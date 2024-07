El joven con síndrome de Down que murió en Gaza tras el feroz ataque de un perro del ejército israelí

“El perro lo atacó mordiéndole el pecho y luego la mano. Muhammed no habló, solo murmuró: ‘No, no, no’", relata Nabila, la madre del joven de 24 años que no podía valerse por sí solo.