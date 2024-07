Peso Pluma lidera ranking de Billboard con los mejores álbumes de música latina

Aunque apenas estamos a mitad de año, Billboard ya tiene sus discos favoritos de 2024. Esta semana, la revista especializada en música compartió una lista de los que consideraba eran los mejores álbumes de música latina en los que va de año.

El martes, Billboard publicó un ranking de los mejores 24 álbumes de música latina que se han publicado este año, que lidera Éxodo, el nuevo disco de Peso Pluma.

Éxodo, que vio la luz el mes pasado, ocupa el puesto número del listado por su “evolución dramática en el género de los corridos bélicos”, indica Billboard.

“El cuarto álbum de estudio de Peso Pluma está artísticamente dividido en dos partes: el Disco 1 muestra una profunda exploración de la música mexicana, mientras que el Disco 2 se aventura audazmente en terrenos de la música urbana con trap (“Gimme a Second” junto a Rich the Kid), reggaetón (“Put Em in the Fridge” con Cardi B), y un toque de EDM (“Teka” con DJ Snake)”, dice la publicación sobre el disco del cantante mexicano.

El segundo lugar del listado lo ocupa Shakira con su disco Las mujeres ya no lloran, que la colombiana publicó en marzo y que supone su regreso a la música tras su último álbum El Dorado (2017).

“Algunos querrán llamarlo un álbum de regreso y, para ser justos, fue su primer LP en siete años, pero Shakira nunca se fue realmente. Como una de las artistas latinas más importantes de su generación, la esencia de la estrella colombiana está arraigada para siempre en la cultura, así que cuando empezó a lanzar música de nuevo en 2020, sabíamos que nos esperaba algo grande”, indicó Billboard sobre el disco de la colombiana.

En el tercer puesto del ranking está Kali Uchis con Orquídeas, el cuarto disco de la cantante estadounidense de origen colombiano. “Con una sensualidad opulenta, Orquídeas florece un encanto embriagador. El álbum de 14 pistas transporta al oyente con sus fastuosos paisajes sonoros y la voz angelical de Kali Uchis, consolidándola como una creadora de ambiente magistral”, destaca la revista.

En el listado también destacan álbumes de artistas como Carín León, Camilo, Danny Ocean, Anitta, Reik, Eladio Carrión, Young Miko, Mau y Ricky, entre muchos otros.

Probablemente, para cuando finalice 2024 la lista de Billboard se alargará e incluirá los álbumes que publiquen otros artistas en lo que queda de año. Hay que esperar a ver si las primeras tres posiciones del ranking se mantienen o cambian.

Seguir leyendo: