades con carácter muy fuerte y cuando eso pasa todo estalla”, dijo Villalobos en referencia a los conflictos frecuentes en el programa.

Sobre los conflictos que suelen surgir, sobre todo en las competencias en pareja o grupales, la presentadora dijo que muchas veces sintió impotencia por no poder intervenir para que dejaran las diferencias a un lado y se concentraran en lo que realmente importa: ganar.

“Muchas veces pienso: ‘por favor, concéntrense en la cocina y dejen el conflicto para después. Se están jugando la salvación, se están jugando la inmunidad, se están jugando ser finalistas, tener el títulos de Top Chef VIP, se están jugando 200.000 dólares’”, contó la presentadora.

“Son personalidades muy fuertes, entonces pasa mucho que ellos, no sé si por los nervios o el estrés, casi nunca escuchan y tienen muchos problemas al momento de presentar los platos porque a veces los retos no se cumplen como los chefs lo pidieron”, agregó.

Aunque el conflicto suele ser entre los participantes, a veces se extiende y salpica a otros miembros del programa como le ocurrió a la propia Villalobos, que tuvo un tenso intercambio de palabras con Rosie Rivera. Sin embargo, la presentadora asegura que ella se toma esta tipo de situaciones con mucha calma porque ella no compite en el reality.

“Yo no me tomo nada personal, los que están compitiendo son ellos contra ellos. Yo no estoy compitiendo con nadie para ser la presentadora ni la juez. Yo no emito un voto y mi opinión no tiene ningún tipo de validez en la competencia (…) Si ellos deciden tener una mala actitud los que quedan mal son ellos. Yo trato de ser nice con todos porque me caen súper bien”, aseguró Villalobos.

Sobre la salida de José Luis Rodríguez “El Puma” del programa, Carmen Villalobos aseguró que afectó a todos en el programa porque el cantante de “Dueño de nada” se ganó el corazón de todos.

“¿Quién no lloró con la salida de El Puma? Creo que se ganó el corazón de todos porque sí, tú de primerazo lo ves como todo un señor fuerte, que lo es; serio, que lo es, pero cuando comienzas a conocerlo y a entrar en confianza todo era muy bonito. A todos nos aconsejaba, nos daba palabras muy bonitas”, contó la presentadora.

Seguir leyendo: