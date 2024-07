Thalí García asiste a marcha LGBTIQ en Madrid y recibe críticas

Thalí García compartió fotografías de su asistencia a la marcha LGBTIQ en Madrid, la cual se llevó a cabo este sábado, 6 de julio. Sin embargo, no recibió buenas críticas por parte de sus seguidores y esto la llevó a limitar los comentarios de la publicación.

Algunos de los usuarios opinaron que García solo busca aceptación de la comunidad por “moda” y que no tenía sentido que ella, siendo una mujer heterosexual, esté apoyando al colectivo LGBTIQ.

“¡Totalmente y definitivamente está falta de la palabra de Dios!”; “Qué manía la de la gente querer encajar en todo 🤔🤦”; “No, eso no, debes de apoyar otras cosas, no estas cosas que ni ellos saben qué color del arcoíris son”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de la mexicana.

Ante esta avalancha de comentarios negativos, García no se quedó callada y explicó que su único objetivo era ser una aliada de la comunidad y ofrecerle su apoyo.

Comunicado de Thalí García

Por medio de sus historias de Instagram, la actriz manifestó: “Triste despertar en un mundo donde una foto con un maquillaje lindo y colorido puede incomodar a tanta gente. Miren hacia dentro, señores, ¿qué tienen tan podrido en el alma para que sigan juzgando y criticando gente que no conocen?”

García comentó que el 95 % de sus amigos son gays y contó que algunos miembros de su familia forman parte de la comunidad.

“Creo que tengo la obligación como madre de ser empática con la realidad que nos rodea y que siempre ha existido. Mis hijos todavía están en formación y descubriendo el mundo y quienes serán el resto de su vida como padres, quisiéramos que crezcan felices y buenas personas y, en realidad, para mí es lo único que me importa”, expresó.

Pero, eso no fue suficiente para sus detractores y continuaron escribiendo mensajes negativos. Dicha situación, obligó a la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 4’ a publicar otras palabras.

“Plis sean sinceros consigo mismos. No para que apoyen nada públicamente ni “me den la razón” (…) No lo piensen como heteros o como ninguna clasificación, solo pensamos como SERES HUMANOS. No me hagan perder la fe del mundo”.

García vivió un momento tenso después de su separación con Telemundo y las denuncias en contra del canal de televisión. Después de ese episodio, está dedicada a promocionar su nuevo libro ‘Confesiones de una vieja adolescente’.

En dicha obra, aborda temas que ella considera importante para las niñas y adolescentes de estos tiempos. Incluso, Telemundo se encargó de reseñar parte de la rueda de prensa.

